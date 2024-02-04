https://sputnikarabic.ae/20240204/خبير-أوكراني-يكشف-عن-السيناريو-الأخطر-لبلاده-في-الأيام-المقبلة-1085721590.html
خبير أوكراني يكشف عن السيناريو الأخطر لبلاده في الأيام المقبلة
خبير أوكراني يكشف عن السيناريو الأخطر لبلاده في الأيام المقبلة
كشف خبير أوكراني أن نظام كييف يواجه هجومًا روسيًا واسع النطاق والأصعب عليه منذ بداية الصراع. 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T07:34+0000
2024-02-04T07:34+0000
2024-02-04T07:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291121_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c487c4f6faab411ff8e15b1cb03888c.jpg
وقال مدير معهد كييف للاستراتيجيات العالمية، فاديم كاراسيف، في مقابلة مع قناة "فيشكا" على منصة "يوتيوب"، إن "الهجوم الروسي لم ينته ولن ينتهي وسيبدأ للتو"، مشيرًا إلى أن أوكرانيا لا تواجه وضعًا صعبًا في ساحة المعركة فحسب، بل تواجه أيضًا توترات سياسية داخلية كبيرة.واعتبر كاراسيف أن كييف استنفدت مواردها، حيث لم يقدم الغرب لأوكرانيا سوى مساعدات هزيلة.وأضاف كاراسيف بالقول: "أمامنا شهرين أو ثلاثة أشهر هي أخطر الأشهر بالنسبة لأوكرانيا من حيث الوضع على الجبهة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240204/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محور-دونيتسك-1085720488.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291121_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e0e51f32fe07f04a852f2bfb06585a9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
خبير أوكراني يكشف عن السيناريو الأخطر لبلاده في الأيام المقبلة
كشف خبير أوكراني أن نظام كييف يواجه هجومًا روسيًا واسع النطاق والأصعب عليه منذ بداية الصراع.
وقال مدير معهد كييف للاستراتيجيات العالمية، فاديم كاراسيف، في مقابلة مع قناة "فيشكا" على منصة "يوتيوب"، إن "الهجوم الروسي لم ينته ولن ينتهي وسيبدأ للتو"، مشيرًا إلى أن أوكرانيا لا تواجه وضعًا صعبًا في ساحة المعركة فحسب، بل تواجه أيضًا توترات سياسية داخلية كبيرة.
واعتبر كاراسيف أن كييف استنفدت مواردها، حيث لم يقدم الغرب لأوكرانيا سوى مساعدات هزيلة.
وأضاف كاراسيف بالقول: "أمامنا شهرين أو ثلاثة أشهر هي أخطر الأشهر بالنسبة لأوكرانيا من حيث الوضع على الجبهة".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.