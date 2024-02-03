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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240203/مستشار-للرئيس-الأوكراني-الأسبق-زيلينسكي-سيضطر-للاستقالة-إذا-حاول-إقالة-زالوجني-1085711775.html
مستشار للرئيس الأوكراني الأسبق: زيلينسكي سيضطر للاستقالة إذا حاول إقالة زالوجني
مستشار للرئيس الأوكراني الأسبق: زيلينسكي سيضطر للاستقالة إذا حاول إقالة زالوجني
صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي سيضطر إلى الاستقالة إذا حاول إقالة القائد الأعلى للقوات المسلحة... 03.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-03T16:03+0000
2024-02-03T16:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضاف سوسكين: "معظم الجيش، وجميع الأركان العامة سيكونون إلى جانب زالوجني، وسيضطر زيلينسكي إلى الاستقالة إذا قام بإقالة زالوجني".وبحسب الخبير، فإن رئيس نظام كييف لن يتمكن من تنصيب قيادة عسكرية يمكنها فرض سيطرة كاملة على جميع الوحدات في الجبهة. ومن بين المتنافسين على هذا المنصب أيضًا قائد القوات البرية ألكسندر سيرسكي، حسبما ذكرت "إيكونوميست" و"فاينانشال تايمز".وبحسب شبكة "سي إن إن"، من المتوقع صدور مرسوم بشأن إقالة زالوجني، بحلول نهاية هذا الأسبوع.نائب أوكراني: زالوجني أعلن استقالته لكن المرسوم لم يصدر بعد
https://sputnikarabic.ae/20240203/الخارجية-الروسية-سويسرا-تفقد-صفة-الوسيط-النزيه-في-حل-النزاعات-بالنسبة-لموسكو-1085707510.html
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مستشار للرئيس الأوكراني الأسبق: زيلينسكي سيضطر للاستقالة إذا حاول إقالة زالوجني

16:03 GMT 03.02.2024
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2024
© AP Photo / Leo Correa
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صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي سيضطر إلى الاستقالة إذا حاول إقالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني.
وأضاف سوسكين: "معظم الجيش، وجميع الأركان العامة سيكونون إلى جانب زالوجني، وسيضطر زيلينسكي إلى الاستقالة إذا قام بإقالة زالوجني".
وبحسب الخبير، فإن رئيس نظام كييف لن يتمكن من تنصيب قيادة عسكرية يمكنها فرض سيطرة كاملة على جميع الوحدات في الجبهة.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلاً عن مصادر مطلعة على الوضع، في وقت سابق، أن زيلينسكي التقى مع زالوجني في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، وعرض عليه منصب مستشار السلطات الأوكرانية بعد استقالته.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2024
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13:37 GMT
وأكدت مجلة "إيكونوميست"، بدورها، أنه تم إعداده لمنصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، لكن الجنرال رفض. وكتبت المجلة أيضًا أنه تم عرض منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية على الرئيس الحالي لمديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، لكنه "رفض في اللحظة الأخيرة".
ومن بين المتنافسين على هذا المنصب أيضًا قائد القوات البرية ألكسندر سيرسكي، حسبما ذكرت "إيكونوميست" و"فاينانشال تايمز".
وبحسب شبكة "سي إن إن"، من المتوقع صدور مرسوم بشأن إقالة زالوجني، بحلول نهاية هذا الأسبوع.
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