https://sputnikarabic.ae/20240204/الخارجية-الإيرانية-تدين-الهجمات-الأمريكية-والبريطانية-على-اليمن-1085722625.html
الخارجية الإيرانية تدين الهجمات الأمريكية والبريطانية على اليمن
الخارجية الإيرانية تدين الهجمات الأمريكية والبريطانية على اليمن
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، صباح اليوم الأحد، الهجمات الأمريكية والبريطانية على اليمن، مؤكدة أنها "انتهاك لسيادة وسلامة أراضيه". 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T08:19+0000
2024-02-04T08:19+0000
2024-02-04T08:43+0000
العالم
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واعتبرت الخارجية الإيرانية في بيانها، أن "استمرار التحركات الأمريكية والبريطانية مغامرة واضحة وتهديد مقلق للسلم الدولي".وفي وقت سابق، أفاد مصدر في السلطات المحلية في محافظة الحديدة اليمنية لـ"سبوتنيك"، مساء اليوم السبت، بمهاجمة القوات الجوية الأمريكية والبريطانية مواقع لـ"أنصار الله" في شمال وجنوب محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر في اليمن.وأوضح مسؤول في السلطة المحلية في محافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك": "مقاتلات أمريكية وبريطانية داهمت منشآت عسكرية لجماعة "أنصار الله" في منطقتي اللاهية والدريهيمي في شمال وجنوب الحديدة في غرب اليمن".وأضاف المسؤول: "مقاتلات أمريكية وبريطانية شنت 4 غارات على الأقل استهدفت مواقع لجماعة "أنصار الله" في جبل الملح في مديرية اللُحية شمال مدينة الحديدة، وفي ساحل مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة".وأضاف أن "محافظة الحديدة تشهد تحليقًا لطائرات استطلاع أمريكية".وتهاجم الولايات المتحدة وبريطانيا أهدافا لـ"أنصار الله"، منذ منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري، ووصفتا ذلك بأنه رد على تهديد حرية الملاحة في البحر الأحمر.
https://sputnikarabic.ae/20240203/غارات-جوية-أمريكية-وبريطانية-على-مواقع-لـأنصار-الله-في-الحديدة-غربي-اليمن-1085714830.html
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العالم
الخارجية الإيرانية تدين الهجمات الأمريكية والبريطانية على اليمن
08:19 GMT 04.02.2024 (تم التحديث: 08:43 GMT 04.02.2024)
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، صباح اليوم الأحد، الهجمات الأمريكية والبريطانية على اليمن، مؤكدة أنها "انتهاك لسيادة وسلامة أراضيه".
واعتبرت الخارجية الإيرانية في بيانها، أن "استمرار التحركات الأمريكية والبريطانية مغامرة واضحة وتهديد مقلق للسلم الدولي".
وفي وقت سابق، أفاد مصدر في السلطات المحلية في محافظة الحديدة اليمنية لـ"سبوتنيك"، مساء اليوم السبت، بمهاجمة القوات الجوية الأمريكية والبريطانية مواقع لـ"أنصار الله" في شمال وجنوب محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر في اليمن.
وأوضح مسؤول في السلطة المحلية في محافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك": "مقاتلات أمريكية وبريطانية داهمت منشآت عسكرية لجماعة "أنصار الله" في منطقتي اللاهية والدريهيمي في شمال وجنوب الحديدة في غرب اليمن".
وأضاف المسؤول: "مقاتلات أمريكية وبريطانية شنت 4 غارات على الأقل استهدفت مواقع لجماعة "أنصار الله" في جبل الملح في مديرية اللُحية شمال مدينة الحديدة، وفي ساحل مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة".
وأضاف أن "محافظة الحديدة تشهد تحليقًا لطائرات استطلاع أمريكية".
وتهاجم الولايات المتحدة وبريطانيا أهدافا لـ"أنصار الله"، منذ منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري، ووصفتا ذلك بأنه رد على تهديد حرية الملاحة في البحر الأحمر.