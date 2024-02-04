https://sputnikarabic.ae/20240204/دبابة-روسية-تدمر-مقرات-أوكرانية-على-محور-خيرسون-فيديو-1085726232.html
دبابة روسية تدمر مقرات أوكرانية على محور خيرسون... فيديو
دبابة روسية تدمر مقرات أوكرانية على محور خيرسون... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق قيام دبابة روسية بتدمير معقل ومستودع للذخيرة تابعين للقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر. 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T11:51+0000
2024-02-04T11:51+0000
2024-02-04T11:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الدفاع الروسية: "دمرت أطقم الدبابات الروسية معقلًا ومستودعًا للذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر".وتابعت: "ووفقا لبيانات المخابرات، يعيش ما يصل إلى 10 قوميين أوكرانيين في المنزل المجاور. وبعد ورود تقرير استخباري عن الأهداف التي تم تحديدها، قامت القوات الروسية بتدميرها".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.شويغو يكشف عن خسائر ضخمة لنظام كييف في ينايرودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.ونشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، مقطع فيديو لقيام القوات الروسية تدمر دبابة أوكرانية بقذيفة "كراسنوبول" عالية الدقة، في منطقة العملة العسكرية الخاصة.ويظهر في الفيديو كيف تم رصد الدبابة الأوكرانية من قبل وحدات الاستطلاع الروسية وتحديد موقعها بدقة.شاهد أيضا: "لانتسيت" الروسية تحل ضيفا مرعبا على مخبأ تابع لقوات كييف... فيديوشاهد أيضا: مشاهد للحظة تدمير "برادلي" أمريكية بقذيفة روسية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240202/جندي-روسي-يتصدى-لطائرة-انتحارية-مسيرة-بواسطة-عصا-فيديو-1085663842.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
دبابة روسية تدمر مقرات أوكرانية على محور خيرسون... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق قيام دبابة روسية بتدمير معقل ومستودع للذخيرة تابعين للقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.
وقالت الدفاع الروسية: "دمرت أطقم الدبابات الروسية معقلًا ومستودعًا للذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر".
وأضافت: "أثناء إجراء الاستطلاع الجوي، حددت وحدات الطائرات دون طيار مبنيين سكنيين على ساحل دنيبر، حيث قام أفراد عسكريون من القوات المسلحة الأوكرانية بتفريغ الذخيرة في أحدهما".
وتابعت: "ووفقا لبيانات المخابرات، يعيش ما يصل إلى 10 قوميين أوكرانيين في المنزل المجاور. وبعد ورود تقرير استخباري عن الأهداف التي تم تحديدها، قامت القوات الروسية بتدميرها".
وأشارت الدفاع إلى أنه "بفضل تعديلات إطلاق النار باستخدام طائرة دون طيار، تم تدمير الأهداف المحددة بضربات مباشرة على مسافة تزيد عن ثلاثة كيلومترات".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
ويظهر في الفيديو كيف تم رصد الدبابة الأوكرانية من قبل وحدات الاستطلاع الروسية وتحديد موقعها بدقة.