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https://sputnikarabic.ae/20240204/البرلمان-الأوروبي-يفشل-بالتصويت-على-عدم-الاعتراف-بالانتخابات-الرئاسية-الروسية-المقبلة-1085724317.html
البرلمان الأوروبي يفشل بالتصويت على عدم الاعتراف بالانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة
البرلمان الأوروبي يفشل بالتصويت على عدم الاعتراف بالانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة
أعلنت وسائل إعلام غربية عن فشل الدعوة التي تقدم بها النائب الإستوني في البرلمان الأوروبي، ريو تيراس، القاضية بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية الروسية. 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T09:47+0000
2024-02-04T09:47+0000
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وذكرت وكالة البث الإستونية ERR أن دعوة العضو الإستوني في البرلمان الأوروبي، ريو تيراس، بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية الروسية وقّع عليها 29 نائبا فقط من الهيئة التشريعية للاتحاد الأوروبي التي تضم 705 نائبا من مختلف الدول الأوروبية.وأضافت الوكالة: "ووقّع على نداء تيراس نواب من إستونيا وبلغاريا وإسبانيا وهولندا وإيطاليا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا والسويد ورومانيا وسلوفاكيا وفنلندا والدنمارك وجمهورية التشيك والمجر، أي ما مجموعه 29 نائبا".وتابعت الوكالة أن "إجراء الانتخابات في شبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه يتعارض مع مبادئ الديمقراطية".وأقرت لجنة الانتخابات المركزية الروسية إجراء الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام، ابتداء من 15 وحتى 17 مارس/آذار 2024.وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية، إيلا بامفيلوفا، إن "مشروع القرار ينص على التصويت في الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثة أيام، 15 و16 و17مارس 2024".
https://sputnikarabic.ae/20240129/لجنة-الانتخابات-المركزية-الروسية-تعلن-ترشح-بوتين-للانتخابات-الرئاسية--1085534018.html
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البرلمان الأوروبي يفشل بالتصويت على عدم الاعتراف بالانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة

09:47 GMT 04.02.2024
© AP Photo / Christian Lutzالبرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2024
© AP Photo / Christian Lutz
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أعلنت وسائل إعلام غربية عن فشل الدعوة التي تقدم بها النائب الإستوني في البرلمان الأوروبي، ريو تيراس، القاضية بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية الروسية.
وذكرت وكالة البث الإستونية ERR أن دعوة العضو الإستوني في البرلمان الأوروبي، ريو تيراس، بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية الروسية وقّع عليها 29 نائبا فقط من الهيئة التشريعية للاتحاد الأوروبي التي تضم 705 نائبا من مختلف الدول الأوروبية.
وأضافت الوكالة: "ووقّع على نداء تيراس نواب من إستونيا وبلغاريا وإسبانيا وهولندا وإيطاليا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا والسويد ورومانيا وسلوفاكيا وفنلندا والدنمارك وجمهورية التشيك والمجر، أي ما مجموعه 29 نائبا".
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وتابعت الوكالة أن "إجراء الانتخابات في شبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه يتعارض مع مبادئ الديمقراطية".
وأقرت لجنة الانتخابات المركزية الروسية إجراء الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام، ابتداء من 15 وحتى 17 مارس/آذار 2024.
وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية، إيلا بامفيلوفا، إن "مشروع القرار ينص على التصويت في الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثة أيام، 15 و16 و17مارس 2024".
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