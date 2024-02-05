https://sputnikarabic.ae/20240205/الجيش-الروسي-يحسن-مواقع-تموضعه-على-محور-كراسني-ليمان-1085760607.html
الجيش الروسي يحسن مواقع تموضعه على محور كراسني ليمان
الجيش الروسي يحسن مواقع تموضعه على محور كراسني ليمان
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن وحدات من القوات الروسية، قامت بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة الأمامية في اتجاه كراسني ليمان. 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T12:19+0000
2024-02-05T12:19+0000
2024-02-05T12:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كراسني ليمان، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز"، بتحسين مواقعها على طول خط المواجهة الأمامية، وصدت القوات بإسناد من نيران المدفعية، هجومين للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 260 جنديا و5 مركبات".وتابع البيان: "وعلى اتجاه زابوروجيه، استهدفت وحدات من القوات الروسية، بدعم من سلاح الطيران ونيران المدفعية، تجمعات أفراد ومعدات اللواء الآلي 33 ولواء الهجوم الجبلي 128 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الثالث للحرس الوطني الأوكراني، في مقاطعة زابوروجيه".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 35 عسكريا، وشاحنتين صغيرتين ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا
الجيش الروسي يحسن مواقع تموضعه على محور كراسني ليمان
12:19 GMT 05.02.2024 (تم التحديث: 12:39 GMT 05.02.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن وحدات من القوات الروسية، قامت بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة الأمامية في اتجاه كراسني ليمان.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كراسني ليمان، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز"، بتحسين مواقعها على طول خط المواجهة الأمامية، وصدت القوات بإسناد من نيران المدفعية، هجومين للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 260 جنديا و5 مركبات".
وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، صدت الإجراءات النشطة لوحدات قوات مجموعة "الغرب" 7 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعة خاركوف، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، على هذا الاتجاه نحو 130 جنديا".
وتابع البيان: "وعلى اتجاه زابوروجيه، استهدفت وحدات من القوات الروسية، بدعم من سلاح الطيران ونيران المدفعية، تجمعات أفراد ومعدات اللواء الآلي 33 ولواء الهجوم الجبلي 128 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الثالث للحرس الوطني الأوكراني، في مقاطعة زابوروجيه".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 35 عسكريا، وشاحنتين صغيرتين ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30".
وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 58 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق متفرقة ضمن نطاق العملية العسكرية الروسية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.