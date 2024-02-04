https://sputnikarabic.ae/20240204/الجيش-الروسي-يحسن-مواقع-تموضعه-على-اتجاه-كراسني-ليمان--عاجل--1085725395.html

الجيش الروسي يحسن مواقع تموضعه على اتجاه كراسني ليمان

الجيش الروسي يحسن مواقع تموضعه على اتجاه كراسني ليمان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن وحدات من القوات الروسية قامت بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة على اتجاه كراسني ليمان. 04.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-04T11:12+0000

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2024-02-04T11:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كراسني ليمان، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "المركز"، على خطوط ومواقع أكثر فائدة على طول خط المواجهة، وصدت الضربات الجوية ونيران المدفعية 3 هجمات للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية".وأضاف البيان: "على محور كوبيانسك، صدت الإجراءات النشطة لوحدات مجموعة "الغرب" بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية 4 هجمات للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، وجمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 30 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 مركبات، ومدفع "كراب" بولندي الصنع، ومدفع "إم 777".تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةوبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 380 عسكريًا أوكرانيًا، ومركبتين قتاليتين للمشاة، و3 عربات مدرعات، و6 شاحنات صغيرة، وقطع مدفعية ومستودع ذخيرة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240204/رئيس-جمهورية-القرم-العالم-يعتمد-على-إنجاز-مهام-العملية-العسكرية-الخاصة-وليس-فقط-روسيا-1085723167.html

https://sputnikarabic.ae/20240204/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محور-دونيتسك-1085720488.html

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