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https://sputnikarabic.ae/20240204/التونسيون-يتوجهون-لمكاتب-الاقتراع-للتصويت-في-الدور-الثاني-من-انتخابات-المجالس-المحلية-1085724085.html
التونسيون يتوجهون لمكاتب الاقتراع للتصويت في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية
التونسيون يتوجهون لمكاتب الاقتراع للتصويت في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية
يتوجه، اليوم الأحد، 4 ملايين و181 ألف و871 ناخبا تونسيا، إلى مراكز الاقتراع للتصويت في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية. 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T09:21+0000
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وترمي الانتخابات إلى تشكيل مجلس نيابي ثان، في سابقة هي الأولى من نوعها في تونس، ويبلغ عدد الدوائر المعنية بالدور الثاني 779 وعدد المترشحين 1558، بعد أن تم إجراء الدور الأول من هذه الانتخابات في 24 من ديسمبر/ كانون الأول 2023.ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني من هذه الانتخابات، التي تخص 254 مجلسا محليا، في موعد أقصاه يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، على أن يتم التصريح بالنتائج النهائية إثر انقضاء الطعون والبت فيها نهائيا. ومن المقرر أن يتم تنصيب أعضاء المجلس الثاني في شهر يونيو/حزيران 2024.وكان عضو في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أعلن، في شهر ديسمبر الماضي، أن تكلفة انتخابات المجالس ‏المحلية، بدوريها الأول والثاني تناهز الـ50 مليون دينار تونسي.‏
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تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

التونسيون يتوجهون لمكاتب الاقتراع للتصويت في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية

09:21 GMT 04.02.2024
© Sputnik . Sputnikالدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية في تونس، 4 فبراير/ شباط 2024
الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية في تونس، 4 فبراير/ شباط 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2024
© Sputnik . Sputnik
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يتوجه، اليوم الأحد، 4 ملايين و181 ألف و871 ناخبا تونسيا، إلى مراكز الاقتراع للتصويت في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية.
وترمي الانتخابات إلى تشكيل مجلس نيابي ثان، في سابقة هي الأولى من نوعها في تونس، ويبلغ عدد الدوائر المعنية بالدور الثاني 779 وعدد المترشحين 1558، بعد أن تم إجراء الدور الأول من هذه الانتخابات في 24 من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
© Sputnik . Sputnikالدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية في تونس، 4 فبراير/ شباط 2024
الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية في تونس، 4 فبراير/ شباط 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2024
الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية في تونس، 4 فبراير/ شباط 2024
© Sputnik . Sputnik
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني من هذه الانتخابات، التي تخص 254 مجلسا محليا، في موعد أقصاه يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، على أن يتم التصريح بالنتائج النهائية إثر انقضاء الطعون والبت فيها نهائيا. ومن المقرر أن يتم تنصيب أعضاء المجلس الثاني في شهر يونيو/حزيران 2024.
وكان عضو في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أعلن، في شهر ديسمبر الماضي، أن تكلفة انتخابات المجالس ‏المحلية، بدوريها الأول والثاني تناهز الـ50 مليون دينار تونسي.‏
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