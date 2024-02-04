https://sputnikarabic.ae/20240204/القسام-تعلن-عن-سلسلة-عمليات-وسرايا-القدس-توقع-قوة-إسرائيلية-في-كمين-محكم-1085733829.html
"القسام" تعلن عن سلسلة عمليات و"سرايا القدس" توقع قوة إسرائيلية في كمين محكم
"القسام" تعلن عن سلسلة عمليات و"سرايا القدس" توقع قوة إسرائيلية في كمين محكم
أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، و"سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم الأحد، عن تنفيذهما عددا من العمليات العسكرية ضد... 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T16:18+0000
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وقالت "القسام" في بيان على "تلغرام": "كتائب القسام تستهدف 3 دبابات صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذائف "الياسين 105" في منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة".وتابعت في بيان لاحق: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وأوقعوهم بين قتيل وجريح في محيط منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة".عنصر من "القسام" وجها لوجه أمام مدرعة إسرائيلية وصاروخ يفاجئ سائقها... فيديووقالت "سرايا القدس"، في بيان عبر حسابها على "تلغرام": "بعد عودتهم من مناطق الاشتباك، مجاهدونا أوقعوا قوة صهيونية في كمين محكم في محور التقدم المعسكر الغربي بخانيونس واشتبكوا معها من مسافة صفر وأكدوا مقتل جنديين صهيونيين واصابة عدد منهم".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين."من الشرفات"... "القسام" تنشر مشاهد لاستهداف مدرعات إسرائيلية بشكل مباغت... فيديووردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل وأكثرمن 66 ألف مصاب بين سكان القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240130/القسام-تعلن-تدمير-دبابات-وسرايا-القدس-تقصف-تجمعات-ومدرعات-إسرائيلية-1085580340.html
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي
"القسام" تعلن عن سلسلة عمليات و"سرايا القدس" توقع قوة إسرائيلية في كمين محكم
أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، و"سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم الأحد، عن تنفيذهما عددا من العمليات العسكرية ضد الجيش الإسرائيلي، في محاور عدة في قطاع غزة.
وقالت "القسام" في بيان على "تلغرام": "كتائب القسام تستهدف 3 دبابات صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذائف "الياسين 105" في منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة".
وأضافت: "تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني في محيط منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة".
وتابعت في بيان لاحق: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وأوقعوهم بين قتيل وجريح في محيط منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة".
وأشارت إلى أن عناصرها استهدفت "3 دبابات صهيونية من نوع "ميركفاه 4" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذائف "الياسين 105" في حي الصبرة بمدينة غزة".
وقالت "سرايا القدس"، في بيان عبر حسابها على "تلغرام": "بعد عودتهم من مناطق الاشتباك، مجاهدونا أوقعوا قوة صهيونية في كمين محكم في محور التقدم المعسكر الغربي بخانيونس واشتبكوا معها من مسافة صفر وأكدوا مقتل جنديين صهيونيين واصابة عدد منهم".
وأضافت في بيان لاحق: "نخوض اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو الصهيوني في محاور التقدم غرب وجنوب غرب خانيونس".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل وأكثرمن 66 ألف مصاب بين سكان القطاع.