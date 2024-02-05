"الحصار والإرهاب والزلزال".. أقانيم الموت التي لاحقت أرواح سكان حلب
12:21 GMT 05.02.2024 (تم التحديث: 13:21 GMT 05.02.2024)
© Sputnik . Suhaib Omaraya"الحصار ، الإرهاب، والزلزال".. أٌقانيم الموت التي لاحقت أرواح سكان حلب
© Sputnik . Suhaib Omaraya
تابعنا عبر
حصري
في الذكرى السنوية الأولى للمأساة المتراكمة، تحاول حلب اقتناص الأمل ما استطاعت إليه سبيلا.
يلتقط سكان المدينة التاريخية أنفاس الحياة بما أوتوا من تاريخ عريق يمدهم بعزيمة الاستمرار، فهذه المحافظة السورية التي تربعت على عرش الشرق في عالميه القديم والحديث، انهالت عليها النوائب خلال السنوات الثلاثة عشر الأخيرة، نوائب كان لكل منها أن يكفي دهرا من الآلام.
في عام 2011، ضرب الإرهاب صميم الوجود الاقتصادي لهذه المدينة القريبة من الحدود التركية، نُهبت مصانعها، وتبددت مصادر رزق سكانها وهي التي لطالما تفردت بوصفها العاصمة الاقتصادية لإقليم شرق المتوسط.
© Sputnik . Suhaib Omaraya"الحصار ، الإرهاب، والزلزال".. أٌقانيم الموت التي لاحقت أرواح سكان حلب
"الحصار ، الإرهاب، والزلزال".. أٌقانيم الموت التي لاحقت أرواح سكان حلب
© Sputnik . Suhaib Omaraya
ومع نهاية عام 2019، ألقى الحصار الأمريكي تحت مسمى "قانون قيصر"، بمن بقي من الأحياء في المدينة إلى ما دون خط الفقر، لتأتي ثالثة الأثافي على هيئة زلزال مدمر ضربها فجر السادس من شباط الماضي.
في جولة على الأحياء المدمرة بفعل الزلزال في حلب القديمة، تحدث الأهالي لـ"سبوتنيك"، عن الكثير من الألم والأمل.
© Sputnik . Suhaib Omaraya"الحصار ، الإرهاب، والزلزال".. أٌقانيم الموت التي لاحقت أرواح سكان حلب
"الحصار ، الإرهاب، والزلزال".. أٌقانيم الموت التي لاحقت أرواح سكان حلب
© Sputnik . Suhaib Omaraya
وقال، محمد مصري، أحد سكان حي العقبة التاريخي الذي نال القسط الأكبر من عنف الزلزال لـ"سبوتنيك" مستذكرا لحظات فجر السادس من شباط عام 2023: "مرت 20 ثانية كانت الأقسى، لحظات حزينة وذكرى صعبة".
وأضاف مصري: "حي العقبة من أكثر الأحياء المتضررة في حلب القديمة، مدينتنا تقع على خط الزلازل، ضربتها موجات سابقة قبل نحو 200 عام، لكنها دائما ما كانت تنهض من الركام، وبإذن الله ستفعل اليوم".
© Sputnik . Suhaib Omaraya"الحصار ، الإرهاب، والزلزال".. أٌقانيم الموت التي لاحقت أرواح سكان حلب
"الحصار ، الإرهاب، والزلزال".. أٌقانيم الموت التي لاحقت أرواح سكان حلب
© Sputnik . Suhaib Omaraya
وقالت، نوال نجار، التي تقطن في منطقة الأسواق القديمة: "ترك الزلزال في داخلنا جرحا عميقا، وصدمة وحزنا كبيرين".
وعبرت نجار لـ"سبوتنيك" عن أمانيها بأن "تكون الأيام القادمة أجمل وأفضل".
© Sputnik . Suhaib Omaraya"الحصار ، الإرهاب، والزلزال".. أٌقانيم الموت التي لاحقت أرواح سكان حلب
"الحصار ، الإرهاب، والزلزال".. أٌقانيم الموت التي لاحقت أرواح سكان حلب
© Sputnik . Suhaib Omaraya
من علياء مدينتهم شمال سوريا، يرمق سكان حلب بحسرة تلك الأيام التي لم تعد، يحدوهم الأمل بأن تعود لكن، ولولا بقية من إيمان، لكانوا قنطوا من عودتها تبعا لما عصف بهم خلال العقد الأخير ونيف.
© Sputnik . Suhaib Omaraya"الحصار ، الإرهاب، والزلزال".. أٌقانيم الموت التي لاحقت أرواح سكان حلب
"الحصار ، الإرهاب، والزلزال".. أٌقانيم الموت التي لاحقت أرواح سكان حلب
© Sputnik . Suhaib Omaraya
وشرح محمود ميمة، أحد سكان الأحياء التي تعاقب عليها الإرهاب حين كان خطوط تماس مع مجموعاته، قبل أن يضربها الزلزال، ثقل كيف توالت النوائب على حلب:
"حين جاء إلينا الإرهاب، خرب ديارنا، وأكمل الزلزال علينا المصيبة في حياتنا، ليأتي الحصار الأمريكي علينا، وأطبق على أنفاسنا بشدة".
© Sputnik . Suhaib Omaraya"الحصار ، الإرهاب، والزلزال".. أٌقانيم الموت التي لاحقت أرواح سكان حلب
"الحصار ، الإرهاب، والزلزال".. أٌقانيم الموت التي لاحقت أرواح سكان حلب
© Sputnik . Suhaib Omaraya
واستدرك ميمة مستمدا كلماته من الروح الحلبية الشهيرة بصبرها وإيمانها: "الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله تعالى رح ترجع حلب وسوريا سالمة مسلّمة قبل ما قبل الحرب، وانشاء الله، التجار رح ترجع متاجرها وتعيش بأمان واطمئنان".
© Sputnik . Suhaib Omaraya"الحصار ، الإرهاب، والزلزال".. أٌقانيم الموت التي لاحقت أرواح سكان حلب
"الحصار ، الإرهاب، والزلزال".. أٌقانيم الموت التي لاحقت أرواح سكان حلب
© Sputnik . Suhaib Omaraya
وقال منير حمدية، أحد أصحاب متاجر المدينة القديمة، لـ"سبوتنيك":
"أثر الزلزال على حياتنا، لكن الحمد لله سبحانه وتعالى هو أمر ببقائنا على قيد الحياة، نأمل من الله أن تكون الظروف القادمة أفضل".
وأضاف حمدية: "رحم الله جميع الشهداء والجرحى، تنذكر ولا تنعاد (مقولة سورية تعني ذكر الشيء وتمنيات بعدم تكراره)"، مستدركا قوله: "لكن هذا أمر الله.. هو يفعل ما يشاء".