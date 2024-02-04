https://sputnikarabic.ae/20240204/إيران-تعلن-إلغاء-تأشيرات-دخول-القطريين-إلى-أراضيها-1085727163.html
إيران تعلن إلغاء تأشيرات دخول القطريين إلى أراضيها
إيران تعلن إلغاء تأشيرات دخول القطريين إلى أراضيها
أعلنت إيران، اليوم الأحد، إلغاء تأشيرات الدخول إليها، بالنسبة للسياح القطريين من جانب واحد. 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T12:20+0000
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وأشار السفير الإيراني لدى قطر، علي صالح أبادي، إلى أن القرار سيسري تنفيذه ابتداءً من غد الاثنين، الموافق 5 فبراير/ شباط الجاري.ووصف أبادي قرار الحكومة الإيرانية بإلغاء تأشيرات الدخول من جانب واحد لرعايا دولة قطر، بأنه "خطوة أساسية باتجاه توسيع مجالات التعاون، وتعزيز السياحة المشتركة، وبما يخدم مصالح كلا البلدين"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وفي سياق متصل، صرح مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية، علي رضا بيكدلي، قبل أيام، أن وزارة الخارجية الإيرانية أبلغت المؤسسات المعنية في البلاد، بشأن قرار مجلس الوزراء، حول إلغاء تأشيرات الدخول عن رعايا 28 دولة، والذي دخل حيز التنفيذ في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20240128/الدوحة-تؤكد-لطهران-التزامها-بالاتفاق-حول-وصول-إيران-إلى-أموالها-المجمدة-في-البنوك-القطرية-1085495341.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
قطر, أخبار قطر اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
إيران تعلن إلغاء تأشيرات دخول القطريين إلى أراضيها
أعلنت إيران، اليوم الأحد، إلغاء تأشيرات الدخول إليها، بالنسبة للسياح القطريين من جانب واحد.
وأشار السفير الإيراني لدى قطر، علي صالح أبادي، إلى أن القرار سيسري تنفيذه ابتداءً من غد الاثنين، الموافق 5 فبراير/ شباط الجاري.
ووصف أبادي قرار الحكومة الإيرانية بإلغاء تأشيرات الدخول من جانب واحد لرعايا دولة قطر، بأنه "خطوة أساسية باتجاه توسيع مجالات التعاون، وتعزيز السياحة المشتركة، وبما يخدم مصالح كلا البلدين"، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا".
وفي سياق متصل، صرح مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية، علي رضا بيكدلي، قبل أيام، أن وزارة الخارجية الإيرانية أبلغت المؤسسات المعنية في البلاد، بشأن قرار مجلس الوزراء، حول إلغاء تأشيرات الدخول عن رعايا 28 دولة، والذي دخل حيز التنفيذ في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي.