https://sputnikarabic.ae/20240204/عباس-يؤكد-على-ضرورة-وقف-العدوان-الإسرائيلي-وانسحاب-قوات-الاحتلال-من-كامل-قطاع-غزة-1085734511.html

عباس يؤكد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة

عباس يؤكد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأحد، على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة. 04.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-04T16:22+0000

2024-02-04T16:22+0000

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وقال عباس، خلال استقبال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند: "يجب ضرورة عدم اقتطاع أي شبر من أرض قطاع غزة وضمان زيادة المساعدات الإنسانية والإغاثية ومواد الإيواء خاصة في هذه الظروف الجوية القاسية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأكد أهمية تكاتف الجهود لمنع تهجير أي فلسطيني سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ووقف اعتداءات الاحتلال، مشيرًا إلى ضرورة أهمية التركيز على حصول دولة فلسطين على عضويتها كاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن.كما أكد الرئيس الفلسطيني ضرورة عقد المؤتمر الدولي للسلام لضمان إنهاء الانسحاب الإسرائيلي من أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

https://sputnikarabic.ae/20240203/ليبرمان-على-إسرائيل-منح-غزة-لمصر-وتقاسم-الضفة-مع-الأردن-1085715250.html

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