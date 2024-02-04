https://sputnikarabic.ae/20240204/جنرال-أوكراني-يفضح-أكاذيب-تقارير-قادة-القوات-المسلحة-بشأن-الجبهة-1085727313.html
جنرال أوكراني يفضح أكاذيب تقارير قادة القوات المسلحة بشأن الجبهة
جنرال أوكراني يفضح أكاذيب تقارير قادة القوات المسلحة بشأن الجبهة
أفاد الصحفي الأوكراني يوري بوتوسوف، المستشار السابق لوزير الدفاع الأوكراني، بأن أوكرانيا لديها مشاكل كبيرة بسبب الأكاذيب في تقارير جنرالات القوات المسلحة... 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T12:27+0000
2024-02-04T12:27+0000
2024-02-04T12:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوتوسوف على صفحته في "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "الأكاذيب في التقارير على المستوى العام، والرغبة في طمأنة النفس وعدم إثارة غضب الإدارة العليا بـ "الأخبار السيئة" ضارة للغاية. والإدارة العليا تريد الاستماع فقط إلى المعلومات الإيجابية، وليس الحرجة".وأشار إلى أنه بسبب مثل هذه المشاكل بالتحديد لا توجد استجابة كافية للتغيرات في الوضع على الجبهة.وبعد الفشل الذريع للهجوم المضاد الذي شنته كييف في الصيف، حققت القوات الروسية نجاحا كبيرا في منطقة العمليات العسكرية الخاصة. وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين أن وحدات من القوات المسلحة حررت مارينكا بالكامل في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. بالإضافة إلى ذلك، استولى المظليون الروس على مواقع مهمة للقوات المسلحة الأوكرانية في زابوروجيه وسيطروا عليها، وبعد ذلك قاموا بتطهير المنطقة من العدو.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.شويغو يكشف عن خسائر ضخمة لنظام كييف في ينايرودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240204/خبير-يحدد-مناطق-الصراع-المحتملة-بين-روسيا-وأمريكا-بعد-أوكرانيا--1085720382.html
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روسيا
جنرال أوكراني يفضح أكاذيب تقارير قادة القوات المسلحة بشأن الجبهة
أفاد الصحفي الأوكراني يوري بوتوسوف، المستشار السابق لوزير الدفاع الأوكراني، بأن أوكرانيا لديها مشاكل كبيرة بسبب الأكاذيب في تقارير جنرالات القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال بوتوسوف على صفحته في "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "الأكاذيب في التقارير على المستوى العام، والرغبة في طمأنة النفس وعدم إثارة غضب الإدارة العليا بـ "الأخبار السيئة" ضارة للغاية. والإدارة العليا تريد الاستماع فقط إلى المعلومات الإيجابية، وليس الحرجة".
ووفقا له، فإنه يتم تشويه البيانات المتعلقة باستنفاد الأفراد والذخيرة وضعف التفاعل بين الوحدات الأوكرانية.
وأشار إلى أنه بسبب مثل هذه المشاكل بالتحديد لا توجد استجابة كافية للتغيرات في الوضع على الجبهة.
وبعد الفشل الذريع للهجوم المضاد الذي شنته كييف في الصيف، حققت القوات الروسية نجاحا كبيرا في منطقة العمليات العسكرية الخاصة. وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين أن وحدات من القوات المسلحة حررت مارينكا بالكامل في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. بالإضافة إلى ذلك، استولى المظليون الروس على مواقع مهمة للقوات المسلحة الأوكرانية في زابوروجيه وسيطروا عليها، وبعد ذلك قاموا بتطهير المنطقة من العدو.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.