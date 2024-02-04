https://sputnikarabic.ae/20240204/سلطات-مقاطعتي-خاركوف-ودنيبروبيتروفسك-بأوكرانيا-تعلن-حالة-التأهب-الجوي-1085718975.html

سلطات مقاطعتي خاركوف ودنيبروبيتروفسك بأوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوي

سلطات مقاطعتي خاركوف ودنيبروبيتروفسك بأوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوي

أفادت بيانات خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فجر اليوم الأحد، بإعلان حالة التأهب الجوي، كما سمع دوي صفارات الإنذار في مقاطعتي خاركوف ودنيبروبيتروفسك... 04.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-04T01:32+0000

2024-02-04T01:32+0000

2024-02-04T01:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

فلاديمير بوتين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/0c/1067626525_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_2e30f5960e62649a6b44bb07b6b2c02e.jpg

موسكو- سبوتنيك. وبحسب الخرائط، دوت صفارات الإنذار في مقاطعة خاركوف عند الساعة 03.05 بتوقيت موسكو، وبعدها بدقيقتين دوت في مقاطعة دنيبروبتروفسك.يذكر أن الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية كانت قد بدأت من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضي، بأن "أسياد النازيين الجدد الذين استولوا على السلطة في أوكرانيا نتيجة انقلاب، يدفعونهم إلى مواصلة الصراع مع روسيا".وأوضح بوتين، خلال لقائه مع المشاركين في منتدى "كل شيء من أجل النصر"، قائلا: "الجميع هنا، الجميع يعملون لصالح الشباب، الذين في الخطوط الأمامية يقاتلون النازيين الجدد، الذين استولوا على السلطة في أوكرانيا منذ عدة سنوات نتيجة انقلاب، وأسيادهم يوجهونهم ضد روسيا، ويستخدمونهم كأداة في الصراع مع روسيا".وأكد بوتين أن العملية الخاصة كانت إجراء قسريًا، أُجبرت روسيا على اتخاذه إذ لم يتبقى لديها فرص للقيام بشيئ آخر؛ فقد انبثقت مخاطر أمنية ووجب الرد عليها، وكان من المستحيل الرد بوسائل أخرى.وتُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20240203/نهاية-اللعبة-القوات-الأوكرانية-تكشف-عن-سيناريو-غير-متوقع-في-أوكرانيا-1085700701.html

https://sputnikarabic.ae/20240202/الخارجية-الروسية-استخدام-الاتحاد-الأوروبي-أصولنا-المجمدة-لتمويل-أوكرانيا-سرقة-مبتذلة-1085696101.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين