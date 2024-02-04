https://sputnikarabic.ae/20240204/أنصار-الله-الضربات-الأمريكية-البريطانية-لن-تحقق-أي-هدف-وقرار-دعمنا-لغزة-لن-يتأثر-بأي-هجوم-1085732133.html

"أنصار الله": الضربات الأمريكية البريطانية لن تحقق أي هدف وقرار دعمنا لغزة لن يتأثر بأي هجوم

"أنصار الله": الضربات الأمريكية البريطانية لن تحقق أي هدف وقرار دعمنا لغزة لن يتأثر بأي هجوم

أكدت حركة "أنصار الله" اليمنية أن "استمرار العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن لن يحقق للمعتدين أي هدف". 04.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-04T15:49+0000

2024-02-04T15:49+0000

2024-02-04T15:49+0000

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العدوان الإسرائيلي على غزة

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وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، محمد عبد السلام، إن العدوان الأمريكي البريطاني يزيد من مآزقهم ومشاكلهم على مستوى المنطقة، مؤكدًا أن قرار اليمن بمساندة غزة ثابت ومبدئي ولن يتأثر بأي اعتداء.ودعا أمريكا وبريطانيا إلى الانصياع للرأي العام الدولي المطالب بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة، والكف عن حماية إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني، عوضًا عن التصعيد وإشعال جبهة جديدة في المنطقة.وأكد عبد السلام أن "الغارات العدوانية سواء على اليمن أو على العراق وسوريا سوف تزيد من كراهية الشعوب وتوحدها ضد الوجود الاستعماري الأمريكي في المنطقة".وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وقالت الجماعة إن "أمريكا تحاول تضليل العالم بشأن ما يجري في البحر الأحمر، سعيًا من قبلها لاختلاق أزمة دولية لتحميل اليمن تبعاتها دون وجه حق".فيما شنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هجوما واسعا على مدن يمنية عدة، استهدف مواقع تابعة لـ"أنصار الله".وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أن "سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم".

https://sputnikarabic.ae/20240204/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يحذر-من-مخاطر-استمرار-تهريب-الأسلحة-إلى-أنصار-الله-على-السلم-الدولي-1085731687.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة