https://sputnikarabic.ae/20240204/طبيبة-روسية-تحدد-أنواع-السرطان-الوراثية-1085731462.html
طبيبة روسية تحدد أنواع السرطان الوراثية
طبيبة روسية تحدد أنواع السرطان الوراثية
قامت طبيبة الأورام والجراحة الروسية، يوليا شوبينا، بتسمية عدة أنواع من السرطان التي يمكن أن تكون وراثية. 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T14:54+0000
2024-02-04T14:54+0000
2024-02-04T14:54+0000
مجتمع
الصحة
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وأوضحت شوبينا أن السرطان ما هو إلا نوع من الأورام الخبيثة، ويمكن عند بعض البشر أن ينتقل من الآباء إلى الأبناء.وقالت شوبينا: "يمكن توريث سرطان الثدي وسرطان المبيض وأنواع معينة من سرطان الغدة الدرقية (سرطان النخاع) وبعض أنواع سرطان القولون".وأوصت شوبينا النساء اللاتي كانت أمهاتهن أو جداتهن مرضى، بإجراء اختبار للكشف عن الخطر الوراثي للإصابة بسرطان المبيض والثدي.كما لفتت إلى أن اكتشاف سرطان الغدة الدرقية يتم باستخدام اختبار هرمون الكالسيتونين، ويمكن تحديد الأمراض المحتملة في الأمعاء عن طريق إجراءات تنظير القولون المنتظمة.
https://sputnikarabic.ae/20240117/دراسة-رغوة-سحرية-تساعد-على-مكافحة-السرطان-1085103794.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصحة
طبيبة روسية تحدد أنواع السرطان الوراثية
قامت طبيبة الأورام والجراحة الروسية، يوليا شوبينا، بتسمية عدة أنواع من السرطان التي يمكن أن تكون وراثية.
وأوضحت شوبينا أن السرطان ما هو إلا نوع من الأورام الخبيثة، ويمكن عند بعض البشر أن ينتقل من الآباء إلى الأبناء.
وقالت شوبينا: "يمكن توريث سرطان الثدي وسرطان المبيض وأنواع معينة من سرطان الغدة الدرقية (سرطان النخاع) وبعض أنواع سرطان القولون".
وأوصت شوبينا النساء اللاتي كانت أمهاتهن أو جداتهن مرضى، بإجراء اختبار للكشف عن الخطر الوراثي للإصابة بسرطان المبيض والثدي.
كما لفتت إلى أن اكتشاف سرطان الغدة الدرقية يتم باستخدام اختبار هرمون الكالسيتونين، ويمكن تحديد الأمراض المحتملة في الأمعاء عن طريق إجراءات تنظير القولون المنتظمة.