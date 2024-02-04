https://sputnikarabic.ae/20240204/خبير-أوكراني-يكشف-عن-السيناريو-الأخطر-لبلاده-في-الأيام-المقبلة-1085721590.html

خبير أوكراني يكشف عن السيناريو الأخطر لبلاده في الأيام المقبلة

خبير أوكراني يكشف عن السيناريو الأخطر لبلاده في الأيام المقبلة

كشف خبير أوكراني أن نظام كييف يواجه هجومًا روسيًا واسع النطاق والأصعب عليه منذ بداية الصراع. 04.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-04T07:34+0000

2024-02-04T07:34+0000

2024-02-04T07:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال مدير معهد كييف للاستراتيجيات العالمية، فاديم كاراسيف، في مقابلة مع قناة "فيشكا" على منصة "يوتيوب"، إن "الهجوم الروسي لم ينته ولن ينتهي وسيبدأ للتو"، مشيرًا إلى أن أوكرانيا لا تواجه وضعًا صعبًا في ساحة المعركة فحسب، بل تواجه أيضًا توترات سياسية داخلية كبيرة.واعتبر كاراسيف أن كييف استنفدت مواردها، حيث لم يقدم الغرب لأوكرانيا سوى مساعدات هزيلة.وأضاف كاراسيف بالقول: "أمامنا شهرين أو ثلاثة أشهر هي أخطر الأشهر بالنسبة لأوكرانيا من حيث الوضع على الجبهة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240204/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محور-دونيتسك-1085720488.html

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