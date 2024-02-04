https://sputnikarabic.ae/20240204/لبنان-يعرب-عن-قلقه-إزاء-القصف-الأمريكي-على-سوريا-والعراق-ويؤكد-ضرورة-احترام-سيادة-الدول-1085729925.html

لبنان يعرب عن قلقه إزاء القصف الأمريكي على سوريا والعراق ويؤكد ضرورة احترام سيادة الدول

لبنان يعرب عن قلقه إزاء القصف الأمريكي على سوريا والعراق ويؤكد ضرورة احترام سيادة الدول

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الأحد، عن قلقها العميق إزاء القصف الذي تعرضت له مواقع في كل من سوريا والعراق، مؤكدةً ضرورة احترام أمن وسيادة... 04.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-04T13:57+0000

2024-02-04T13:57+0000

2024-02-04T13:57+0000

العالم العربي

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وقالت الوزارة، في بيانها: "نعرب عن عميق قلقنا من القصف الذي تعرضت له كل من سوريا والعراق، وأسفنا لما نتج عنه من سقوط عدد من القتلى والجرحى، وما يشكله أيضا من انتهاك لأمن وسيادة البلدين الشقيقين".وأكدت الوزارة أن موقفها هذا مبدئي لدى الاعتداء على أي دولة عربية، وقد سبق أن عبرت عن موقف مماثل لدى انتهاك سيادة وأمن الأردن الشقيق، واستهداف أفراد أمريكيين متواجدين على أراضيه"، داعيةً في الوقت ذاته إلى "ضبط النفس واحترام أمن وسيادة وسلامة كافة الدول، وتذكر بأن لبنان سبق أن حذر مرارا الجميع من خطر تمدد الحرب وتوسع الصراع".وطالبت الوزارة في بيانها "بضرورة تطبيق وقف إطلاق نار فوري في غزة كمدخل إلزامي لوقف التصعيد، بغية التوصل إلى حل سياسي قائم على قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" قد أعلنت، في بيان أمس السبت، أن الولايات المتحدة شرعت في تنفيذ ضربات جوية في العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والفصائل التابعة له وأن طائرات أمريكية قصفت أكثر من 85 هدفا واستهدفت مراكز سيطرة وتحكم واستخبارات ومستودعات وصواريخ.وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الضربات التي استهدفت عدة مواقع في سوريا والعراق، جاءت ردًا على استهداف جنود أميركيين في قاعدة عسكرية بالأردن.وأكد البيت الأبيض أن الضربات الأمريكية استمرت حوالي 30 دقيقة باستخدام أكثر من 125 ذخيرة موجهة بدقة على أكثر من 85 هدفا في العراق وسوريا شملت 3 منشآت في العراق و4 منشآت في سوريا، وذلك بعد تواصله مع العراق لتنفيذها.يذكر أن القيادة المركزية الأمريكية أعلنت في 28 كانون الثاني/يناير الماضي، عن تعرض قاعدة تستضيف عسكريين أمريكيين، على الحدود بين الأردن وسوريا لهجوم بطائرة مسيرة، ما أدى إلى مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة 40 آخرين.واتهمت واشنطن الجماعات المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء الهجوم، وأكدت أنها سترد، فيما نفت طهران مسؤوليتها عن استهداف القاعدة الأمريكية، قائلة إن "المقاومة الإسلامية" تتخذ القرارات بهذا الشأن بشكل مستقل.

https://sputnikarabic.ae/20240203/حزب-الله-اللبناني-يدين-القصف-الأمريكي-على-مواقع-في-العراق-وسوريا-ويحذر-من-تأجيج-الصراع-1085713458.html

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