عربي
https://sputnikarabic.ae/20240205/الخارجية-الروسية-تستدعي-السفير-الإسرائيلي-لدى-موسكو-بسبب-تصريحات-غير-مقبولة-1085745767.html
الخارجية الروسية تستدعي السفير الإسرائيلي لدى موسكو بسبب "تصريحات غير مقبولة"
الخارجية الروسية تستدعي السفير الإسرائيلي لدى موسكو بسبب "تصريحات غير مقبولة"
اعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أنها بصدد استدعاء السفير الإسرائيلي لدى موسكو، سيمون هالبرين، إلى الوزارة بسبب "تصريحات غير مقبولة". 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T08:43+0000
2024-02-05T08:50+0000
روسيا
طوفان الأقصى
غزة
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103539/01/1035390197_0:129:3184:1920_1920x0_80_0_0_9b73c47da2da8e9e470246e50824b4e5.jpg
وجاء في تصريح الوزارة: "تبعًا للتصريحات العلنية غير المقبولة الصادرة عن السفير الإسرائيلي، والتي تشوه نهج السياسة الخارجية الروسية والحقائق التاريخية، سيتم استدعاء هالبرين، إلى وزارة الخارجية".وكان السفير الإسرائيلي لدى موسكو، سيمون هالبرين، قد وجه انتقادات محددة لروسيا، بشأن المفاوضات المرتبطة بالرهائن الموجودين لدى حركة حماس الفلسطينية.الجيش الإسرائيلي ينشر صورة لقطاع غزة مقسما لأجزاء ويوجه طلبا عاجلا للسكان
https://sputnikarabic.ae/20231027/السفير-الإسرائيلي-في-موسكو-لدينا-خلافات-مع-روسيا-بشأن-الحرب-في-الشرق-الأوسط-1082504256.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103539/01/1035390197_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_1c46278ba0b0070f10bc510b65add699.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم
روسيا, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم

الخارجية الروسية تستدعي السفير الإسرائيلي لدى موسكو بسبب "تصريحات غير مقبولة"

08:43 GMT 05.02.2024 (تم التحديث: 08:50 GMT 05.02.2024)
© Sputnik . Evgeniy Odinkov / الانتقال إلى بنك الصورالسفارة الإسرائيلية في موسكو، 18 سبتمبر/ أيلول 2018
السفارة الإسرائيلية في موسكو، 18 سبتمبر/ أيلول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2024
© Sputnik . Evgeniy Odinkov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
اعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أنها بصدد استدعاء السفير الإسرائيلي لدى موسكو، سيمون هالبرين، إلى الوزارة بسبب "تصريحات غير مقبولة".
وجاء في تصريح الوزارة: "تبعًا للتصريحات العلنية غير المقبولة الصادرة عن السفير الإسرائيلي، والتي تشوه نهج السياسة الخارجية الروسية والحقائق التاريخية، سيتم استدعاء هالبرين، إلى وزارة الخارجية".

وأضافت الخارجية الروسية، أنه "من المثير للاستياء بشكل خاص، أن السفير الإسرائيلي يتحدث بطريقة غير محترمة عن الجهود، التي تبذلها روسيا في اتصالاتها الرامية إلى المساعدة في حل مصير الرهائن".

السفارة الإسرائيلية في موسكو، 18 سبتمبر/ أيلول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
السفير الإسرائيلي لدى موسكو: لدينا خلافات مع روسيا بشأن الحرب في الشرق الأوسط
27 أكتوبر 2023, 03:56 GMT

وتابعت الوزارة، في بيانها، أن "الطروحات القائلة بأن المحرقة هي إبادة للشعب اليهودي فقط، تتعارض مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتأملات حول الحاجة إلى تغييرات، كما قال غالبرين، في تقويم الدولة لروسيا، تصل إلى حد التدخل في الشؤون الداخلية".

وكان السفير الإسرائيلي لدى موسكو، سيمون هالبرين، قد وجه انتقادات محددة لروسيا، بشأن المفاوضات المرتبطة بالرهائن الموجودين لدى حركة حماس الفلسطينية.
الجيش الإسرائيلي ينشر صورة لقطاع غزة مقسما لأجزاء ويوجه طلبا عاجلا للسكان
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала