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Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240204/زيلينسكي-يختار-الشخصية-التي-ستتحمل-مسؤولية-إسقاط-طائرة-إيل-76-الروسية-المنكوبة-1085722710.html
زيلينسكي يختار "الشخصية" التي ستتحمل مسؤولية إسقاط طائرة "إيل-76" الروسية المنكوبة
زيلينسكي يختار "الشخصية" التي ستتحمل مسؤولية إسقاط طائرة "إيل-76" الروسية المنكوبة
كشفت وسائل إعلام صربية، اليوم الأحد، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يتجه لتحميل شخصية بارزة من النظام الأوكراني بمسؤولية إسقاط طائرة نقل عسكرية روسية... 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T08:33+0000
2024-02-04T08:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت صحيفة "بوليتيكا" الصربية أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يعتزم اتهام القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، بإسقاط طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76"، ​​فوق مقاطعة بيلغورود، التي كانت تنقل سجناء أوكرانيين.وتضيف الصحيفة أن "زيلينسكي والوفد المرافق له يريدون التهرب من المسؤولية من خلال تغطيتها بطلب استقالة فاليري زالوجني".وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أسقطت القوات المسلحة الأوكرانية طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" ​​فوق مقاطعة بيلغورود، وكانت تقل 65 أسيرًا أوكرانيًا، قُتلوا جميعًا، بالإضافة إلى ثلاثة ضباط روس مرافقين لهم وستة من أفراد الطاقم.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحادث بأنه جريمة كييف ضد مواطنيها. ووفقا له، كان الجانب الأوكراني على علم بوجود أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية على متن الطائرة "إيل-76"، ومع ذلك فقد تم إسقاطها، إما عن طريق الإهمال أو عن قصد.كما أكد الرئيس بوتين أن الطائرة أُسقطت باستخدام نظام "باتريوت" الأمريكي، وهذا ما أكده الفحص، وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا ستصر على إجراء تحقيق دولي.
https://sputnikarabic.ae/20240201/لجنة-التحقيق-الروسية-طائرة-إيل-76-المنكوبة-أسقطت-بصاروخ-باتريوت-1085638767.html
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العالم
العالم

زيلينسكي يختار "الشخصية" التي ستتحمل مسؤولية إسقاط طائرة "إيل-76" الروسية المنكوبة

08:33 GMT 04.02.2024
© Photo / Photo from the social mediaموقع تحطم الطائرة "إيل-76" في مقاطعة بيلغورود
موقع تحطم الطائرة إيل-76 في مقاطعة بيلغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2024
© Photo / Photo from the social media
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كشفت وسائل إعلام صربية، اليوم الأحد، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يتجه لتحميل شخصية بارزة من النظام الأوكراني بمسؤولية إسقاط طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76"، ​​فوق مقاطعة بيلغورود.
وذكرت صحيفة "بوليتيكا" الصربية أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يعتزم اتهام القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، بإسقاط طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76"، ​​فوق مقاطعة بيلغورود، التي كانت تنقل سجناء أوكرانيين.
وتضيف الصحيفة أن "زيلينسكي والوفد المرافق له يريدون التهرب من المسؤولية من خلال تغطيتها بطلب استقالة فاليري زالوجني".
موقع تحطم الطائرة إيل-76 في مقاطعة بيلغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لجنة التحقيق الروسية: طائرة "إيل-76" المنكوبة أسقطت بصاروخ "باتريوت"
1 فبراير, 10:05 GMT
وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أسقطت القوات المسلحة الأوكرانية طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" ​​فوق مقاطعة بيلغورود، وكانت تقل 65 أسيرًا أوكرانيًا، قُتلوا جميعًا، بالإضافة إلى ثلاثة ضباط روس مرافقين لهم وستة من أفراد الطاقم.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحادث بأنه جريمة كييف ضد مواطنيها. ووفقا له، كان الجانب الأوكراني على علم بوجود أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية على متن الطائرة "إيل-76"، ومع ذلك فقد تم إسقاطها، إما عن طريق الإهمال أو عن قصد.
كما أكد الرئيس بوتين أن الطائرة أُسقطت باستخدام نظام "باتريوت" الأمريكي، وهذا ما أكده الفحص، وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا ستصر على إجراء تحقيق دولي.
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