https://sputnikarabic.ae/20240204/لاعب-سابق-في-منتخب-ألمانيا-ضمن-قوائم-حزب-ألماني-معارض-في-الانتخابات-المقبلة-1085724824.html
لاعب سابق في منتخب ألمانيا ضمن قوائم حزب ألماني معارض في الانتخابات المقبلة
لاعب سابق في منتخب ألمانيا ضمن قوائم حزب ألماني معارض في الانتخابات المقبلة
أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن تيار سياسي جديد في البلاد ينوي جذب بعض الشخصيات الرياضية المهمة إلى صفوفه بهدف تحسين مواقعه في الانتخابات المقبلة. 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T10:27+0000
2024-02-04T10:27+0000
2024-02-04T10:27+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الحزب الألماني الجديد الذي يدخل ضمن "التحالف الديمقراطي من أجل التنوع والصحوة" يعتزم استقطاب لاعب المنتخب الألماني السابق من أصل تركي، مسعود أوزيل.وصرح فاتح زينغال الذي يرأس قائمة مرشحي الحزب للانتخابات، أن دعوة أوزيل إلى الحزب ستكون مهمة خصوصا أن قصته تظهر بالفعل المشاكل التي يواجهها الأشخاص ذوو الجذور التركية في ألمانيا، حيث تعرض أوزيل لانتقادات في كثير من الأحيان بسبب علاقاته مع أردوغان، فضلاً عن تعاطفه مع حركة الذئاب الرمادية التركية، التي حصل على شعارها على شكل وشم.وفي وقت سابق، أعلن أوزيل نفسه في عام 2018، أنه سيترك المنتخب الألماني بسبب العنصرية وعدم الاحترام من جانب الألمان أنفسهم.
https://sputnikarabic.ae/20230322/مسعود-أوزيل-يعلن-رسميا-اعتزاله-كرة-القدم-1075028770.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
لاعب سابق في منتخب ألمانيا ضمن قوائم حزب ألماني معارض في الانتخابات المقبلة
أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن تيار سياسي جديد في البلاد ينوي جذب بعض الشخصيات الرياضية المهمة إلى صفوفه بهدف تحسين مواقعه في الانتخابات المقبلة.
وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الحزب الألماني الجديد الذي يدخل ضمن "التحالف الديمقراطي من أجل التنوع والصحوة" يعتزم استقطاب لاعب المنتخب الألماني السابق من أصل تركي، مسعود أوزيل.
وصرح فاتح زينغال الذي يرأس قائمة مرشحي الحزب للانتخابات، أن دعوة أوزيل إلى الحزب ستكون مهمة خصوصا أن قصته تظهر بالفعل المشاكل التي يواجهها الأشخاص ذوو الجذور التركية في ألمانيا، حيث تعرض أوزيل لانتقادات في كثير من الأحيان بسبب علاقاته مع أردوغان، فضلاً عن تعاطفه مع حركة الذئاب الرمادية التركية، التي حصل على شعارها على شكل وشم.
وفي وقت سابق، أعلن أوزيل نفسه في عام 2018، أنه سيترك المنتخب الألماني بسبب العنصرية وعدم الاحترام من جانب الألمان أنفسهم.