https://sputnikarabic.ae/20240204/الدفاع-الروسية-مقتل-نحو-720-عسكريا-أوكرانيا-بعمليات-لقواتنا-خلال-آخر-24-ساعة-1085726418.html
الدفاع الروسية: مقتل نحو 720 عسكريا أوكرانيا بعمليات لقواتنا خلال آخر 24 ساعة
الدفاع الروسية: مقتل نحو 720 عسكريا أوكرانيا بعمليات لقواتنا خلال آخر 24 ساعة
أصدرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بيانا مفصلا بشأن آخر نتائج العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ 24 الماضية. 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T11:54+0000
2024-02-04T11:54+0000
2024-02-04T11:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، أنه قتل نحو 720 عسكريًا أوكرانيًا بعمليات للقوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأضاف البيان أنه على محور جنوب دونيتسك تم قصف تجمعات للقوات الأوكرانية وقتل نحو 115 عسكريًا أوكرانيًا وتم تدمير مدرعتين و3 سيارات وقطع مدفعية.وتابع البيان أنه على محور زابوروجيه، تم قصف تجمعات للقوات الأوكرانية وقتل نحو 45 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين ومدفع وراجمة صواريخ، وعلى محور خيرسون قصفت القوات الروسية تجمعات للقوات الأوكرانية وأدى ذلك إلى مقتل نحو 30 عسكريًا أوكرانيًا وتم تدمير 3 مركبات وقطع مدفعية.كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 97 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة في جمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعتي خاركوف وزابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20240204/الجيش-الروسي-يحسن-مواقع-تموضعه-على-اتجاه-كراسني-ليمان--عاجل--1085725395.html
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روسيا
الدفاع الروسية: مقتل نحو 720 عسكريا أوكرانيا بعمليات لقواتنا خلال آخر 24 ساعة
أصدرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بيانا مفصلا بشأن آخر نتائج العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، أنه قتل نحو 720 عسكريًا أوكرانيًا بعمليات للقوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأضاف البيان أنه على محور جنوب دونيتسك تم قصف تجمعات للقوات الأوكرانية وقتل نحو 115 عسكريًا أوكرانيًا وتم تدمير مدرعتين و3 سيارات وقطع مدفعية.
وتابع البيان أنه على محور زابوروجيه، تم قصف تجمعات للقوات الأوكرانية وقتل نحو 45 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين ومدفع وراجمة صواريخ، وعلى محور خيرسون قصفت القوات الروسية تجمعات للقوات الأوكرانية وأدى ذلك إلى مقتل نحو 30 عسكريًا أوكرانيًا وتم تدمير 3 مركبات وقطع مدفعية.
كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 97 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة في جمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعتي خاركوف وزابوروجيه.