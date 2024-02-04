https://sputnikarabic.ae/20240204/حزب-الله-وحركة-أمل-يستهدفان-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-على-الحدود-الجنوبية-للبنان-1085734677.html

"حزب الله" وحركة "أمل" يستهدفان مواقع للجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان

"حزب الله" وحركة "أمل" يستهدفان مواقع للجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان

أعلن "حزب الله" اللبناني، وأفواج المقاومة اللبنانية (أمل)، اليوم الأحد، عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده عند الحدود الجنوبية للبنان. 04.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-04T16:27+0000

2024-02-04T16:27+0000

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وأوضح "حزب الله" في بيانه، بأن "عناصر المقاومة الإسلامية قصفوا موقع المرج الإسرائيلي، ومستوطنة المنارة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيهم إصابات مباشرة".واعلن "حزب الله" في بيان لاحق: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (4:55) من عصر يوم الأحد للمرة الثانية موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وحققوا فيه اصابات مباشرة".وفي السياق نفسه، أعلنت أفواج المقاومة اللبنانية (أمل)، في 3 بيانات لها، أن عناصرها قصفت موقع حانيتا الإسرائيلي، واستهدفت تجمعاً عسكرياً للجيش الإسرائيلي عند مستوطنة أيلون في القطاع الغربي من جنوب لبنان بالأسلحة الصاروخية وحققت فيه إصابات مباشرة، وقصفت تجمعاً آخر عند مستوطنة مارغليوت في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.وأعلن "حزب الله" اللبناني، في سلسلة بيانات، أمس السبت، عن استهداف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده عند الحدود اللبنانية الجنوبية.وأبلغت مصادر ميدانية من جنوبي لبنان، وكالة "سبوتنيك"، بأن "الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة مجدل زون وادي حسن وبلدة الضهيرة، وبلدة كفركلا والعديسة، وبلدة شيحين، وأطلق قذيفتين على تلة العويضة من جهة بلدة الطيبة، وقذيفة بين بلدتي حولا ومركبا، وأطراف بلدة طير حرفا، وقذيفة على منزل في بلدة بليدا كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدة مركبا".وتشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان توترًا مستمرًا، فضلاً عن مواجهات شبه يومية بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إثر الهجوم الذي شنته "حماس" على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية محيطة بالقطاع.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

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طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, اسرائيل, لبنان, أخبار فلسطين اليوم