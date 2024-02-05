https://sputnikarabic.ae/20240205/الصين-بعد-القصف-الأمريكي-على-سوريا-والعراق-الحالة-الراهنة-للشرق-الأوسط-شديدة-التعقيد-والحساسية-1085773726.html

الصين بعد القصف الأمريكي على سوريا والعراق: الحالة الراهنة للشرق الأوسط شديدة التعقيد والحساسية

الصين بعد القصف الأمريكي على سوريا والعراق: الحالة الراهنة للشرق الأوسط شديدة التعقيد والحساسية

أدانت الصين، اليوم الاثنين، القصف الذي تعرضت له مواقع في كل من سوريا والعراق، من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ردا منها على مقتل جنود تابعين لها... 05.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-05T16:36+0000

2024-02-05T16:36+0000

2024-02-05T16:36+0000

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وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، خلال مؤتمر صحفي في بكين، أن "سوريا والعراق دولتان ذات سيادة، وتعارض الصين أي عمل ينتهك ميثاق الأمم المتحدة، وينتهك سيادة أراضي الدول الأخرى وأمنها".ولفت وينبين إلى أن "الحالة الراهنة في الشرق الأوسط معقدة وحساسة للغاية، والصين تحث الأطراف المعنية على الالتزام الجاد بالقانون الدولي، والتزام الهدوء، وممارسة ضبط النفس، ومنع تصاعد التوترات في المنطقة أو حتى خروجها عن نطاق السيطرة".وكانت وزارة الخارجية العراقية، قد استدعت يوم السبت الماضي، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، وأبلغته احتجاجها على الهجوم الأمريكي الذي استهدف مواقع عسكرية ومدنية عراقية.وأوضحت الوزارة في بيان: "احتجاجا على العدوان الأمريكي الذي استهدف مواقع عسكرية ومدنية عراقية، ستقوم وزارة الخارجية باستدعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد، ديفيد بيركر، بسبب عدم وجود السفيرة الأمريكية، وذلك بغية تسليمه مذكرة احتجاج رسمية ضد الاعتداء الأمريكي الذي استهدف مواقع عسكرية ومدنية في منطقتي عكاشات والقائم، مساء أمس الجمعة الموافق 2024/02/02".كما أكدت وزارة الخارجية السورية، صباح يوم السبت الماضي، أن "الاعتداء الأمريكي" يوم أمس، على أراضي شرقي سوريا، دليل على عدم احترام الإدارة الأمريكية لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية تهدد الأمن والسلم الدوليين عبر اعتداءاتها.وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" قد أعلنت، في بيان يوم السبت الماضي، أن الولايات المتحدة شرعت في تنفيذ ضربات جوية في العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والفصائل التابعة له وأن طائرات أمريكية قصفت أكثر من 85 هدفا واستهدفت مراكز سيطرة وتحكم واستخبارات ومستودعات وصواريخ.وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الضربات التي استهدفت عدة مواقع في سوريا والعراق، جاءت ردا على استهداف جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية بالأردن.وأكد البيت الأبيض أن الضربات الأمريكية استمرت حوالي 30 دقيقة باستخدام أكثر من 125 ذخيرة موجهة بدقة على أكثر من 85 هدفا في العراق وسوريا شملت 3 منشآت في العراق و4 منشآت في سوريا، وذلك بعد تواصله مع العراق لتنفيذها.يذكر أن القيادة المركزية الأمريكية أعلنت في 28 كانون الثاني/يناير الماضي، عن تعرض قاعدة تستضيف عسكريين أمريكيين، على الحدود بين الأردن وسوريا لهجوم بطائرة مسيرة، ما أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 40 آخرين.واتهمت واشنطن الجماعات المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء الهجوم، وأكدت أنها سترد، فيما نفت طهران مسؤوليتها عن استهداف القاعدة الأمريكية، قائلة إن "المقاومة الإسلامية" تتخذ القرارات بهذا الشأن بشكل مستقل.

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