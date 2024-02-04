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Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240204/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محور-دونيتسك-1085720488.html
القوات الروسية تحسن مواقعها على محور دونيتسك
القوات الروسية تحسن مواقعها على محور دونيتسك
صرّح مدير المركز الإعلامي لتجمع قوات "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، فاديم أستافييف، بأن القوات الروسية عززت من سيطرتها على عدة مواقع جديدة على محور... 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T05:09+0000
2024-02-04T05:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاءت تصريحات أستافييف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الأحد، قال خلالها: "سيطرت وحدات تجمع قوات "الجنوب" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وعملت على صد خمس هجمات للجيش الأوكراني، الذي تكبد خلال هذه العملية خسائر في أفراده ومعداته في كل من بوغدانوفكا، وكليشيفكا، وكورديوموفكا، وغورغيفكا، ونوفوميخايلوفكا".وأشار أستافييف إلى أن خسائر العدو بلغت، خلال اليوم الماضي، في هذا الجزء من الجبهة 335 عسكريًا بين قتيل وجريح، كما تم تدمير دبابة وثلاث مركبات قتالية مدرعة ورادارين مضادين للبطاريات و10 مركبات.ووفقا لـ أستافييف، خلال معركة مدفعية تم تدمير مدفع هاوتزر "إم 777" من عيار 155 ملم، وأسقط الدفاع الجوي الروسي 14 طائرة من دون طيار أوكرانية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240202/روسيا-تتفوق-في-حرب-الطائرات-المسيرة-على-أوكرانيا-1085669354.html
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القوات الروسية تحسن مواقعها على محور دونيتسك

05:09 GMT 04.02.2024 (تم التحديث: 05:26 GMT 04.02.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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صرّح مدير المركز الإعلامي لتجمع قوات "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، فاديم أستافييف، بأن القوات الروسية عززت من سيطرتها على عدة مواقع جديدة على محور دونيتسك.
وجاءت تصريحات أستافييف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الأحد، قال خلالها: "سيطرت وحدات تجمع قوات "الجنوب" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وعملت على صد خمس هجمات للجيش الأوكراني، الذي تكبد خلال هذه العملية خسائر في أفراده ومعداته في كل من بوغدانوفكا، وكليشيفكا، وكورديوموفكا، وغورغيفكا، ونوفوميخايلوفكا".
وأشار أستافييف إلى أن خسائر العدو بلغت، خلال اليوم الماضي، في هذا الجزء من الجبهة 335 عسكريًا بين قتيل وجريح، كما تم تدمير دبابة وثلاث مركبات قتالية مدرعة ورادارين مضادين للبطاريات و10 مركبات.
ووفقا لـ أستافييف، خلال معركة مدفعية تم تدمير مدفع هاوتزر "إم 777" من عيار 155 ملم، وأسقط الدفاع الجوي الروسي 14 طائرة من دون طيار أوكرانية.
طائرة الاستطلاع دون طيار أورلان 10 تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا تتفوق في حرب الطائرات المسيرة على أوكرانيا
2 فبراير, 09:16 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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