https://sputnikarabic.ae/20240205/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-هجوما-إرهابيا-أوكرانيا-ضد-أحد-قادة-جمهورية-القرم--1085774788.html
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا أوكرانيا ضد أحد قادة جمهورية القرم
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا أوكرانيا ضد أحد قادة جمهورية القرم
أعلن مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، إحباط هجوم إرهابي نظمه جهاز الأمن الأوكراني ضد أحد قادة جمهورية القرم الروسية في... 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T16:53+0000
2024-02-05T16:53+0000
2024-02-05T17:33+0000
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وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في القرم، اعتقل مجموعة من الأشخاص تتألف من مواطنين روس، كانوا يستعدون بناء على تعليمات من جهاز الأمن الأوكراني في سيمفيروبول، لتفجير سيارة تابعة لأحد ممثلي سلطات القرم. وقام المعتقلون بالاعتراف بذلك".وأكد البيان أنه تم فتح قضية جنائية لمحاولة ارتكاب هجوم إرهابي، وكذلك لحيازة متفجرات وأجهزة متفجرة ونقلها وبيعها وتخزينها وإرسالها أو حملها بشكل غير قانوني، وتحقق القوى الأمنية في ملابسات الجريمة.وفي وقت سابق، صرح مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن نظام كييف، على خلفية الإخفاقات العسكرية، بدأ في تكثيف نشاط السري، وإرسال عملاء ومخربين إلى روسيا.قال بورتنيكوف على هامش اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية: "مع الأخذ في الاعتبار العمليات التي تجري على خط المواجهة، بدأ نظام كييف في تكثيف نشاطه السري وإرسال عملاء ومخربين وإقامة علاقات مع هؤلاء الأشخاص الموجودين على أراضينا من أجل إلحاق الضرر بنا، كما يقال، من الخطوط الخلفية".وأكد أن جهاز الأمن الفيدرالي يتخذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية العملاء والمخربين الأوكرانيين في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240112/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-عميلا-لصالح-المخابرات-البولندية-فيديو--1084906723.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا أوكرانيا ضد أحد قادة جمهورية القرم
16:53 GMT 05.02.2024 (تم التحديث: 17:33 GMT 05.02.2024)
أعلن مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، إحباط هجوم إرهابي نظمه جهاز الأمن الأوكراني ضد أحد قادة جمهورية القرم الروسية في سيمفيروبول.
وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في القرم، اعتقل مجموعة من الأشخاص تتألف من مواطنين روس، كانوا يستعدون بناء على تعليمات من جهاز الأمن الأوكراني في سيمفيروبول، لتفجير سيارة تابعة لأحد ممثلي سلطات القرم. وقام المعتقلون بالاعتراف بذلك".
وأشار البيان إلى أنه تم ضبط عبوة ناسفة مصنوعة من لغم ألماني معدّل وجهاز إرسال لاسلكي بحوزة المتهمين بمحاولة تفجير سيارة أحد ممثلي سلطات القرم.
وأكد البيان أنه تم فتح قضية جنائية لمحاولة ارتكاب هجوم إرهابي، وكذلك لحيازة متفجرات وأجهزة متفجرة ونقلها وبيعها وتخزينها وإرسالها أو حملها بشكل غير قانوني، وتحقق القوى الأمنية في ملابسات الجريمة.
وفي وقت سابق، صرح مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن نظام كييف، على خلفية الإخفاقات العسكرية، بدأ في تكثيف نشاط السري، وإرسال عملاء ومخربين إلى روسيا.
قال بورتنيكوف على هامش اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية
: "مع الأخذ في الاعتبار العمليات التي تجري على خط المواجهة، بدأ نظام كييف في تكثيف نشاطه السري وإرسال عملاء ومخربين وإقامة علاقات مع هؤلاء الأشخاص الموجودين على أراضينا من أجل إلحاق الضرر بنا، كما يقال، من الخطوط الخلفية".
وأكد أن جهاز الأمن الفيدرالي يتخذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية العملاء والمخربين الأوكرانيين في روسيا.