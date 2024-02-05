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Военнослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240205/الجيش-الروسي-يحسن-مواقع-تموضعه-على-محور-كراسني-ليمان-1085760607.html
الجيش الروسي يحسن مواقع تموضعه على محور كراسني ليمان
الجيش الروسي يحسن مواقع تموضعه على محور كراسني ليمان
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن وحدات من القوات الروسية، قامت بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة الأمامية في اتجاه كراسني ليمان. 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T12:19+0000
2024-02-05T12:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كراسني ليمان، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز"، بتحسين مواقعها على طول خط المواجهة الأمامية، وصدت القوات بإسناد من نيران المدفعية، هجومين للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 260 جنديا و5 مركبات".وتابع البيان: "وعلى اتجاه زابوروجيه، استهدفت وحدات من القوات الروسية، بدعم من سلاح الطيران ونيران المدفعية، تجمعات أفراد ومعدات اللواء الآلي 33 ولواء الهجوم الجبلي 128 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الثالث للحرس الوطني الأوكراني، في مقاطعة زابوروجيه".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 35 عسكريا، وشاحنتين صغيرتين ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240205/القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-تكتيكية-على-محور-دونيتسك--1085759833.html
https://sputnikarabic.ae/20240205/دبابات-روسية-تهاجم-سرا-منطقة-انتشار-القوات-المسلحة-الأوكرانية-قرب-كراسني-ليمان-1085748052.html
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الجيش الروسي يحسن مواقع تموضعه على محور كراسني ليمان

12:19 GMT 05.02.2024 (تم التحديث: 12:39 GMT 05.02.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات أطقم ناقلات الجنود المدرعة وعربات المشاة القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية في ميدان عسكري للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
تدريبات أطقم ناقلات الجنود المدرعة وعربات المشاة القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية في ميدان عسكري للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن وحدات من القوات الروسية، قامت بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة الأمامية في اتجاه كراسني ليمان.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كراسني ليمان، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز"، بتحسين مواقعها على طول خط المواجهة الأمامية، وصدت القوات بإسناد من نيران المدفعية، هجومين للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 260 جنديا و5 مركبات".

وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، صدت الإجراءات النشطة لوحدات قوات مجموعة "الغرب" 7 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعة خاركوف، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، على هذا الاتجاه نحو 130 جنديا".

جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة على محور دونيتسك
12:09 GMT
وتابع البيان: "وعلى اتجاه زابوروجيه، استهدفت وحدات من القوات الروسية، بدعم من سلاح الطيران ونيران المدفعية، تجمعات أفراد ومعدات اللواء الآلي 33 ولواء الهجوم الجبلي 128 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الثالث للحرس الوطني الأوكراني، في مقاطعة زابوروجيه".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 35 عسكريا، وشاحنتين صغيرتين ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30".
وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 58 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق متفرقة ضمن نطاق العملية العسكرية الروسية.
دبابات روسية خلال تدريب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دبابات روسية تهاجم سرا منطقة انتشار القوات المسلحة الأوكرانية قرب كراسني ليمان
10:16 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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