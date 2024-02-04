https://sputnikarabic.ae/20240204/الحكومة-البريطانية-جيشنا-غير-مستعد-لحرب-محتملة-واسعة-النطاق-1085730506.html
الحكومة البريطانية: جيشنا غير مستعد لحرب محتملة واسعة النطاق
الحكومة البريطانية: جيشنا غير مستعد لحرب محتملة واسعة النطاق
كشف تقرير صادر عن لجنة الدفاع التابعة للحكومة البريطانية أن الجيش البريطاني غير مستعد لحرب محتملة واسعة النطاق وطويلة الأمد بسبب نقص الأفراد والتحديات في تجنيد... 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T14:14+0000
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وجاء في التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب البريطاني: "لن تكون الحكومة قادرة على تحقيق المستوى المطلوب من حالة التأهب القصوى دون تسريع الإصلاحات لزيادة قاعدة صناعية مزدهرة والحفاظ عليها وتحسين "عرضها" للجيش، الجهد المفرط له تأثير سلبي على الاستعداد لعمليات قتالية عالية الشدة".ولفت التقرير إلى أنه "نتيجة لذلك، ووفقاً للجنة، ليس من المستغرب أن يكون عدد الأشخاص الذين يتركون القوات البريطانية أكبر من عدد الأشخاص الذين ينضمون إليها".ودعت لجنة الدفاع الحكومة البريطانية إلى اتخاذ "خيارات صعبة"، إما الاستثمار بشكل كامل في الجيش أو أن الإدراك أن تحديد الأولويات القتالية المناسبة سيعني قلة توفر المزيد من المهام.
https://sputnikarabic.ae/20240202/بريطانيا-تدعو-حلفاء-الناتو-للنظر-في-إرسال-قوة-استكشافية-إلى-أوكرانيا--عاجل-1085696557.html
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بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الحكومة البريطانية: جيشنا غير مستعد لحرب محتملة واسعة النطاق
كشف تقرير صادر عن لجنة الدفاع التابعة للحكومة البريطانية أن الجيش البريطاني غير مستعد لحرب محتملة واسعة النطاق وطويلة الأمد بسبب نقص الأفراد والتحديات في تجنيد القوات والاحتفاظ بها.
وجاء في التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب البريطاني: "لن تكون الحكومة قادرة على تحقيق المستوى المطلوب من حالة التأهب القصوى دون تسريع الإصلاحات لزيادة قاعدة صناعية مزدهرة والحفاظ عليها وتحسين "عرضها" للجيش، الجهد المفرط له تأثير سلبي على الاستعداد لعمليات قتالية عالية الشدة".
وتابع التقرير: "الاستعداد لحرب شاملة وطويلة الأمد لا يحظى بالاهتمام الذي يتطلبه، ومع ذلك، فإن الوتيرة العالية للعمليات العسكرية الحالية و"الضغوط المستمرة" على الجيش أدت بالفعل إلى انخفاض القدرة على الاحتفاظ بالأفراد".
ولفت التقرير إلى أنه "نتيجة لذلك، ووفقاً للجنة، ليس من المستغرب أن يكون عدد الأشخاص الذين يتركون القوات البريطانية أكبر من عدد الأشخاص الذين ينضمون إليها".
ودعت لجنة الدفاع الحكومة البريطانية إلى اتخاذ "خيارات صعبة"، إما الاستثمار بشكل كامل في الجيش أو أن الإدراك أن تحديد الأولويات القتالية المناسبة سيعني قلة توفر المزيد من المهام.