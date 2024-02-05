https://sputnikarabic.ae/20240205/الخارجية-الروسية-تستدعي-السفير-الإسرائيلي-لدى-موسكو-بسبب-تصريحات-غير-مقبولة-1085745767.html

الخارجية الروسية تستدعي السفير الإسرائيلي لدى موسكو بسبب "تصريحات غير مقبولة"

الخارجية الروسية تستدعي السفير الإسرائيلي لدى موسكو بسبب "تصريحات غير مقبولة"

اعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أنها بصدد استدعاء السفير الإسرائيلي لدى موسكو، سيمون هالبرين، إلى الوزارة بسبب "تصريحات غير مقبولة". 05.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-05T08:43+0000

2024-02-05T08:43+0000

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وجاء في تصريح الوزارة: "تبعًا للتصريحات العلنية غير المقبولة الصادرة عن السفير الإسرائيلي، والتي تشوه نهج السياسة الخارجية الروسية والحقائق التاريخية، سيتم استدعاء هالبرين، إلى وزارة الخارجية".وكان السفير الإسرائيلي لدى موسكو، سيمون هالبرين، قد وجه انتقادات محددة لروسيا، بشأن المفاوضات المرتبطة بالرهائن الموجودين لدى حركة حماس الفلسطينية.الجيش الإسرائيلي ينشر صورة لقطاع غزة مقسما لأجزاء ويوجه طلبا عاجلا للسكان

https://sputnikarabic.ae/20231027/السفير-الإسرائيلي-في-موسكو-لدينا-خلافات-مع-روسيا-بشأن-الحرب-في-الشرق-الأوسط-1082504256.html

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