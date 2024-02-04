https://sputnikarabic.ae/20240204/خبير-بولندي-أوكرانيا-لن-تصمد-على-الجبهة-لأنها-جثة-1085721976.html

خبير بولندي: أوكرانيا لن تصمد على الجبهة لأنها "جثة"

خبير بولندي: أوكرانيا لن تصمد على الجبهة لأنها "جثة"

أفاد الخبير السياسي البولندي مارسين كيدزيرسكي، بأن أوكرانيا لن تتمكن من الصمود دون مساعدة الغرب، ولن تتمكن من الصمود في الجبهة دون دعم واشنطن. 04.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-04T08:05+0000

2024-02-04T08:05+0000

2024-02-04T08:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال كيدزيرسكي، في مقابلة مع راديو "بولسكي": "مع مثل هذا الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي، من الصعب الحديث عن قدرة أوكرانيا على البقاء بمفردها... أوكرانيا جثة".وحذر من أنه دون الإمدادات الأمريكية، "هناك تهديد" بانهيار الجبهة الأوكرانية. وأضاف كيندزرسكي: "اليوم، آفاق أوكرانيا ليست متفائلة بشكل خاص".وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سلمت واشنطن أحدث حزمة من المساعدات العسكرية إلى كييف، وينتظر طلب جديد من البيت الأبيض موافقة الكونغرس، لكن حتى الآن لم يتم إحراز أي تقدم في هذه القضية.وأدت أزمة الهجرة في تكساس إلى تعقيد الوضع مع تخصيص الأموال لأوكرانيا. في الوقت نفسه، تعترف القيادة الأمريكية أنه في غياب الدعم من الولايات المتحدة، فإن الدول الغربية الأخرى "من المحتمل جدًا" أن ترفض أيضًا رعاية سلطات كييف.

https://sputnikarabic.ae/20240203/نهاية-اللعبة-القوات-الأوكرانية-تكشف-عن-سيناريو-غير-متوقع-في-أوكرانيا-1085700701.html

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