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Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240204/خبير-بولندي-أوكرانيا-لن-تصمد-على-الجبهة-لأنها-جثة-1085721976.html
خبير بولندي: أوكرانيا لن تصمد على الجبهة لأنها "جثة"
خبير بولندي: أوكرانيا لن تصمد على الجبهة لأنها "جثة"
أفاد الخبير السياسي البولندي مارسين كيدزيرسكي، بأن أوكرانيا لن تتمكن من الصمود دون مساعدة الغرب، ولن تتمكن من الصمود في الجبهة دون دعم واشنطن. 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T08:05+0000
2024-02-04T08:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال كيدزيرسكي، في مقابلة مع راديو "بولسكي": "مع مثل هذا الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي، من الصعب الحديث عن قدرة أوكرانيا على البقاء بمفردها... أوكرانيا جثة".وحذر من أنه دون الإمدادات الأمريكية، "هناك تهديد" بانهيار الجبهة الأوكرانية. وأضاف كيندزرسكي: "اليوم، آفاق أوكرانيا ليست متفائلة بشكل خاص".وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سلمت واشنطن أحدث حزمة من المساعدات العسكرية إلى كييف، وينتظر طلب جديد من البيت الأبيض موافقة الكونغرس، لكن حتى الآن لم يتم إحراز أي تقدم في هذه القضية.وأدت أزمة الهجرة في تكساس إلى تعقيد الوضع مع تخصيص الأموال لأوكرانيا. في الوقت نفسه، تعترف القيادة الأمريكية أنه في غياب الدعم من الولايات المتحدة، فإن الدول الغربية الأخرى "من المحتمل جدًا" أن ترفض أيضًا رعاية سلطات كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240203/نهاية-اللعبة-القوات-الأوكرانية-تكشف-عن-سيناريو-غير-متوقع-في-أوكرانيا-1085700701.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

خبير بولندي: أوكرانيا لن تصمد على الجبهة لأنها "جثة"

08:05 GMT 04.02.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية "فيغا" يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أفاد الخبير السياسي البولندي مارسين كيدزيرسكي، بأن أوكرانيا لن تتمكن من الصمود دون مساعدة الغرب، ولن تتمكن من الصمود في الجبهة دون دعم واشنطن.
وقال كيدزيرسكي، في مقابلة مع راديو "بولسكي": "مع مثل هذا الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي، من الصعب الحديث عن قدرة أوكرانيا على البقاء بمفردها... أوكرانيا جثة".

ووفقا لكيندزرسكي، من غير المرجح أن يكون لحزمة المساعدات الأوروبية القادمة البالغة 50 مليار يورو أي تأثير على الوضع في كييف، وأن الأموال الأوروبية ستستخدم في المقام الأول لسداد ديون أوكرانيا.

وحذر من أنه دون الإمدادات الأمريكية، "هناك تهديد" بانهيار الجبهة الأوكرانية. وأضاف كيندزرسكي: "اليوم، آفاق أوكرانيا ليست متفائلة بشكل خاص".
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2024
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أمس, 06:31 GMT
وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سلمت واشنطن أحدث حزمة من المساعدات العسكرية إلى كييف، وينتظر طلب جديد من البيت الأبيض موافقة الكونغرس، لكن حتى الآن لم يتم إحراز أي تقدم في هذه القضية.
وأدت أزمة الهجرة في تكساس إلى تعقيد الوضع مع تخصيص الأموال لأوكرانيا. في الوقت نفسه، تعترف القيادة الأمريكية أنه في غياب الدعم من الولايات المتحدة، فإن الدول الغربية الأخرى "من المحتمل جدًا" أن ترفض أيضًا رعاية سلطات كييف.
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