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https://sputnikarabic.ae/20240205/الجيش-الإسرائيلي-ينشر-صورة-لقطاع-غزة-مقسما-لأجزاء-ويوجه-طلبا-عاجلا-للسكان---1085745871.html
الجيش الإسرائيلي ينشر صورة لقطاع غزة مقسما لأجزاء ويوجه طلبا عاجلا للسكان
الجيش الإسرائيلي ينشر صورة لقطاع غزة مقسما لأجزاء ويوجه طلبا عاجلا للسكان
نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، صورة لقطاع غزة مقسما إلى أجزاء صغيرة، ووجه طلبا لسكان بعض الأحياء في قطاع غزة لمغادرتها على الفور. 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T08:46+0000
2024-02-05T08:46+0000
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وشارك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، صورا عبر منصة "إكس"، لقطاع غزة تظهر فيها بعض التقسيمات الإدارية للأحياء في قطاع غزة وأرقام هذه الأحياء.وأضاف أدرعي، قائلا:وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن يوم أمس الأحد، أن قواته داهمت "منشأة تدريب تابعة لحركة حماس"، مشيرا إلى أن هذه المنشأة هي المكان الذي تم فيه التحضير لهجوم 7 أكتوبر."القسام": تدمير 43 آلية واستهداف العشرات من الجنود الإسرائيليين في 17 مهمة خلال الأيام الماضيةويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين."من الشرفات"... "القسام" تنشر مشاهد لاستهداف مدرعات إسرائيلية بشكل مباغت... فيديووردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل وأكثرمن 66 ألف مصاب بين سكان القطاع.
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طوفان الأقصى, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم

الجيش الإسرائيلي ينشر صورة لقطاع غزة مقسما لأجزاء ويوجه طلبا عاجلا للسكان

08:46 GMT 05.02.2024
© AFP 2023 / John Macdougallتظهر هذه الصورة المأخوذة من جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني خلال غارة إسرائيلية قبل وقت قصير من بدء هدنة تستمر أربعة أيام بين إسرائيل وحماس، 24 نوفمبر 2023.
تظهر هذه الصورة المأخوذة من جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني خلال غارة إسرائيلية قبل وقت قصير من بدء هدنة تستمر أربعة أيام بين إسرائيل وحماس، 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2024
© AFP 2023 / John Macdougall
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نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، صورة لقطاع غزة مقسما إلى أجزاء صغيرة، ووجه طلبا لسكان بعض الأحياء في قطاع غزة لمغادرتها على الفور.
وشارك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، صورا عبر منصة "إكس"، لقطاع غزة تظهر فيها بعض التقسيمات الإدارية للأحياء في قطاع غزة وأرقام هذه الأحياء.
وأضاف أدرعي، قائلا:

نداء إلى السكان المتواجدين غرب مدينة غزة في أحياء النصر والشيخ رضوان ومخيم الشاطئ والرمال الشمالي والجنوبي والصبرة والشيخ عجلين وتل الهوى - من أجل سلامتكم نحثكم على اخلاء مناطق تواجدكم بشكل فوري والانتقال من خلال شارع الرشيد (البحر) نحو المآوي المعروفة في دير البلح

أفيخاي أدرعي - سبوتنيك عربي
أفيخاي أدرعي
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن يوم أمس الأحد، أن قواته داهمت "منشأة تدريب تابعة لحركة حماس"، مشيرا إلى أن هذه المنشأة هي المكان الذي تم فيه التحضير لهجوم 7 أكتوبر.
"القسام": تدمير 43 آلية واستهداف العشرات من الجنود الإسرائيليين في 17 مهمة خلال الأيام الماضية
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
"من الشرفات"... "القسام" تنشر مشاهد لاستهداف مدرعات إسرائيلية بشكل مباغت... فيديو
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل وأكثرمن 66 ألف مصاب بين سكان القطاع.
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