https://sputnikarabic.ae/20240204/وزارة-الصحة-في-غزة-تعلن-ارتفاع-عدد-ضحايا-الاعتداءات-الإسرائيلية-1085724469.html

"الصحة" في غزة تعلن ارتفاع ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية إلى أكثر من 94 ألفا بين قتيل ومصاب

"الصحة" في غزة تعلن ارتفاع ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية إلى أكثر من 94 ألفا بين قتيل ومصاب

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، بأن ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية ارتفع، مشيرة إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام. 04.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-04T09:58+0000

2024-02-04T09:58+0000

2024-02-04T10:05+0000

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وقالت الصحة: "اليوم الـ 121 للعدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 127 شهيدًا و178 إصابة خلال الـ24 الساعة الماضية".وتابعت: "ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 27,365 شهيد و66,630 إصابة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي".وكانت الأمم المتحدة قد أفادت في تقرير لها، في وقت سابق، بأن "النساء والأطفال هم الضحايا الرئيسيون في الحرب بين إسرائيل وحماس".ولفتت إلى أن من بين سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، هناك 1.9 مليون نازح و"ما يقرب من مليون امرأة وفتاة" يبحثن عن المأوى والأمان.كما تحذر تقارير منظمة الصحة العالمية من تردي أوضاع الناجين من الحرب، حيث أن 500 شخص في المتوسط ​​يتشاركون في مرحاض واحد، وأن أكثر من 2000 شخص يضطرون أحيانًا إلى استخدام مكان استحمام واحد بينما لا تحتوي بعض الملاجئ على أي شيء، ما زاد المخاوف من تفشي الأمراض.

https://sputnikarabic.ae/20240118/وزارة-الصحة-في-غزة-تكشف-عن-ويلات-يتعرض-لها-سكان-القطاع-1085141243.html

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