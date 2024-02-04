https://sputnikarabic.ae/20240204/القسام-تدمير-43-آلية-واستهداف-العشرات-من-الجنود-الإسرائيليين-في-17-مهمة-خلال-الأيام-الماضية-1085734945.html

"القسام": تدمير 43 آلية واستهداف العشرات من الجنود الإسرائيليين في 17 مهمة خلال الأيام الماضية

"القسام": تدمير 43 آلية واستهداف العشرات من الجنود الإسرائيليين في 17 مهمة خلال الأيام الماضية

صرح المتحدث العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، اليوم الأحد، أن عناصر "القسام" تمكنوا خلال الأيام الماضية من تنفيذ عدد من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي. 04.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-04T16:52+0000

2024-02-04T16:52+0000

2024-02-04T16:52+0000

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وقال أبو عبيدة، في بيان على "تلغرام": "تمكن مجاهدو القسام خلال الأيام الماضية من تدمير 43 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا".وأشار أبو عبيدة إلى أنه "تم تفجير مدخل نفق في عدد من جنود العدو، واستولى مجاهدونا على 4 طائرات "درون"، ودكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون في كافة محاور القتال، ووجهوا رشقة صاروخية مكثفة نحو "تل أبيب" ومحيطها".عنصر من "القسام" وجها لوجه أمام مدرعة إسرائيلية وصاروخ يفاجئ سائقها... فيديوويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين."من الشرفات"... "القسام" تنشر مشاهد لاستهداف مدرعات إسرائيلية بشكل مباغت... فيديووردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل وأكثرمن 66 ألف مصاب بين سكان القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240113/القسام-تنشر-مشاهد-لاستهداف-جنود-وآليات-إسرائيلية-فيديو-1084958301.html

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