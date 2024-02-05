https://sputnikarabic.ae/20240205/الرئاسة-حان-الوقت-للاعتراف-بالدولة-الفلسطينية-وحصولها-على-العضوية-الكاملة-في-مجلس-الأمن--1085760222.html
الرئاسة: حان الوقت للاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة في مجلس الأمن
الرئاسة: حان الوقت للاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة في مجلس الأمن
أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، على "ضرورة وضع آلية واضحة والتزام خطوات محددة بضمانات دولية ضمن إطار زمني للاعتراف بالدولة الفلسطينية". 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T12:27+0000
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وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إنه "حان الوقت للاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة بقرار من مجلس الأمن الدولي"، مشيرا إلى أن "هذه هي اللحظة المناسبة والحاسمة لتجنيب المنطقة ويلات حروب لا تنتهي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية - "وفا".وطالب أبو ردينة من "أمريكا إجبار إسرائيل على وقف عدوانها وحربها على الشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن "البديل عن وقف العدوان هو الفوضى وتجاوز الخطوط الحمراء في منطقة مضطربة ومعرضة لانفجار شامل".كما دعا "دول العالم باتخاذ خطوات عملية وسريعة للخروج من الأزمة الحالية، التي تعصف بالشرق الأوسط والعالم، على أن تتم هذه الخطوات وفق قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وعدم تجزئة الأمور أو السماح بالتهجير".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل وأكثرمن 66 ألف مصاب بين سكان القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240131/الإعلام-الإسرائيلي-يكشف-عن-بنود-خطة-نتنياهو-السرية-حول-غزة-ودولة-فلسطين-1085601366.html
https://sputnikarabic.ae/20240204/فلسطين-تطالب-بعقوبات-دولية-رادعة-ضد-بن-غفير-1085725767.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الرئاسة: حان الوقت للاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة في مجلس الأمن
أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، على "ضرورة وضع آلية واضحة والتزام خطوات محددة بضمانات دولية ضمن إطار زمني للاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إنه "حان الوقت للاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة بقرار من مجلس الأمن الدولي"، مشيرا إلى أن "هذه هي اللحظة المناسبة والحاسمة لتجنيب المنطقة ويلات حروب لا تنتهي"، حسب وكالة
الأنباء الفلسطينية - "وفا".
وطالب أبو ردينة من "أمريكا إجبار إسرائيل على وقف عدوانها وحربها على الشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن "البديل عن وقف العدوان هو الفوضى وتجاوز الخطوط الحمراء في منطقة مضطربة ومعرضة لانفجار شامل".
كما دعا "دول العالم باتخاذ خطوات عملية وسريعة للخروج من الأزمة الحالية، التي تعصف بالشرق الأوسط والعالم، على أن تتم هذه الخطوات وفق قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وعدم تجزئة الأمور أو السماح بالتهجير".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى
".
حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل وأكثرمن 66 ألف مصاب بين سكان القطاع.