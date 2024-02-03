https://sputnikarabic.ae/20240203/وقوع-انفجار-في-وسط-أثينا-1085700869.html
وقوع انفجار في وسط أثينا
وقوع انفجار في وسط أثينا
انفجرت قنبلة في وسط أثينا قرب وزارة العمل اليونانية، ما تسبب في أضرار مادية، وأعلنت منظمة أناركية غير معروفة من قبل مسؤوليتها، حسبما ذكر التلفزيون العام... 03.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-03T06:55+0000
2024-02-03T06:55+0000
2024-02-03T06:55+0000
العالم
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وتم زرع العبوة الناسفة عند تقاطع شارعي ستاديو وبيسمازوغلو.وقالت القناة: "في الساعة 00:49 (1:49 بتوقيت موسكو) وصلت رسالة إلى صحيفة "إفيميريدا تون سينداكتون" مفادها أن القنبلة ستنفجر خلال 40 دقيقة، وقد حدث ذلك، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية. وبحسب المعلومات، تم وضع حقيبة فيها عبوة ناسفة على السياج أمام بنك الإدارة مقابل وزارة العمل".أغلقت الشرطة شارع ستاديو، ويعمل هناك خبراء الطب الشرعي، والتحقيق جارٍ.وذكرت القناة التليفزيونية أن منظمة "الدفاع عن النفس الثورية" التي لم تكن معروفة من قبل، أعلنت مسؤوليتها عن زرع القنبلة.وقالت الشرطة اليونانية إنه بعد اتصال صحفي بمركز الاستجابة للطوارئ لإبلاغهم بوجود عبوة ناسفة قرب وزارة العمل وتهديد بانفجار قنبلة خلال 40 دقيقة، قامت الشرطة بتطويق المنطقة على الفور.وأضافت القناة أنه "في الساعة 01:29 انفجرت القنبلة الناسفة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية، ويجري جهاز مكافحة الإرهاب التحقيق الأولي".
https://sputnikarabic.ae/20230725/مشاهد-للحظة-سقوط-طائرة-خلال-عمليات-إطفاء-حرائق-اليونان-فيديو-1079383207.html
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العالم
وقوع انفجار في وسط أثينا
انفجرت قنبلة في وسط أثينا قرب وزارة العمل اليونانية، ما تسبب في أضرار مادية، وأعلنت منظمة أناركية غير معروفة من قبل مسؤوليتها، حسبما ذكر التلفزيون العام اليوناني "إي آر تي".
وتم زرع العبوة الناسفة عند تقاطع شارعي ستاديو وبيسمازوغلو.
وقالت القناة: "في الساعة 00:49 (1:49 بتوقيت موسكو) وصلت رسالة إلى صحيفة "إفيميريدا تون سينداكتون" مفادها أن القنبلة ستنفجر خلال 40 دقيقة، وقد حدث ذلك، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية. وبحسب المعلومات، تم وضع حقيبة فيها عبوة ناسفة على السياج أمام بنك الإدارة مقابل وزارة العمل".
أغلقت الشرطة شارع ستاديو، ويعمل هناك خبراء الطب الشرعي، والتحقيق جارٍ.
وذكرت القناة التليفزيونية أن منظمة "الدفاع عن النفس الثورية" التي لم تكن معروفة من قبل، أعلنت مسؤوليتها عن زرع القنبلة.
وقالت الشرطة اليونانية إنه بعد اتصال صحفي بمركز الاستجابة للطوارئ لإبلاغهم بوجود عبوة ناسفة قرب وزارة العمل وتهديد بانفجار قنبلة خلال 40 دقيقة، قامت الشرطة بتطويق المنطقة على الفور.
وأضافت القناة
أنه "في الساعة 01:29 انفجرت القنبلة الناسفة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية، ويجري جهاز مكافحة الإرهاب التحقيق الأولي".