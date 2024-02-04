عربي
Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240204/دبابة-روسية-تدمر-مقرات-أوكرانية-على-محور-خيرسون-فيديو-1085726232.html
دبابة روسية تدمر مقرات أوكرانية على محور خيرسون... فيديو
دبابة روسية تدمر مقرات أوكرانية على محور خيرسون... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق قيام دبابة روسية بتدمير معقل ومستودع للذخيرة تابعين للقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر. 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T11:51+0000
2024-02-04T11:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1d/1085525367_0:195:2947:1853_1920x0_80_0_0_545990d4bd9a9fba3f3ffad8770f91b7.jpg
وقالت الدفاع الروسية: "دمرت أطقم الدبابات الروسية معقلًا ومستودعًا للذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر".وتابعت: "ووفقا لبيانات المخابرات، يعيش ما يصل إلى 10 قوميين أوكرانيين في المنزل المجاور. وبعد ورود تقرير استخباري عن الأهداف التي تم تحديدها، قامت القوات الروسية بتدميرها".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.شويغو يكشف عن خسائر ضخمة لنظام كييف في ينايرودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.ونشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، مقطع فيديو لقيام القوات الروسية تدمر دبابة أوكرانية بقذيفة "كراسنوبول" عالية الدقة، في منطقة العملة العسكرية الخاصة.ويظهر في الفيديو كيف تم رصد الدبابة الأوكرانية من قبل وحدات الاستطلاع الروسية وتحديد موقعها بدقة.شاهد أيضا: "لانتسيت" الروسية تحل ضيفا مرعبا على مخبأ تابع لقوات كييف... فيديوشاهد أيضا: مشاهد للحظة تدمير "برادلي" أمريكية بقذيفة روسية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240202/جندي-روسي-يتصدى-لطائرة-انتحارية-مسيرة-بواسطة-عصا-فيديو-1085663842.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1d/1085525367_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_e7412eac7aa43c71050fcfcc39622c29.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

دبابة روسية تدمر مقرات أوكرانية على محور خيرسون... فيديو

11:51 GMT 04.02.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور مدرعة أمريكية من طراز M113 بحوزة الجيش الروسي
 مدرعة أمريكية من طراز M113 بحوزة الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق قيام دبابة روسية بتدمير معقل ومستودع للذخيرة تابعين للقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.
وقالت الدفاع الروسية: "دمرت أطقم الدبابات الروسية معقلًا ومستودعًا للذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر".

وأضافت: "أثناء إجراء الاستطلاع الجوي، حددت وحدات الطائرات دون طيار مبنيين سكنيين على ساحل دنيبر، حيث قام أفراد عسكريون من القوات المسلحة الأوكرانية بتفريغ الذخيرة في أحدهما".

وتابعت: "ووفقا لبيانات المخابرات، يعيش ما يصل إلى 10 قوميين أوكرانيين في المنزل المجاور. وبعد ورود تقرير استخباري عن الأهداف التي تم تحديدها، قامت القوات الروسية بتدميرها".

وأشارت الدفاع إلى أنه "بفضل تعديلات إطلاق النار باستخدام طائرة دون طيار، تم تدمير الأهداف المحددة بضربات مباشرة على مسافة تزيد عن ثلاثة كيلومترات".

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
إعداد طائرة مسيرة للإقلاع - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جندي روسي يتصدى لطائرة انتحارية مسيرة بواسطة عصا... فيديو
2 فبراير, 06:16 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
شويغو يكشف عن خسائر ضخمة لنظام كييف في يناير
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، مقطع فيديو لقيام القوات الروسية تدمر دبابة أوكرانية بقذيفة "كراسنوبول" عالية الدقة، في منطقة العملة العسكرية الخاصة.
ويظهر في الفيديو كيف تم رصد الدبابة الأوكرانية من قبل وحدات الاستطلاع الروسية وتحديد موقعها بدقة.
شاهد أيضا: "لانتسيت" الروسية تحل ضيفا مرعبا على مخبأ تابع لقوات كييف... فيديو
شاهد أيضا: مشاهد للحظة تدمير "برادلي" أمريكية بقذيفة روسية... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ подготавливает разведывательно-ударный вертолет Ка-52 к вылету в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:24 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تكثف هجماتها على مخيمات النازحين في رفح... فيديو وصورأمس, 23:19 GMTАмериканский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة2 فبراير, 15:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала