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https://sputnikarabic.ae/20240203/نهاية-اللعبة-القوات-الأوكرانية-تكشف-عن-سيناريو-غير-متوقع-في-أوكرانيا-1085700701.html
"نهاية اللعبة"... القوات الأوكرانية تكشف عن سيناريو غير متوقع في أوكرانيا
"نهاية اللعبة"... القوات الأوكرانية تكشف عن سيناريو غير متوقع في أوكرانيا
يخشى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من عواقب استقالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية. 03.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-03T06:31+0000
2024-02-03T06:31+0000
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وقال ضابط عسكري أوكراني لوسائل الإعلام: "إذا تمت إزالة زالوجني، فقد تندلع أعمال شغب".وتقول التقارير إن زيلينسكي يمكنه ببساطة إقالة زالوجني، و"إنهاء اللعبة"، لكن فريق الرئيس الأوكراني يشعر بالقلق بشأن الإشارة التي يرسلها ذلك إلى حلفاء كييف.وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلاً عن مصادر مطلعة على الوضع، في وقت سابق، أن زيلينسكي التقى مع زالوجني في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، وعرض عليه منصب مستشار السلطات الأوكرانية بعد استقالته.وأكدت مجلة "إيكونوميست"، بدورها، أنه تم إعداده لمنصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، لكن الجنرال رفض. وكتبت المجلة أيضًا أنه تم عرض منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية على الرئيس الحالي لمديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، لكنه "رفض في اللحظة الأخيرة".ومن بين المتنافسين على هذا المنصب أيضًا قائد القوات البرية ألكسندر سيرسكي، حسبما ذكرت "إيكونوميست" و"فاينانشيال تايمز".وبحسب شبكة "سي إن إن"، من المتوقع صدور مرسوم بشأن إقالة زالوجني، بحلول نهاية هذا الأسبوع.نائب أوكراني: زالوجني أعلن استقالته لكن المرسوم لم يصدر بعد
https://sputnikarabic.ae/20240202/الصحفي-الأمريكي-هيرش-زيلينسكي-يريد-إقالة-زالوجني-بسبب-مفاوضاته-السرية-مع-الغرب-1085663610.html
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"نهاية اللعبة"... القوات الأوكرانية تكشف عن سيناريو غير متوقع في أوكرانيا

06:31 GMT 03.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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يخشى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من عواقب استقالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وقال ضابط عسكري أوكراني لوسائل الإعلام: "إذا تمت إزالة زالوجني، فقد تندلع أعمال شغب".
وتقول التقارير إن زيلينسكي يمكنه ببساطة إقالة زالوجني، و"إنهاء اللعبة"، لكن فريق الرئيس الأوكراني يشعر بالقلق بشأن الإشارة التي يرسلها ذلك إلى حلفاء كييف.
القائد العام للجيش الأوكراني زالوجني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2024
الصحفي الأمريكي هيرش: زيلينسكي يريد إقالة زالوجني بسبب مفاوضاته السرية مع الغرب
أمس, 04:46 GMT
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلاً عن مصادر مطلعة على الوضع، في وقت سابق، أن زيلينسكي التقى مع زالوجني في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، وعرض عليه منصب مستشار السلطات الأوكرانية بعد استقالته.
وأكدت مجلة "إيكونوميست"، بدورها، أنه تم إعداده لمنصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، لكن الجنرال رفض. وكتبت المجلة أيضًا أنه تم عرض منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية على الرئيس الحالي لمديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، لكنه "رفض في اللحظة الأخيرة".
ومن بين المتنافسين على هذا المنصب أيضًا قائد القوات البرية ألكسندر سيرسكي، حسبما ذكرت "إيكونوميست" و"فاينانشيال تايمز".
وبحسب شبكة "سي إن إن"، من المتوقع صدور مرسوم بشأن إقالة زالوجني، بحلول نهاية هذا الأسبوع.
نائب أوكراني: زالوجني أعلن استقالته لكن المرسوم لم يصدر بعد
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