https://sputnikarabic.ae/20240205/الجيش-الإسرائيلي-ينشر-صورة-لقطاع-غزة-مقسما-لأجزاء-ويوجه-طلبا-عاجلا-للسكان---1085745871.html

الجيش الإسرائيلي ينشر صورة لقطاع غزة مقسما لأجزاء ويوجه طلبا عاجلا للسكان

الجيش الإسرائيلي ينشر صورة لقطاع غزة مقسما لأجزاء ويوجه طلبا عاجلا للسكان

نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، صورة لقطاع غزة مقسما إلى أجزاء صغيرة، ووجه طلبا لسكان بعض الأحياء في قطاع غزة لمغادرتها على الفور. 05.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-05T08:46+0000

2024-02-05T08:46+0000

2024-02-05T08:46+0000

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وشارك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، صورا عبر منصة "إكس"، لقطاع غزة تظهر فيها بعض التقسيمات الإدارية للأحياء في قطاع غزة وأرقام هذه الأحياء.وأضاف أدرعي، قائلا:وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن يوم أمس الأحد، أن قواته داهمت "منشأة تدريب تابعة لحركة حماس"، مشيرا إلى أن هذه المنشأة هي المكان الذي تم فيه التحضير لهجوم 7 أكتوبر."القسام": تدمير 43 آلية واستهداف العشرات من الجنود الإسرائيليين في 17 مهمة خلال الأيام الماضيةويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين."من الشرفات"... "القسام" تنشر مشاهد لاستهداف مدرعات إسرائيلية بشكل مباغت... فيديووردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل وأكثرمن 66 ألف مصاب بين سكان القطاع.

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طوفان الأقصى, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم