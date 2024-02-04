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الحكومة البريطانية: جيشنا غير مستعد لحرب محتملة واسعة النطاق
الحكومة البريطانية: جيشنا غير مستعد لحرب محتملة واسعة النطاق
كشف تقرير صادر عن لجنة الدفاع التابعة للحكومة البريطانية أن الجيش البريطاني غير مستعد لحرب محتملة واسعة النطاق وطويلة الأمد بسبب نقص الأفراد والتحديات في تجنيد... 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T14:14+0000
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وجاء في التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب البريطاني: "لن تكون الحكومة قادرة على تحقيق المستوى المطلوب من حالة التأهب القصوى دون تسريع الإصلاحات لزيادة قاعدة صناعية مزدهرة والحفاظ عليها وتحسين "عرضها" للجيش، الجهد المفرط له تأثير سلبي على الاستعداد لعمليات قتالية عالية الشدة".ولفت التقرير إلى أنه "نتيجة لذلك، ووفقاً للجنة، ليس من المستغرب أن يكون عدد الأشخاص الذين يتركون القوات البريطانية أكبر من عدد الأشخاص الذين ينضمون إليها".ودعت لجنة الدفاع الحكومة البريطانية إلى اتخاذ "خيارات صعبة"، إما الاستثمار بشكل كامل في الجيش أو أن الإدراك أن تحديد الأولويات القتالية المناسبة سيعني قلة توفر المزيد من المهام.
https://sputnikarabic.ae/20240202/بريطانيا-تدعو-حلفاء-الناتو-للنظر-في-إرسال-قوة-استكشافية-إلى-أوكرانيا--عاجل-1085696557.html
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الحكومة البريطانية: جيشنا غير مستعد لحرب محتملة واسعة النطاق

14:14 GMT 04.02.2024
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKIجنود بريطانيون
جنود بريطانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2024
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKI
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كشف تقرير صادر عن لجنة الدفاع التابعة للحكومة البريطانية أن الجيش البريطاني غير مستعد لحرب محتملة واسعة النطاق وطويلة الأمد بسبب نقص الأفراد والتحديات في تجنيد القوات والاحتفاظ بها.
وجاء في التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب البريطاني: "لن تكون الحكومة قادرة على تحقيق المستوى المطلوب من حالة التأهب القصوى دون تسريع الإصلاحات لزيادة قاعدة صناعية مزدهرة والحفاظ عليها وتحسين "عرضها" للجيش، الجهد المفرط له تأثير سلبي على الاستعداد لعمليات قتالية عالية الشدة".

وتابع التقرير: "الاستعداد لحرب شاملة وطويلة الأمد لا يحظى بالاهتمام الذي يتطلبه، ومع ذلك، فإن الوتيرة العالية للعمليات العسكرية الحالية و"الضغوط المستمرة" على الجيش أدت بالفعل إلى انخفاض القدرة على الاحتفاظ بالأفراد".

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مصدر لـ"سبوتنيك": بريطانيا تدعو حلفاء الناتو للنظر في إرسال قوة استكشافية إلى أوكرانيا
2 فبراير, 20:23 GMT
ولفت التقرير إلى أنه "نتيجة لذلك، ووفقاً للجنة، ليس من المستغرب أن يكون عدد الأشخاص الذين يتركون القوات البريطانية أكبر من عدد الأشخاص الذين ينضمون إليها".
ودعت لجنة الدفاع الحكومة البريطانية إلى اتخاذ "خيارات صعبة"، إما الاستثمار بشكل كامل في الجيش أو أن الإدراك أن تحديد الأولويات القتالية المناسبة سيعني قلة توفر المزيد من المهام.
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