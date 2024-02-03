https://sputnikarabic.ae/20240203/مستشار-للرئيس-الأوكراني-الأسبق-زيلينسكي-سيضطر-للاستقالة-إذا-حاول-إقالة-زالوجني-1085711775.html

مستشار للرئيس الأوكراني الأسبق: زيلينسكي سيضطر للاستقالة إذا حاول إقالة زالوجني

مستشار للرئيس الأوكراني الأسبق: زيلينسكي سيضطر للاستقالة إذا حاول إقالة زالوجني

صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي سيضطر إلى الاستقالة إذا حاول إقالة القائد الأعلى للقوات المسلحة... 03.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-03T16:03+0000

2024-02-03T16:03+0000

2024-02-03T16:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

روسيا

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وأضاف سوسكين: "معظم الجيش، وجميع الأركان العامة سيكونون إلى جانب زالوجني، وسيضطر زيلينسكي إلى الاستقالة إذا قام بإقالة زالوجني".وبحسب الخبير، فإن رئيس نظام كييف لن يتمكن من تنصيب قيادة عسكرية يمكنها فرض سيطرة كاملة على جميع الوحدات في الجبهة. ومن بين المتنافسين على هذا المنصب أيضًا قائد القوات البرية ألكسندر سيرسكي، حسبما ذكرت "إيكونوميست" و"فاينانشال تايمز".وبحسب شبكة "سي إن إن"، من المتوقع صدور مرسوم بشأن إقالة زالوجني، بحلول نهاية هذا الأسبوع.نائب أوكراني: زالوجني أعلن استقالته لكن المرسوم لم يصدر بعد

https://sputnikarabic.ae/20240203/الخارجية-الروسية-سويسرا-تفقد-صفة-الوسيط-النزيه-في-حل-النزاعات-بالنسبة-لموسكو-1085707510.html

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