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https://sputnikarabic.ae/20240204/طبيبة-روسية-تحدد-أنواع-السرطان-الوراثية-1085731462.html
طبيبة روسية تحدد أنواع السرطان الوراثية
طبيبة روسية تحدد أنواع السرطان الوراثية
قامت طبيبة الأورام والجراحة الروسية، يوليا شوبينا، بتسمية عدة أنواع من السرطان التي يمكن أن تكون وراثية. 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T14:54+0000
2024-02-04T14:54+0000
مجتمع
الصحة
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وأوضحت شوبينا أن السرطان ما هو إلا نوع من الأورام الخبيثة، ويمكن عند بعض البشر أن ينتقل من الآباء إلى الأبناء.وقالت شوبينا: "يمكن توريث سرطان الثدي وسرطان المبيض وأنواع معينة من سرطان الغدة الدرقية (سرطان النخاع) وبعض أنواع سرطان القولون".وأوصت شوبينا النساء اللاتي كانت أمهاتهن أو جداتهن مرضى، بإجراء اختبار للكشف عن الخطر الوراثي للإصابة بسرطان المبيض والثدي.كما لفتت إلى أن اكتشاف سرطان الغدة الدرقية يتم باستخدام اختبار هرمون الكالسيتونين، ويمكن تحديد الأمراض المحتملة في الأمعاء عن طريق إجراءات تنظير القولون المنتظمة.
https://sputnikarabic.ae/20240117/دراسة-رغوة-سحرية-تساعد-على-مكافحة-السرطان-1085103794.html
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الصحة
الصحة

طبيبة روسية تحدد أنواع السرطان الوراثية

14:54 GMT 04.02.2024
© Sputnik . unsplash/National Cancer Instituteعلاج خلايا سرطان القولون والمستقيم البشرية بمثبط التوبويزوميراز ومثبط بروتين كيناز
علاج خلايا سرطان القولون والمستقيم البشرية بمثبط التوبويزوميراز ومثبط بروتين كيناز - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2024
© Sputnik . unsplash/National Cancer Institute
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قامت طبيبة الأورام والجراحة الروسية، يوليا شوبينا، بتسمية عدة أنواع من السرطان التي يمكن أن تكون وراثية.
وأوضحت شوبينا أن السرطان ما هو إلا نوع من الأورام الخبيثة، ويمكن عند بعض البشر أن ينتقل من الآباء إلى الأبناء.
وقالت شوبينا: "يمكن توريث سرطان الثدي وسرطان المبيض وأنواع معينة من سرطان الغدة الدرقية (سرطان النخاع) وبعض أنواع سرطان القولون".
عالم بعمر 14 عاما يخترع صابونا لعلاج السرطان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
مجتمع
دراسة: رغوة سحرية تساعد على مكافحة السرطان
17 يناير, 12:49 GMT
وأوصت شوبينا النساء اللاتي كانت أمهاتهن أو جداتهن مرضى، بإجراء اختبار للكشف عن الخطر الوراثي للإصابة بسرطان المبيض والثدي.
كما لفتت إلى أن اكتشاف سرطان الغدة الدرقية يتم باستخدام اختبار هرمون الكالسيتونين، ويمكن تحديد الأمراض المحتملة في الأمعاء عن طريق إجراءات تنظير القولون المنتظمة.
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