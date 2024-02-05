https://sputnikarabic.ae/20240205/الخارجية-الروسية-تستدعي-السفير-الإسرائيلي-لدى-موسكو-بسبب-تصريحات-غير-مقبولة-1085745767.html
الخارجية الروسية تستدعي السفير الإسرائيلي لدى موسكو بسبب "تصريحات غير مقبولة"
الخارجية الروسية تستدعي السفير الإسرائيلي لدى موسكو بسبب "تصريحات غير مقبولة"
اعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أنها بصدد استدعاء السفير الإسرائيلي لدى موسكو، سيمون هالبرين، إلى الوزارة بسبب "تصريحات غير مقبولة". 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T08:43+0000
2024-02-05T08:43+0000
2024-02-05T08:50+0000
روسيا
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وجاء في تصريح الوزارة: "تبعًا للتصريحات العلنية غير المقبولة الصادرة عن السفير الإسرائيلي، والتي تشوه نهج السياسة الخارجية الروسية والحقائق التاريخية، سيتم استدعاء هالبرين، إلى وزارة الخارجية".وكان السفير الإسرائيلي لدى موسكو، سيمون هالبرين، قد وجه انتقادات محددة لروسيا، بشأن المفاوضات المرتبطة بالرهائن الموجودين لدى حركة حماس الفلسطينية.الجيش الإسرائيلي ينشر صورة لقطاع غزة مقسما لأجزاء ويوجه طلبا عاجلا للسكان
https://sputnikarabic.ae/20231027/السفير-الإسرائيلي-في-موسكو-لدينا-خلافات-مع-روسيا-بشأن-الحرب-في-الشرق-الأوسط-1082504256.html
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روسيا, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم
روسيا, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم
الخارجية الروسية تستدعي السفير الإسرائيلي لدى موسكو بسبب "تصريحات غير مقبولة"
08:43 GMT 05.02.2024 (تم التحديث: 08:50 GMT 05.02.2024)
اعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أنها بصدد استدعاء السفير الإسرائيلي لدى موسكو، سيمون هالبرين، إلى الوزارة بسبب "تصريحات غير مقبولة".
وجاء في تصريح الوزارة: "تبعًا للتصريحات العلنية غير المقبولة الصادرة عن السفير الإسرائيلي، والتي تشوه نهج السياسة الخارجية الروسية والحقائق التاريخية، سيتم استدعاء هالبرين، إلى وزارة الخارجية".
وأضافت الخارجية الروسية، أنه "من المثير للاستياء بشكل خاص، أن السفير الإسرائيلي يتحدث بطريقة غير محترمة عن الجهود، التي تبذلها روسيا في اتصالاتها الرامية إلى المساعدة في حل مصير الرهائن".
27 أكتوبر 2023, 03:56 GMT
وتابعت الوزارة، في بيانها، أن "الطروحات القائلة بأن المحرقة هي إبادة للشعب اليهودي فقط، تتعارض مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتأملات حول الحاجة إلى تغييرات، كما قال غالبرين، في تقويم الدولة لروسيا، تصل إلى حد التدخل في الشؤون الداخلية".
وكان السفير الإسرائيلي لدى موسكو، سيمون هالبرين، قد وجه انتقادات محددة لروسيا، بشأن المفاوضات المرتبطة بالرهائن الموجودين لدى حركة حماس الفلسطينية.