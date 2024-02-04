https://sputnikarabic.ae/20240204/خبير-بولندي-أوكرانيا-لن-تصمد-على-الجبهة-لأنها-جثة-1085721976.html
خبير بولندي: أوكرانيا لن تصمد على الجبهة لأنها "جثة"
خبير بولندي: أوكرانيا لن تصمد على الجبهة لأنها "جثة"
أفاد الخبير السياسي البولندي مارسين كيدزيرسكي، بأن أوكرانيا لن تتمكن من الصمود دون مساعدة الغرب، ولن تتمكن من الصمود في الجبهة دون دعم واشنطن. 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T08:05+0000
2024-02-04T08:05+0000
2024-02-04T08:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/02/1085675349_0:0:3229:1816_1920x0_80_0_0_398ee18e202594fc1e50f4cb084ee0c8.jpg
وقال كيدزيرسكي، في مقابلة مع راديو "بولسكي": "مع مثل هذا الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي، من الصعب الحديث عن قدرة أوكرانيا على البقاء بمفردها... أوكرانيا جثة".وحذر من أنه دون الإمدادات الأمريكية، "هناك تهديد" بانهيار الجبهة الأوكرانية. وأضاف كيندزرسكي: "اليوم، آفاق أوكرانيا ليست متفائلة بشكل خاص".وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سلمت واشنطن أحدث حزمة من المساعدات العسكرية إلى كييف، وينتظر طلب جديد من البيت الأبيض موافقة الكونغرس، لكن حتى الآن لم يتم إحراز أي تقدم في هذه القضية.وأدت أزمة الهجرة في تكساس إلى تعقيد الوضع مع تخصيص الأموال لأوكرانيا. في الوقت نفسه، تعترف القيادة الأمريكية أنه في غياب الدعم من الولايات المتحدة، فإن الدول الغربية الأخرى "من المحتمل جدًا" أن ترفض أيضًا رعاية سلطات كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240203/نهاية-اللعبة-القوات-الأوكرانية-تكشف-عن-سيناريو-غير-متوقع-في-أوكرانيا-1085700701.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/02/1085675349_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_e98665e4bd94b4890d64a5d290d2e5c6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
خبير بولندي: أوكرانيا لن تصمد على الجبهة لأنها "جثة"
أفاد الخبير السياسي البولندي مارسين كيدزيرسكي، بأن أوكرانيا لن تتمكن من الصمود دون مساعدة الغرب، ولن تتمكن من الصمود في الجبهة دون دعم واشنطن.
وقال كيدزيرسكي، في مقابلة مع راديو "بولسكي": "مع مثل هذا الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي، من الصعب الحديث عن قدرة أوكرانيا على البقاء بمفردها... أوكرانيا جثة".
ووفقا لكيندزرسكي، من غير المرجح أن يكون لحزمة المساعدات الأوروبية القادمة البالغة 50 مليار يورو أي تأثير على الوضع في كييف، وأن الأموال الأوروبية ستستخدم في المقام الأول لسداد ديون أوكرانيا.
وحذر من أنه دون الإمدادات الأمريكية، "هناك تهديد" بانهيار الجبهة الأوكرانية. وأضاف كيندزرسكي: "اليوم، آفاق أوكرانيا ليست متفائلة بشكل خاص".
وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سلمت واشنطن أحدث حزمة من المساعدات العسكرية إلى كييف، وينتظر طلب جديد من البيت الأبيض موافقة الكونغرس، لكن حتى الآن لم يتم إحراز أي تقدم في هذه القضية.
وأدت أزمة الهجرة في تكساس إلى تعقيد الوضع مع تخصيص الأموال لأوكرانيا. في الوقت نفسه، تعترف القيادة الأمريكية أنه في غياب الدعم من الولايات المتحدة، فإن الدول الغربية الأخرى "من المحتمل جدًا" أن ترفض أيضًا رعاية سلطات كييف.