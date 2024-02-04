https://sputnikarabic.ae/20240204/رائد-الفضاء-الروسي-يسجل-رقما-قياسيا-جديدا--في-الفضاء-1085728469.html
رائد الفضاء الروسي يسجل رقما قياسيا جديدا
رائد الفضاء الروسي يسجل رقما قياسيا جديدا
صرحت وكالة الفضاء الروسية أن رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو سجّل رقما قياسيا جديدا لإجمالي مدة البقاء في الفضاء. 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T13:06+0000
2024-02-04T13:06+0000
2024-02-04T13:07+0000
مجتمع
روسيا
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وقالت وكالة "روسكوسموس" في بيان على "تلغرام"، إنه في الساعة 11 و30 دقيقة و8 ثوانٍ بتوقيت موسكو في 4 فبراير، أصبح كونونينكو الشخص الذي قضى أكثر وقتا في الفضاء.ويقوم كونونينكو الآن برحلته الخامسة إلى محطة الفضاء الدولية (ذهب إلى هناك لأول مرة في عام 2008). لم يحلق جميع رواد الفضاء الآخرين في الكتيبة الروسية أكثر من ثلاث مرات.ستستمر رحلة كونونينكو وتشوب ستة أشهر أخرى. ومن المقرر أن يعود في 23 سبتمبر على متن مركبة "سويوز إم إس-25". خلال هذا الوقت، سيكون كونونينكو قادرا على أن يصبح أول رائد فضاء يقضي أكثر من ألف يوم في المدار.
https://sputnikarabic.ae/20240129/علماء-روس-يبتكرون-طريقة-تمنع-الحركة-الفوضوية-للأقمار-الصناعية-النانوية-في-الفضاء-1085537272.html
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روسيا
رائد الفضاء الروسي يسجل رقما قياسيا جديدا
13:06 GMT 04.02.2024 (تم التحديث: 13:07 GMT 04.02.2024)
صرحت وكالة الفضاء الروسية أن رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو سجّل رقما قياسيا جديدا لإجمالي مدة البقاء في الفضاء.
وقالت وكالة "روسكوسموس" في بيان على "تلغرام"، إنه في الساعة 11 و30 دقيقة و8 ثوانٍ بتوقيت موسكو في 4 فبراير، أصبح كونونينكو الشخص الذي قضى أكثر وقتا في الفضاء.
واضافت: "لقد تجاوز إنجاز رئد الفضاء الروسي غينادي بادالكا، الذي قضى إجمالي 878 يومًا و11 ساعة و29 دقيقة و48 ثانية في خمس رحلات فضائية".
ويقوم كونونينكو الآن برحلته الخامسة إلى محطة الفضاء الدولية (ذهب إلى هناك لأول مرة في عام 2008). لم يحلق جميع رواد الفضاء الآخرين في الكتيبة الروسية أكثر من ثلاث مرات.
ووصل كونونينكو إلى محطة الفضاء الدولية في 15 سبتمبر/أيلول 2023، على متن المركبة الفضائية "سويوز إم إس 24" مع الروسي نيكولاي تشوب والأمريكية لورال أوهارا. وسيعود رائدة الفضاء الأمريكية إلى الأرض هذا الربيع مع أوليغ نوفيتسكي ورائدة الفضاء البيلاروسية مارينا فاسيليفسكايا.
ستستمر رحلة كونونينكو وتشوب ستة أشهر أخرى. ومن المقرر أن يعود في 23 سبتمبر على متن مركبة "سويوز إم إس-25". خلال هذا الوقت، سيكون كونونينكو قادرا على أن يصبح أول رائد فضاء يقضي أكثر من ألف يوم في المدار.