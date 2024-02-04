https://sputnikarabic.ae/20240204/رئيس-جمهورية-القرم-العالم-يعتمد-على-إنجاز-مهام-العملية-العسكرية-الخاصة-وليس-فقط-روسيا-1085723167.html
رئيس جمهورية القرم: العالم يعتمد على إنجاز مهام العملية العسكرية الخاصة وليس فقط روسيا
رئيس جمهورية القرم: العالم يعتمد على إنجاز مهام العملية العسكرية الخاصة وليس فقط روسيا
أفاد رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف، بأن العالم أجمع يعتمد على إنجاز مهام العملية العسكرية الخاصة وليس فقط روسيا. 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T09:06+0000
2024-02-04T09:06+0000
2024-02-04T09:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال أكسيونوف على "تلغرام" بمناسبة ذكرى بدء مؤتمر يالطا عام 1945: "النظام العالمي الجديد يتم إنشاؤه دائمًا من قبل المنتصرين. لذلك، اليوم، ليس مصير روسيا فحسب، بل العالم كله يعتمد على تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة التي حددها رئيسنا".ووفقًا له، تم وضع المبادئ الأساسية للنظام العالمي لما بعد الحرب في اجتماع القادة الثلاثة الكبار، ومع ذلك، لم يستمر "التعاون والتفاهم المتبادل" طويلاً.أسهمت قرارات مؤتمر القرم (يالطا) لعام 1945، الذي انعقد في الفترة من 4 إلى 11 فبراير/شباط 1945، في قصر ليفاديا بالقرب من يالطا، في تعبئة قوات التحالف المناهض لهتلر من أجل الهزيمة النهائية لألمانيا النازية واليابان العسكرية.لقد أرست أسس النظام العالمي بعد الحرب، والذي استمر تقريبًا طوال النصف الثاني من القرن العشرين، ولا تزال بعض عناصره، مثل الأمم المتحدة، موجودة حتى اليوم، ومع ذلك، فإن العديد من الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين القوى الثلاث في ليفاديا وقرارات مؤتمر برلين (بوتسدام) عام 1945، الذي وضعها لم يتم تنفيذها بالكامل نتيجة للحرب الباردة التي بدأت في ربيع عام 1946.
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روسيا, العالم
رئيس جمهورية القرم: العالم يعتمد على إنجاز مهام العملية العسكرية الخاصة وليس فقط روسيا
أفاد رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف، بأن العالم أجمع يعتمد على إنجاز مهام العملية العسكرية الخاصة وليس فقط روسيا.
وقال أكسيونوف على "تلغرام" بمناسبة ذكرى بدء مؤتمر يالطا عام 1945: "النظام العالمي الجديد يتم إنشاؤه دائمًا من قبل المنتصرين. لذلك، اليوم، ليس مصير روسيا فحسب، بل العالم كله يعتمد على تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة التي حددها رئيسنا".
وأضاف: "على الرغم من كل الشعارات المتعلقة بالسلام، فقد أظهر التاريخ اللاحق أن الشركاء الغربيين لا يعترفون إلا بالقوة. هكذا كانت، وستكون كذلك".
ووفقًا له، تم وضع المبادئ الأساسية للنظام العالمي لما بعد الحرب في اجتماع القادة الثلاثة الكبار، ومع ذلك، لم يستمر "التعاون والتفاهم المتبادل" طويلاً.
وشدد أكسيونوف على أنه "في غضون ستة أشهر، ألمح الرئيس ترومان إلى ستالين حول اختبار الأسلحة النووية في الولايات المتحدة، وفي مارس 1946، تم إلقاء خطاب تشرشل الشهير في فولتون، نقطة البداية للحرب الباردة".
أسهمت قرارات مؤتمر القرم (يالطا) لعام 1945، الذي انعقد في الفترة من 4 إلى 11 فبراير/شباط 1945، في قصر ليفاديا بالقرب من يالطا، في تعبئة قوات التحالف المناهض لهتلر من أجل الهزيمة النهائية لألمانيا النازية واليابان العسكرية.
لقد أرست أسس النظام العالمي بعد الحرب، والذي استمر تقريبًا طوال النصف الثاني من القرن العشرين، ولا تزال بعض عناصره، مثل الأمم المتحدة، موجودة حتى اليوم، ومع ذلك، فإن العديد من الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين القوى الثلاث في ليفاديا وقرارات مؤتمر برلين (بوتسدام) عام 1945، الذي وضعها لم يتم تنفيذها بالكامل نتيجة للحرب الباردة التي بدأت في ربيع عام 1946.