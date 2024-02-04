https://sputnikarabic.ae/20240204/القسام-تعلن-عن-سلسلة-عمليات-وسرايا-القدس-توقع-قوة-إسرائيلية-في-كمين-محكم-1085733829.html

"القسام" تعلن عن سلسلة عمليات و"سرايا القدس" توقع قوة إسرائيلية في كمين محكم

"القسام" تعلن عن سلسلة عمليات و"سرايا القدس" توقع قوة إسرائيلية في كمين محكم

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، و"سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم الأحد، عن تنفيذهما عددا من العمليات العسكرية ضد... 04.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-04T16:18+0000

2024-02-04T16:18+0000

2024-02-04T16:18+0000

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وقالت "القسام" في بيان على "تلغرام": "كتائب القسام تستهدف 3 دبابات صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذائف "الياسين 105" في منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة".وتابعت في بيان لاحق: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وأوقعوهم بين قتيل وجريح في محيط منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة".عنصر من "القسام" وجها لوجه أمام مدرعة إسرائيلية وصاروخ يفاجئ سائقها... فيديووقالت "سرايا القدس"، في بيان عبر حسابها على "تلغرام": "بعد عودتهم من مناطق الاشتباك، مجاهدونا أوقعوا قوة صهيونية في كمين محكم في محور التقدم المعسكر الغربي بخانيونس واشتبكوا معها من مسافة صفر وأكدوا مقتل جنديين صهيونيين واصابة عدد منهم".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين."من الشرفات"... "القسام" تنشر مشاهد لاستهداف مدرعات إسرائيلية بشكل مباغت... فيديووردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل وأكثرمن 66 ألف مصاب بين سكان القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240130/القسام-تعلن-تدمير-دبابات-وسرايا-القدس-تقصف-تجمعات-ومدرعات-إسرائيلية-1085580340.html

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