https://sputnikarabic.ae/20240204/الجيش-الروسي-يحسن-مواقع-تموضعه-على-اتجاه-كراسني-ليمان--عاجل--1085725395.html
الجيش الروسي يحسن مواقع تموضعه على اتجاه كراسني ليمان
الجيش الروسي يحسن مواقع تموضعه على اتجاه كراسني ليمان
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن وحدات من القوات الروسية قامت بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة على اتجاه كراسني ليمان. 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T11:12+0000
2024-02-04T11:12+0000
2024-02-04T11:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كراسني ليمان، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "المركز"، على خطوط ومواقع أكثر فائدة على طول خط المواجهة، وصدت الضربات الجوية ونيران المدفعية 3 هجمات للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية".وأضاف البيان: "على محور كوبيانسك، صدت الإجراءات النشطة لوحدات مجموعة "الغرب" بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية 4 هجمات للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، وجمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 30 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 مركبات، ومدفع "كراب" بولندي الصنع، ومدفع "إم 777".تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةوبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 380 عسكريًا أوكرانيًا، ومركبتين قتاليتين للمشاة، و3 عربات مدرعات، و6 شاحنات صغيرة، وقطع مدفعية ومستودع ذخيرة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240204/رئيس-جمهورية-القرم-العالم-يعتمد-على-إنجاز-مهام-العملية-العسكرية-الخاصة-وليس-فقط-روسيا-1085723167.html
https://sputnikarabic.ae/20240204/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محور-دونيتسك-1085720488.html
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روسيا
الجيش الروسي يحسن مواقع تموضعه على اتجاه كراسني ليمان
11:12 GMT 04.02.2024 (تم التحديث: 11:37 GMT 04.02.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن وحدات من القوات الروسية قامت بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة على اتجاه كراسني ليمان.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كراسني ليمان، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "المركز"، على خطوط ومواقع أكثر فائدة على طول خط المواجهة، وصدت الضربات الجوية ونيران المدفعية 3 هجمات للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 120 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و4 مركبات.
وأضاف البيان: "على محور كوبيانسك، صدت الإجراءات النشطة لوحدات مجموعة "الغرب" بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية 4 هجمات للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، وجمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 30 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 مركبات، ومدفع "كراب" بولندي الصنع، ومدفع "إم 777".
وتابع البيان: "على محور دونيتسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بدعم من سلاح الطيران ونيران المدفعية هجومين للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 380 عسكريًا أوكرانيًا، ومركبتين قتاليتين للمشاة، و3 عربات مدرعات، و6 شاحنات صغيرة، وقطع مدفعية ومستودع ذخيرة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.