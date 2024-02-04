https://sputnikarabic.ae/20240204/حريق-ضخم-يعطل-حركة-القطارات-في-طوكيو-فيديو-1085728596.html
حريق ضخم يعطل حركة القطارات في طوكيو... فيديو
حريق ضخم يعطل حركة القطارات في طوكيو... فيديو
اندلع حريق ضخم في مبنى قرب محطة للقطار في العاصمة اليابانية طوكيو، ما أدى إلى تعطل حركة المرور. 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T12:54+0000
2024-02-04T12:54+0000
2024-02-04T12:54+0000
مجتمع
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ووفقا لهيئة الإذاعة اليابانية، وقع الحريق في مبنى من 3 طوابق يقع بجوار محطة القطار، في حوالي الساعة 10:10 صباحا بالتوقيت المحلي (04.10 بتوقيت غرينتش).وأشارت الهيئة إلى أنه تم إرسال 24 طاقمًا من فرق الإطفاء إلى مكان الحادث، وتم تعليق حركة المرور على خط السكة الحديد "كيهين-توهوكو" في كلا الاتجاهين بين محطتي "شيناغاوا" و"كاماتا"، وتم إخراج نحو 800 راكب من القطارات.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
حريق ضخم يعطل حركة القطارات في طوكيو... فيديو
اندلع حريق ضخم في مبنى قرب محطة للقطار في العاصمة اليابانية طوكيو، ما أدى إلى تعطل حركة المرور.
ووفقا لهيئة الإذاعة اليابانية، وقع الحريق في مبنى من 3 طوابق يقع بجوار محطة القطار، في حوالي الساعة 10:10 صباحا بالتوقيت المحلي (04.10 بتوقيت غرينتش).
وأشارت الهيئة إلى أنه تم إرسال 24 طاقمًا من فرق الإطفاء إلى مكان الحادث، وتم تعليق حركة المرور على خط السكة الحديد "كيهين-توهوكو" في كلا الاتجاهين بين محطتي "شيناغاوا" و"كاماتا"، وتم إخراج نحو 800 راكب من القطارات.