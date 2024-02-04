https://sputnikarabic.ae/20240204/بطلب-من-روسيا-مجلس-الأمن-الدولي-يعقد-اجتماعا-طارئا-لبحث-الضربات-الأمريكية-على-سوريا-والعراق-1085718836.html
بطلب من روسيا... مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا لبحث الضربات الأمريكية على سوريا والعراق
بطلب من روسيا... مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا لبحث الضربات الأمريكية على سوريا والعراق
أفادت مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا طارئا، يوم الاثنين المقبل، لبحث الضربات الأمريكية الأخيرة على سوريا والعراق ردا على مقتل ثلاثة من... 04.02.2024, سبوتنيك عربي
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وقال موقع "السومرية نيوز" إن اجتماع مجلس الأمن الذي يأتي بطلب روسي سيعقد الاثنين عند الساعة (21:00 توقيت غرينيتش).يأتي ذلك بعدما صرّح نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن البعثة الروسية في مجلس الأمن، طلبت يوم أمس السبت، عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن الضربات الأمريكية على سوريا والعراق.وقال بوليانسكي: "لقد طلبنا للتو اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالتهديدات للسلام والأمن الناجمة عن الضربات الأمريكية على العراق وسوريا".وأضاف بوليانسكي أن "غيانا التي ترأس المجلس هذا الشهر تخطط لتحديد الاجتماع في الساعة 16.00 بتوقيت نيويورك (منتصف الليل بتوقيت موسكو) في 5 فبراير/ شباط".وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استهدفت أكثر من 85 هدفا قالت إنها تابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني والتشكيلات المرتبطة بها في العراق وسوريا، كجزء من الضربات الانتقامية على هجوم جرى ضد قاعدتها العسكرية في الأردن في وقت سابق.وذكرت القيادة المركزية للبنتاغون أن الضربات نُفذت، يوم أمس الجمعة، وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، أنه وجه بضرب أهداف في العراق وسوريا مرتبطة بالجماعات المسلحة التي يدعمها الحرس الثوري الإيراني ردا على دورهم "المزعوم" في الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن.
https://sputnikarabic.ae/20240203/مراسل-سبوتنيك-انفجارات-عنيفة-داخل-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-حقل-كونيكو-للغاز-شرقي-سوريا--عاجل-1085716957.html
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العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, سلاح روسيا
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, سلاح روسيا
بطلب من روسيا... مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا لبحث الضربات الأمريكية على سوريا والعراق
أفادت مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا طارئا، يوم الاثنين المقبل، لبحث الضربات الأمريكية الأخيرة على سوريا والعراق ردا على مقتل ثلاثة من جنودها بهجوم في الأردن.
وقال موقع
"السومرية نيوز" إن اجتماع مجلس الأمن الذي يأتي بطلب روسي سيعقد الاثنين عند الساعة (21:00 توقيت غرينيتش).
يأتي ذلك بعدما صرّح نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن البعثة الروسية في مجلس الأمن، طلبت يوم أمس السبت، عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن الضربات الأمريكية على سوريا والعراق.
وقال بوليانسكي: "لقد طلبنا للتو اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن
الدولي فيما يتعلق بالتهديدات للسلام والأمن الناجمة عن الضربات الأمريكية على العراق وسوريا".
وأضاف بوليانسكي أن "غيانا التي ترأس المجلس هذا الشهر تخطط لتحديد الاجتماع في الساعة 16.00 بتوقيت نيويورك (منتصف الليل بتوقيت موسكو) في 5 فبراير/ شباط".
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استهدفت أكثر من 85 هدفا قالت إنها تابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني والتشكيلات المرتبطة بها في العراق وسوريا، كجزء من الضربات الانتقامية على هجوم جرى ضد قاعدتها العسكرية في الأردن في وقت سابق.
وذكرت القيادة المركزية للبنتاغون أن الضربات نُفذت، يوم أمس الجمعة، وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، أنه وجه بضرب أهداف في العراق وسوريا مرتبطة بالجماعات المسلحة التي يدعمها الحرس الثوري الإيراني ردا على دورهم "المزعوم" في الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن.