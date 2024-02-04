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https://sputnikarabic.ae/20240204/خبير-أمريكي-الصراع-الأوكراني-مفيد-اقتصاديا-للولايات-المتحدة-1085729803.html
خبير أمريكي: الصراع الأوكراني مفيد اقتصاديا للولايات المتحدة
خبير أمريكي: الصراع الأوكراني مفيد اقتصاديا للولايات المتحدة
صرح الخبير الأمريكي في الاقتصاد، ريتشارد وولف، أن الصراع الأوكراني مفيد للغاية للولايات المتحدة، حيث تضطر ألمانيا الآن إلى شراء الموارد منها بأسعار باهظة. 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T13:57+0000
2024-02-04T13:58+0000
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وقال وولف في مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على "يوتيوب": "لم تشتر الولايات المتحدة مطلقًا الغاز والنفط الروسي بكميات كبيرة. إنهم لا يحتاجون إليها… من المثير للاهتمام للغاية تحليل هذه الخطة، التي تضرب أوروبا بشدة".وفقا للخبير الاقتصادي، هناك الآن مركزان للقوة في العالم، "بريكس" والولايات المتحدة الأمريكية. فأوروبا التي كانت ألمانيا محركها الرئيسي، والتي تجسد اقتصاد المنطقة، لم يعد من الممكن اعتبارها قوة، لأن الصناعة الألمانية تعتمد على موارد الطاقة الروسية.وأشار إلى أن أوروبا تواجه سؤالا مهما: ما هو الدور الذي سيتم إسناده إليها الآن في الاقتصاد العالمي الجديد؟وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، زادت الدول الغربية ضغوط العقوبات على موسكو. وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.وكما أشار الرئيس فلاديمير بوتين، فإن احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية الغرب الطويلة الأمد، ولكن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بالكامل. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تفاقم سوء الأوضاع التي تؤثر على حياة الملايين من الناس. ومع ذلك، فإن روسيا تتعامل مع ضغوط العقوبات، وفي الغرب نفسه كانت هناك اعترافات في أكثر من مناسبة بأن القيود التي فرضها على روسيا غير فعالة.
https://sputnikarabic.ae/20240130/ألمانيا-تصف-أمريكا-بأنها-مورد-غاز-غير-موثوق-به-1085583626.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا

خبير أمريكي: الصراع الأوكراني مفيد اقتصاديا للولايات المتحدة

13:57 GMT 04.02.2024 (تم التحديث: 13:58 GMT 04.02.2024)
© AP Photo / Mariam Zuhaibالعلم الأمريكي يرفرف فوق مبنى الكونغرس الأمريكي
العلم الأمريكي يرفرف فوق مبنى الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaib
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صرح الخبير الأمريكي في الاقتصاد، ريتشارد وولف، أن الصراع الأوكراني مفيد للغاية للولايات المتحدة، حيث تضطر ألمانيا الآن إلى شراء الموارد منها بأسعار باهظة.
وقال وولف في مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على "يوتيوب": "لم تشتر الولايات المتحدة مطلقًا الغاز والنفط الروسي بكميات كبيرة. إنهم لا يحتاجون إليها… من المثير للاهتمام للغاية تحليل هذه الخطة، التي تضرب أوروبا بشدة".
وفقا للخبير الاقتصادي، هناك الآن مركزان للقوة في العالم، "بريكس" والولايات المتحدة الأمريكية. فأوروبا التي كانت ألمانيا محركها الرئيسي، والتي تجسد اقتصاد المنطقة، لم يعد من الممكن اعتبارها قوة، لأن الصناعة الألمانية تعتمد على موارد الطاقة الروسية.
وأشار إلى أن أوروبا تواجه سؤالا مهما: ما هو الدور الذي سيتم إسناده إليها الآن في الاقتصاد العالمي الجديد؟
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وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، زادت الدول الغربية ضغوط العقوبات على موسكو. وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
وكما أشار الرئيس فلاديمير بوتين، فإن احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية الغرب الطويلة الأمد، ولكن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بالكامل. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تفاقم سوء الأوضاع التي تؤثر على حياة الملايين من الناس. ومع ذلك، فإن روسيا تتعامل مع ضغوط العقوبات، وفي الغرب نفسه كانت هناك اعترافات في أكثر من مناسبة بأن القيود التي فرضها على روسيا غير فعالة.
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