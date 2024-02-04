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Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240204/سلطات-مقاطعتي-خاركوف-ودنيبروبيتروفسك-بأوكرانيا-تعلن-حالة-التأهب-الجوي-1085718975.html
سلطات مقاطعتي خاركوف ودنيبروبيتروفسك بأوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوي
سلطات مقاطعتي خاركوف ودنيبروبيتروفسك بأوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوي
أفادت بيانات خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فجر اليوم الأحد، بإعلان حالة التأهب الجوي، كما سمع دوي صفارات الإنذار في مقاطعتي خاركوف ودنيبروبيتروفسك... 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T01:32+0000
2024-02-04T01:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
فلاديمير بوتين
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موسكو- سبوتنيك. وبحسب الخرائط، دوت صفارات الإنذار في مقاطعة خاركوف عند الساعة 03.05 بتوقيت موسكو، وبعدها بدقيقتين دوت في مقاطعة دنيبروبتروفسك.يذكر أن الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية كانت قد بدأت من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضي، بأن "أسياد النازيين الجدد الذين استولوا على السلطة في أوكرانيا نتيجة انقلاب، يدفعونهم إلى مواصلة الصراع مع روسيا".وأوضح بوتين، خلال لقائه مع المشاركين في منتدى "كل شيء من أجل النصر"، قائلا: "الجميع هنا، الجميع يعملون لصالح الشباب، الذين في الخطوط الأمامية يقاتلون النازيين الجدد، الذين استولوا على السلطة في أوكرانيا منذ عدة سنوات نتيجة انقلاب، وأسيادهم يوجهونهم ضد روسيا، ويستخدمونهم كأداة في الصراع مع روسيا".وأكد بوتين أن العملية الخاصة كانت إجراء قسريًا، أُجبرت روسيا على اتخاذه إذ لم يتبقى لديها فرص للقيام بشيئ آخر؛ فقد انبثقت مخاطر أمنية ووجب الرد عليها، وكان من المستحيل الرد بوسائل أخرى.وتُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20240203/نهاية-اللعبة-القوات-الأوكرانية-تكشف-عن-سيناريو-غير-متوقع-في-أوكرانيا-1085700701.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين

سلطات مقاطعتي خاركوف ودنيبروبيتروفسك بأوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوي

01:32 GMT 04.02.2024
© Sputnik . Victor Antonyuk  / الانتقال إلى بنك الصورإجلاء مدنيين من منطقة كوبيانسك وبالاكليا، منطقة خاركوف، في ازدحام مروري بطول عدة كيلومترات أمام الحدود الروسية بالقرب من نقطة تفتيش لوغاتشيفكا (منطقة بيلغورود).
إجلاء مدنيين من منطقة كوبيانسك وبالاكليا، منطقة خاركوف، في ازدحام مروري بطول عدة كيلومترات أمام الحدود الروسية بالقرب من نقطة تفتيش لوغاتشيفكا (منطقة بيلغورود). - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2024
© Sputnik . Victor Antonyuk
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أفادت بيانات خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فجر اليوم الأحد، بإعلان حالة التأهب الجوي، كما سمع دوي صفارات الإنذار في مقاطعتي خاركوف ودنيبروبيتروفسك بأوكرانيا.
موسكو- سبوتنيك. وبحسب الخرائط، دوت صفارات الإنذار في مقاطعة خاركوف عند الساعة 03.05 بتوقيت موسكو، وبعدها بدقيقتين دوت في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
يذكر أن الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية كانت قد بدأت من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2024
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أمس, 06:31 GMT
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضي، بأن "أسياد النازيين الجدد الذين استولوا على السلطة في أوكرانيا نتيجة انقلاب، يدفعونهم إلى مواصلة الصراع مع روسيا".
وأوضح بوتين، خلال لقائه مع المشاركين في منتدى "كل شيء من أجل النصر"، قائلا: "الجميع هنا، الجميع يعملون لصالح الشباب، الذين في الخطوط الأمامية يقاتلون النازيين الجدد، الذين استولوا على السلطة في أوكرانيا منذ عدة سنوات نتيجة انقلاب، وأسيادهم يوجهونهم ضد روسيا، ويستخدمونهم كأداة في الصراع مع روسيا".
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأكد بوتين أن العملية الخاصة كانت إجراء قسريًا، أُجبرت روسيا على اتخاذه إذ لم يتبقى لديها فرص للقيام بشيئ آخر؛ فقد انبثقت مخاطر أمنية ووجب الرد عليها، وكان من المستحيل الرد بوسائل أخرى.
وتُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
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