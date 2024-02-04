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Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240204/خبير-أوكراني-يكشف-عن-السيناريو-الأخطر-لبلاده-في-الأيام-المقبلة-1085721590.html
خبير أوكراني يكشف عن السيناريو الأخطر لبلاده في الأيام المقبلة
خبير أوكراني يكشف عن السيناريو الأخطر لبلاده في الأيام المقبلة
كشف خبير أوكراني أن نظام كييف يواجه هجومًا روسيًا واسع النطاق والأصعب عليه منذ بداية الصراع. 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T07:34+0000
2024-02-04T07:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال مدير معهد كييف للاستراتيجيات العالمية، فاديم كاراسيف، في مقابلة مع قناة "فيشكا" على منصة "يوتيوب"، إن "الهجوم الروسي لم ينته ولن ينتهي وسيبدأ للتو"، مشيرًا إلى أن أوكرانيا لا تواجه وضعًا صعبًا في ساحة المعركة فحسب، بل تواجه أيضًا توترات سياسية داخلية كبيرة.واعتبر كاراسيف أن كييف استنفدت مواردها، حيث لم يقدم الغرب لأوكرانيا سوى مساعدات هزيلة.وأضاف كاراسيف بالقول: "أمامنا شهرين أو ثلاثة أشهر هي أخطر الأشهر بالنسبة لأوكرانيا من حيث الوضع على الجبهة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240204/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محور-دونيتسك-1085720488.html
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روسيا

خبير أوكراني يكشف عن السيناريو الأخطر لبلاده في الأيام المقبلة

07:34 GMT 04.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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كشف خبير أوكراني أن نظام كييف يواجه هجومًا روسيًا واسع النطاق والأصعب عليه منذ بداية الصراع.
وقال مدير معهد كييف للاستراتيجيات العالمية، فاديم كاراسيف، في مقابلة مع قناة "فيشكا" على منصة "يوتيوب"، إن "الهجوم الروسي لم ينته ولن ينتهي وسيبدأ للتو"، مشيرًا إلى أن أوكرانيا لا تواجه وضعًا صعبًا في ساحة المعركة فحسب، بل تواجه أيضًا توترات سياسية داخلية كبيرة.
واعتبر كاراسيف أن كييف استنفدت مواردها، حيث لم يقدم الغرب لأوكرانيا سوى مساعدات هزيلة.
وأضاف كاراسيف بالقول: "أمامنا شهرين أو ثلاثة أشهر هي أخطر الأشهر بالنسبة لأوكرانيا من حيث الوضع على الجبهة".
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن مواقعها على محور دونيتسك
05:09 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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