https://sputnikarabic.ae/20240204/تحطم-مروحية-في-تركيا-ومقتل-وإصابة-كل-المتواجدين-على-متنها-1085720845.html
تحطم مروحية في تركيا ومقتل وإصابة كل المتواجدين على متنها
تحطم مروحية في تركيا ومقتل وإصابة كل المتواجدين على متنها
أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، تحطم طائرة مروحية تابعة للسلطات في مقاطعة غازي عنتاب جنوب شرقي البلاد. 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T06:05+0000
2024-02-04T06:05+0000
2024-02-04T06:05+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/09/1080864554_0:0:3176:1787_1920x0_80_0_0_336db3df68a464169043d7f716e22453.jpg
ونشر الوزير يرلي كايا على صفحته الخاصة على منصة "إكس": "تحطمت مروحية تابعة لإدارة الطيران التابعة للمديرية العامة للشرطة، كانت في طريقها من هاتاي إلى غازي عنتاب، بالقرب من قرية كارتال في محافظة غازي عنتاب".وأضاف الوزير بالقول: "كان آخر اتصال بالمروحية في المساء".وأشار الوزير أن الطيارين قُتلا وأُصيب عنصر فني آخر كان موجودًا على متنها، ولم يحدد الوزير أسباب الحادث.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/09/1080864554_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_8c670defae7b609424605cf79b274977.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
تحطم مروحية في تركيا ومقتل وإصابة كل المتواجدين على متنها
أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، تحطم طائرة مروحية تابعة للسلطات في مقاطعة غازي عنتاب جنوب شرقي البلاد.
ونشر الوزير يرلي كايا على صفحته الخاصة على منصة "إكس": "تحطمت مروحية تابعة لإدارة الطيران التابعة للمديرية العامة للشرطة، كانت في طريقها من هاتاي إلى غازي عنتاب، بالقرب من قرية كارتال في محافظة غازي عنتاب".
وأضاف الوزير بالقول: "كان آخر اتصال بالمروحية في المساء".
وأشار الوزير أن الطيارين قُتلا وأُصيب عنصر فني آخر كان موجودًا على متنها، ولم يحدد الوزير أسباب الحادث.