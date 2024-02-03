https://sputnikarabic.ae/20240203/12-نوعا-من-الصواريخ-المضادة-للسفن-تستخدمها-أنصار-الله-1085710595.html
12 نوعا من الصواريخ المضادة للسفن تستخدمها "أنصار الله"
12 نوعا من الصواريخ المضادة للسفن تستخدمها "أنصار الله"
أصبحت "أنصار الله" تمتلك ترسانة متنوعة من الصواريخ المضادة للسفن تشمل صواريخ باليستية وصواريخ مجنحة، بعضها كان ضمن ترسانة الجيش اليمني وأخرى تمثل طرازات صينية... 03.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-03T15:10+0000
2024-02-03T15:10+0000
2024-02-03T15:10+0000
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وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردا على الحرب الدائرة في قطاع غزة، بينما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر، لكنها لم تتمكن من الحصول على دعم جميع حلفائها لدعم هذا التحالف.
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انفوجرافيك, инфографика
12 نوعا من الصواريخ المضادة للسفن تستخدمها "أنصار الله"
أصبحت "أنصار الله" تمتلك ترسانة متنوعة من الصواريخ المضادة للسفن تشمل صواريخ باليستية وصواريخ مجنحة، بعضها كان ضمن ترسانة الجيش اليمني وأخرى تمثل طرازات صينية أو سوفيتية قديمة، إضافة إلى ما يتم تصنيعها محليا.
وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردا على الحرب الدائرة في قطاع غزة، بينما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر، لكنها لم تتمكن من الحصول على دعم جميع حلفائها لدعم هذا التحالف.