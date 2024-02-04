https://sputnikarabic.ae/20240204/صندوق-النقد-الدولي-يحسن-توقعاته-للاقتصاد-الروسي-بنسبة-15-1085722928.html

صندوق النقد الدولي يحسن توقعاته للاقتصاد الروسي بنسبة 1.5%

صندوق النقد الدولي يحسن توقعاته للاقتصاد الروسي بنسبة 1.5%

أجرت وكالة "سبوتنيك" تقريرًا يوضح أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لروسيا في 2024، من 1.1 إلى 2.6%، ووزارة التنمية الاقتصادية تتوقع... 04.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-04T09:08+0000

2024-02-04T09:08+0000

2024-02-04T09:08+0000

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/1d/1048843320_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_19bb82d2d4d94e44dd495429f1cc4a78.jpg

قام صندوق النقد الدولي مرة أخرى بمراجعة توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي، في تقريره لشهر يناير/ كانون الثاني، وتمت إعادة تقييم التوقعات لعام 2024 من 1.1 إلى 2.6%، وكما ارتفعت التوقعات للعام المقبل، ولكن بمقدار 0.1 نقطة فقط إلى 1.1، وفي الوقت نفسه، تم أخذ الانخفاض المتوقع في أسعار النفط العالمية في الاعتبار.في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عدلت الوزارة تقديراتها لشهر يوليو/ تموز لنهاية العام من 1.5% إلى 2.2%. ونتيجة لذلك، فقط في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، أضاف الناتج المحلي الإجمالي الروسي 3.2%.يشير مكسيم ريشيتنيكوف، وزير التنمية الاقتصادية، إلى عدم فهم الغرب لهيكل الاقتصاد المحلي. وقال: "إنهم ينظرون جميعًا في المرآة الخلفية، في حين أن العمليات الاقتصادية قد تغيرت بشكل كبير، وتمت إعادة توجيه النقل، وأظهر قطاع الأعمال مرونة".في منطقة اليورو، يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤًا في معدلات النمو من 1.2 إلى 0.9%. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض معدل التبادل التجاري مع روسيا.ويؤكد جوزيل بروتسينكو، المدير العام لشركة ألفا-فوركس (Alfa-Forex)، أن "الغرب نفسه قد تخلى عن سوق ضخم. تقوم موسكو بتغيير الموردين لأنها مضطرة للرد على العقوبات".فبعد أن كان التفاح البولندي والبرتقال الإسباني على رفوف المتاجر، أصبحت الآن الفواكه الصربية والمصرية.ومع ذلك، لا يشارك الجميع رأي صندوق النقد الدولي، على الأقل فيما يتعلق بالاقتصاد الروسي. وتتوقع وزارة التنمية الاقتصادية أن يبلغ النمو 2.3% في 2024، ويتوقع البنك المركزي 0.5 - 1.3% فقط في 2024، و1 - 2% في 2025.ويشير الخبراء الغربيون إلى أن الدول ذات الاقتصادات الأكبر لم تشهد الانخفاض المتوقع في التضخم بسبب ظروف العمل الصعبة والتوترات في سلاسل التوريد.وقد أجبر الصراع في الشرق الأوسط سبعًا من شركات الشحن البحري العشر الكبرى على تعليق العبور عبر البحر الأحمر، في حين انخفضت حركة المرور عبر قناة بنما بمقدار الثلث بسبب الجفاف والممرات المائية الضحلة.ويعتقد صندوق النقد الدولي أن الصعوبات المالية ستؤدي إلى مزيد من التشديد النقدي وانخفاض أسعار الأصول. وسيؤدي ذلك إلى مزيد من العواقب غير المواتية للتجارة والنمو الاقتصادي، وسحب رؤوس الأموال إلى أصول أكثر موثوقية وتعزيز الدولار الأمريكي.وصرّح مكسيم أوريشكين، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا أصبحت تنافس اليابان لاحتلال المركز الرابع بين أكبر الاقتصادات في العالم.وتدهورت العلاقات بين موسكو والعواصم الغربية إلى أدنى مستوياتها، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بعد أن فرضت الدول الغربية، بتحريض أمريكي، عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا.واستهدفت العقوبات الغربية، النظامين المالي والاقتصادي ومناحي أخرى عديدة، بهدف الضغط لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا، غير أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق المهام المسندة إليها كافة.وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب لكنها غير ناجعة، وأن روسيا ستحمي أمنها وسيادتها بشتى الوسائل.

https://sputnikarabic.ae/20231225/وزير-الصناعة-الروسي-يتحدث-عن-نمو-كبير-في-الاقتصاد-الروسي-رغم-العقوبات--1084450387.html

https://sputnikarabic.ae/20231119/الكرملين-إمكانات-الاقتصاد-الروسي-تسمح-له-بمواجهة-أي-ضربات-1083285881.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم