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https://sputnikarabic.ae/20240204/تحطم-مروحية-في-تركيا-ومقتل-وإصابة-كل-المتواجدين-على-متنها-1085720845.html
تحطم مروحية في تركيا ومقتل وإصابة كل المتواجدين على متنها
تحطم مروحية في تركيا ومقتل وإصابة كل المتواجدين على متنها
أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، تحطم طائرة مروحية تابعة للسلطات في مقاطعة غازي عنتاب جنوب شرقي البلاد. 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T06:05+0000
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ونشر الوزير يرلي كايا على صفحته الخاصة على منصة "إكس": "تحطمت مروحية تابعة لإدارة الطيران التابعة للمديرية العامة للشرطة، كانت في طريقها من هاتاي إلى غازي عنتاب، بالقرب من قرية كارتال في محافظة غازي عنتاب".وأضاف الوزير بالقول: "كان آخر اتصال بالمروحية في المساء".وأشار الوزير أن الطيارين قُتلا وأُصيب عنصر فني آخر كان موجودًا على متنها، ولم يحدد الوزير أسباب الحادث.
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تحطم مروحية في تركيا ومقتل وإصابة كل المتواجدين على متنها

06:05 GMT 04.02.2024
© AFP 2023مروحية "بيل - 212"
مروحية بيل - 212 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2024
© AFP 2023
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أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، تحطم طائرة مروحية تابعة للسلطات في مقاطعة غازي عنتاب جنوب شرقي البلاد.
ونشر الوزير يرلي كايا على صفحته الخاصة على منصة "إكس": "تحطمت مروحية تابعة لإدارة الطيران التابعة للمديرية العامة للشرطة، كانت في طريقها من هاتاي إلى غازي عنتاب، بالقرب من قرية كارتال في محافظة غازي عنتاب".
وأضاف الوزير بالقول: "كان آخر اتصال بالمروحية في المساء".
وأشار الوزير أن الطيارين قُتلا وأُصيب عنصر فني آخر كان موجودًا على متنها، ولم يحدد الوزير أسباب الحادث.
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