عربي
https://sputnikarabic.ae/20240205/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-هجوما-إرهابيا-أوكرانيا-ضد-أحد-قادة-جمهورية-القرم--1085774788.html
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا أوكرانيا ضد أحد قادة جمهورية القرم
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا أوكرانيا ضد أحد قادة جمهورية القرم
أعلن مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، إحباط هجوم إرهابي نظمه جهاز الأمن الأوكراني ضد أحد قادة جمهورية القرم الروسية في... 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T16:53+0000
2024-02-05T17:33+0000
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/17/1059053380_0:62:1605:964_1920x0_80_0_0_58f2582ca4a56bc7a33de95642cc6763.jpg
وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في القرم، اعتقل مجموعة من الأشخاص تتألف من مواطنين روس، كانوا يستعدون بناء على تعليمات من جهاز الأمن الأوكراني في سيمفيروبول، لتفجير سيارة تابعة لأحد ممثلي سلطات القرم. وقام المعتقلون بالاعتراف بذلك".وأكد البيان أنه تم فتح قضية جنائية لمحاولة ارتكاب هجوم إرهابي، وكذلك لحيازة متفجرات وأجهزة متفجرة ونقلها وبيعها وتخزينها وإرسالها أو حملها بشكل غير قانوني، وتحقق القوى الأمنية في ملابسات الجريمة.وفي وقت سابق، صرح مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن نظام كييف، على خلفية الإخفاقات العسكرية، بدأ في تكثيف نشاط السري، وإرسال عملاء ومخربين إلى روسيا.قال بورتنيكوف على هامش اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية: "مع الأخذ في الاعتبار العمليات التي تجري على خط المواجهة، بدأ نظام كييف في تكثيف نشاطه السري وإرسال عملاء ومخربين وإقامة علاقات مع هؤلاء الأشخاص الموجودين على أراضينا من أجل إلحاق الضرر بنا، كما يقال، من الخطوط الخلفية".وأكد أن جهاز الأمن الفيدرالي يتخذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية العملاء والمخربين الأوكرانيين في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240112/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-عميلا-لصالح-المخابرات-البولندية-فيديو--1084906723.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/17/1059053380_118:0:1485:1025_1920x0_80_0_0_28c3ba09bab598c5bb092ae9ed73728f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا أوكرانيا ضد أحد قادة جمهورية القرم

16:53 GMT 05.02.2024 (تم التحديث: 17:33 GMT 05.02.2024)
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022
الأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2024
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، إحباط هجوم إرهابي نظمه جهاز الأمن الأوكراني ضد أحد قادة جمهورية القرم الروسية في سيمفيروبول.
وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في القرم، اعتقل مجموعة من الأشخاص تتألف من مواطنين روس، كانوا يستعدون بناء على تعليمات من جهاز الأمن الأوكراني في سيمفيروبول، لتفجير سيارة تابعة لأحد ممثلي سلطات القرم. وقام المعتقلون بالاعتراف بذلك".
وأشار البيان إلى أنه تم ضبط عبوة ناسفة مصنوعة من لغم ألماني معدّل وجهاز إرسال لاسلكي بحوزة المتهمين بمحاولة تفجير سيارة أحد ممثلي سلطات القرم.
وأكد البيان أنه تم فتح قضية جنائية لمحاولة ارتكاب هجوم إرهابي، وكذلك لحيازة متفجرات وأجهزة متفجرة ونقلها وبيعها وتخزينها وإرسالها أو حملها بشكل غير قانوني، وتحقق القوى الأمنية في ملابسات الجريمة.
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو يعتقل مواطن أوكراني من خاركوف، يحمل جنسية مزدوجة (أوكارنية وبولندية))، للاشتباه في قيامه بالتجسس في روسيا، 25 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا لصالح المخابرات البولندية... فيديو
12 يناير, 08:17 GMT
وفي وقت سابق، صرح مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن نظام كييف، على خلفية الإخفاقات العسكرية، بدأ في تكثيف نشاط السري، وإرسال عملاء ومخربين إلى روسيا.
قال بورتنيكوف على هامش اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية: "مع الأخذ في الاعتبار العمليات التي تجري على خط المواجهة، بدأ نظام كييف في تكثيف نشاطه السري وإرسال عملاء ومخربين وإقامة علاقات مع هؤلاء الأشخاص الموجودين على أراضينا من أجل إلحاق الضرر بنا، كما يقال، من الخطوط الخلفية".
وأكد أن جهاز الأمن الفيدرالي يتخذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية العملاء والمخربين الأوكرانيين في روسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинцы ищут выживших в здании, разрушенном в результате израильской бомбардировки в Хан-Юнисе, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تتوقع حسم معركة خان يونس خلال أسبوع... فيديو وصور16:22 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала