https://sputnikarabic.ae/20240205/إعلام-غربي-يكشف-السبب-الحقيقي-لإقالة-زالوجني--1085752649.html

إعلام غربي يكشف السبب الحقيقي لإقالة زالوجني

إعلام غربي يكشف السبب الحقيقي لإقالة زالوجني

أفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية بأن البنتاغون يمارس ضغوطا على السلطات الأوكرانية لإقالة القائد الأعلى للقوات الأوكرانية فاليري... 05.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-05T11:40+0000

2024-02-05T11:40+0000

2024-02-05T11:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل نقلا عن المصدر الذي لم يرغب في الكشف عن هويته: "سمعت بأذني أن كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين قالوا إن فاليري زالوجني يشكل عقبة أمام استمرار أوكرانيا في تلقي المساعدة العسكرية من أمريكا".وتابع المصدر بحسب صحيفة "لو تيمبس": "هو (زالوجني)، على وجه الخصوص، لم يطلب المعدات اللازمة، ولم يعتمد بشكل كاف على الأسلحة التكنولوجية ولم يتوقع مقاومة الروس (للهجوم المضاد). في أي بلد آخر، كان من الممكن أن يعاقب على هذا التقصير بالفصل من العمل".وكتبت الصحيفة: "إذا كان (زيلينسكي) يريد التفاوض، فقد لا يكون أمام فلاديمير زيلينسكي خيار سوى التخلي عن القائد الأعلى للقوات الأوكرانية".وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلاً عن مصادر مطلعة على الوضع، في وقت سابق، أن زيلينسكي التقى مع زالوجني في 29 يناير/كانون الثاني وعرض عليه منصب مستشار السلطات الأوكرانية بعد استقالته.وأكدت مجلة "إيكونوميست"، بدورها، أنه تم إعداده لمنصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، لكن الجنرال رفض. وكتبت المجلة أيضًا أنه تم عرض منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية على الرئيس الحالي لمديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، لكنه "رفض في اللحظة الأخيرة".الصحفي الأمريكي هيرش: زيلينسكي يريد إقالة زالوجني بسبب مفاوضاته السرية مع الغربومن بين المتنافسين على هذا المنصب أيضًا قائد القوات البرية ألكسندر سيرسكي، حسبما ذكرت "إيكونوميست" و"فاينانشيال تايمز".وبحسب شبكة "سي إن إن"، من المتوقع صدور مرسوم بشأن إقالة زالوجني بحلول نهاية هذا الأسبوع

https://sputnikarabic.ae/20240203/مستشار-للرئيس-الأوكراني-الأسبق-زيلينسكي-سيضطر-للاستقالة-إذا-حاول-إقالة-زالوجني-1085711775.html

https://sputnikarabic.ae/20240205/مسؤول-أوكراني-4-جنرلات-قد-يطيحون-بزيلينسكي-للتوصل-لهدنة-مع-روسيا-1085743199.html

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