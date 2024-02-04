عربي
Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240204/رئيس-جمهورية-القرم-العالم-يعتمد-على-إنجاز-مهام-العملية-العسكرية-الخاصة-وليس-فقط-روسيا-1085723167.html
رئيس جمهورية القرم: العالم يعتمد على إنجاز مهام العملية العسكرية الخاصة وليس فقط روسيا
رئيس جمهورية القرم: العالم يعتمد على إنجاز مهام العملية العسكرية الخاصة وليس فقط روسيا
أفاد رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف، بأن العالم أجمع يعتمد على إنجاز مهام العملية العسكرية الخاصة وليس فقط روسيا. 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T09:06+0000
2024-02-04T09:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/02/1085674975_0:198:2935:1849_1920x0_80_0_0_df8cc31134e62e5f3ccc0faa0edd1366.jpg
وقال أكسيونوف على "تلغرام" بمناسبة ذكرى بدء مؤتمر يالطا عام 1945: "النظام العالمي الجديد يتم إنشاؤه دائمًا من قبل المنتصرين. لذلك، اليوم، ليس مصير روسيا فحسب، بل العالم كله يعتمد على تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة التي حددها رئيسنا".ووفقًا له، تم وضع المبادئ الأساسية للنظام العالمي لما بعد الحرب في اجتماع القادة الثلاثة الكبار، ومع ذلك، لم يستمر "التعاون والتفاهم المتبادل" طويلاً.أسهمت قرارات مؤتمر القرم (يالطا) لعام 1945، الذي انعقد في الفترة من 4 إلى 11 فبراير/شباط 1945، في قصر ليفاديا بالقرب من يالطا، في تعبئة قوات التحالف المناهض لهتلر من أجل الهزيمة النهائية لألمانيا النازية واليابان العسكرية.لقد أرست أسس النظام العالمي بعد الحرب، والذي استمر تقريبًا طوال النصف الثاني من القرن العشرين، ولا تزال بعض عناصره، مثل الأمم المتحدة، موجودة حتى اليوم، ومع ذلك، فإن العديد من الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين القوى الثلاث في ليفاديا وقرارات مؤتمر برلين (بوتسدام) عام 1945، الذي وضعها لم يتم تنفيذها بالكامل نتيجة للحرب الباردة التي بدأت في ربيع عام 1946.
https://sputnikarabic.ae/20240201/المفوضية-الأوروبية-سنزود-كييف-بالصواريخ-والدبابات-ومليون-قذيفة-حتى-نهاية-العام-1085655574.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/02/1085674975_103:0:2832:2047_1920x0_80_0_0_116923b1ff7de2703ec7a2b02899eb17.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

رئيس جمهورية القرم: العالم يعتمد على إنجاز مهام العملية العسكرية الخاصة وليس فقط روسيا

09:06 GMT 04.02.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية "فيغا" يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف، بأن العالم أجمع يعتمد على إنجاز مهام العملية العسكرية الخاصة وليس فقط روسيا.
وقال أكسيونوف على "تلغرام" بمناسبة ذكرى بدء مؤتمر يالطا عام 1945: "النظام العالمي الجديد يتم إنشاؤه دائمًا من قبل المنتصرين. لذلك، اليوم، ليس مصير روسيا فحسب، بل العالم كله يعتمد على تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة التي حددها رئيسنا".

وأضاف: "على الرغم من كل الشعارات المتعلقة بالسلام، فقد أظهر التاريخ اللاحق أن الشركاء الغربيين لا يعترفون إلا بالقوة. هكذا كانت، وستكون كذلك".

ووفقًا له، تم وضع المبادئ الأساسية للنظام العالمي لما بعد الحرب في اجتماع القادة الثلاثة الكبار، ومع ذلك، لم يستمر "التعاون والتفاهم المتبادل" طويلاً.

وشدد أكسيونوف على أنه "في غضون ستة أشهر، ألمح الرئيس ترومان إلى ستالين حول اختبار الأسلحة النووية في الولايات المتحدة، وفي مارس 1946، تم إلقاء خطاب تشرشل الشهير في فولتون، نقطة البداية للحرب الباردة".

المفوضية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2024
المفوضية الأوروبية: سنزود كييف بالصواريخ والدبابات و"مليون قذيفة" حتى نهاية العام
1 فبراير, 16:02 GMT
أسهمت قرارات مؤتمر القرم (يالطا) لعام 1945، الذي انعقد في الفترة من 4 إلى 11 فبراير/شباط 1945، في قصر ليفاديا بالقرب من يالطا، في تعبئة قوات التحالف المناهض لهتلر من أجل الهزيمة النهائية لألمانيا النازية واليابان العسكرية.
لقد أرست أسس النظام العالمي بعد الحرب، والذي استمر تقريبًا طوال النصف الثاني من القرن العشرين، ولا تزال بعض عناصره، مثل الأمم المتحدة، موجودة حتى اليوم، ومع ذلك، فإن العديد من الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين القوى الثلاث في ليفاديا وقرارات مؤتمر برلين (بوتسدام) عام 1945، الذي وضعها لم يتم تنفيذها بالكامل نتيجة للحرب الباردة التي بدأت في ربيع عام 1946.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ подготавливает разведывательно-ударный вертолет Ка-52 к вылету в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:24 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تكثف هجماتها على مخيمات النازحين في رفح... فيديو وصورأمس, 23:19 GMTАмериканский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة2 فبراير, 15:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала