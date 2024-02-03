https://sputnikarabic.ae/20240203/وزارة-الدفاع-السورية-تصدر-بيانا-بشأن-الهجمات-الأمريكية-التي-استهدفت-شرقي-البلاد-1085701057.html
وزارة الدفاع السورية تصدر بيانا بشأن الهجمات الأمريكية التي استهدفت شرقي البلاد
وزارة الدفاع السورية تصدر بيانا بشأن الهجمات الأمريكية التي استهدفت شرقي البلاد
ذكرت وزارة الدفاع السورية في بيان، اليوم السبت، أن الغارات الجوية الأمريكية على شرقي سوريا أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين وألحقت أضرارًا جسيمة بالممتلكات... 03.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-03T07:28+0000
2024-02-03T07:28+0000
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وجاء في بيان الدفاع السورية: "شنت قوات الاحتلال الأمريكي، فجر اليوم، عدوانًا جويًا سافرًا على عدد من المواقع والمدن شرقي سوريا وبالقرب من الحدود السورية العراقية، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين والعسكريين وبعض الجرحى، وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة".وكان مراسل "سبوتنيك" في سوريا قد أفاد، منتصف ليل الجمعة، باستهداف القوات الأمريكية منطقة حدودية بين سوريا والعراق شرقي دير الزور.من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن "الضربات الأمريكية على أهداف للحرس الثوري الإيراني في العراق وسوريا مجرد بداية رد إدارة بايدن على هجوم على القوات الأمريكية في الأردن الشهر الماضي".وأضاف أوستن في بيان: "هذه بداية ردنا، كما أن الرئيس وجّه باتخاذ إجراءات إضافية لمحاسبة الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له على هجماتهم على القوات الأمريكية وقوات التحالف، حيث ستتكشف هذه الأمور في الأوقات والأماكن التي نختارها".مصدر في "الكهرباء" السورية ينفي انقطاع التيار عن دير الزور في أعقاب الضربات الأمريكية
https://sputnikarabic.ae/20240202/مراسل-سبوتنيك-جولة-رابعة-من-الغارات-الأمريكية-استهدفت-مواقعا-في-الميادين-والبوكمال-شرقي-سوريا-1085697951.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, رصد عسكري
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, رصد عسكري
وزارة الدفاع السورية تصدر بيانا بشأن الهجمات الأمريكية التي استهدفت شرقي البلاد
ذكرت وزارة الدفاع السورية في بيان، اليوم السبت، أن الغارات الجوية الأمريكية على شرقي سوريا أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين وألحقت أضرارًا جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة.
وجاء في بيان الدفاع السورية: "شنت قوات الاحتلال الأمريكي، فجر اليوم، عدوانًا جويًا سافرًا على عدد من المواقع والمدن شرقي سوريا وبالقرب من الحدود السورية العراقية، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين والعسكريين وبعض الجرحى، وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة".
وأكدت وزارة الدفاع السورية أن الضربات الأمريكية "ليس لها أي مبرر وهي محاولة لإضعاف قدرات الجيش السوري وحلفائه في مكافحة الإرهاب".
وكان مراسل "سبوتنيك" في سوريا قد أفاد، منتصف ليل الجمعة، باستهداف القوات الأمريكية منطقة حدودية
بين سوريا والعراق شرقي دير الزور.
من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن "الضربات الأمريكية على أهداف للحرس الثوري الإيراني في العراق وسوريا مجرد بداية رد إدارة بايدن على هجوم على القوات الأمريكية في الأردن الشهر الماضي".
وأضاف أوستن في بيان: "هذه بداية ردنا، كما أن الرئيس وجّه باتخاذ إجراءات إضافية
لمحاسبة الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له على هجماتهم على القوات الأمريكية وقوات التحالف، حيث ستتكشف هذه الأمور في الأوقات والأماكن التي نختارها".