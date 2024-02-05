https://sputnikarabic.ae/20240205/الأمم-المتحدة-تعين-مجموعة-مستقلة-لمراجعة-عمل-الأونروا-في-غزة-1085776685.html

الأمم المتحدة تعين مجموعة مستقلة لمراجعة عمل "الأونروا" في غزة

الأمم المتحدة تعين مجموعة مستقلة لمراجعة عمل "الأونروا" في غزة

قرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين مجموعة عمل مستقلة لإجراء مراجعة لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة. 05.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-05T17:49+0000

2024-02-05T17:49+0000

2024-02-05T17:49+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إنه "بالتشاور مع المفوض العام للأونروا، عين الأمين العام للأمم المتحدة مجموعة مستقلة لإجراء مراجعة لعمل وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين، تقودها كاثرين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة".وأضاف البيان أن "المجموعة ستقيم ما إذا كانت الأونروا تفعل كل ما بوسعها لضمان حيادها والاستجابة لادعاءات ارتكاب انتهاكات خطيرة عند حدوثها".واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، موظفين لدى الأونروا بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر الماضي.وأعلن المفوض العام لـ"الأونروا"، فيليب لازاريني، أنه سيبقى في منصبه على الرغم من المطالب الإسرائيلية بالاستقالة، مؤكدا أنه لن يستسلم للمطالب الإسرائيلية.يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مقتل أكثر من 27 ألف قتيلا ونحو 67 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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