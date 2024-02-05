https://sputnikarabic.ae/20240205/القسام-تعلن-إيقاع-رتل-عسكري-إسرائيلي-بكمين-مركب-وتنفيذ-عملية-مشتركة-مع-سرايا-القدس-1085753637.html

"القسام" تعلن إيقاع رتل عسكري إسرائيلي بكمين مركب وتنفيذ عملية مشتركة مع "سرايا القدس"

"القسام" تعلن إيقاع رتل عسكري إسرائيلي بكمين مركب وتنفيذ عملية مشتركة مع "سرايا القدس"

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، و"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم الاثنين، عن تنفيذهما عددا من العمليات العسكرية ضد... 05.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-05T11:53+0000

2024-02-05T11:53+0000

2024-02-05T11:53+0000

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وقالت "القسام" في بيان عبر "تلغرام": "تمكن مجاهدو القسام من الاستيلاء على طائرة استطلاع من طراز (Skylark) كانت في مهمة استخباراتية للعدو غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".وأكدت "القسام"، في بيانها، بأن عناصرها "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكدوا إيقاع رتل آليات صهيونية في كمين مركب، حيث قاموا بتفجير 3 عبوات مزروعة مسبقًا في دبابة "ميركفاه" واستهداف دبابة أخرى بقذيفة "الياسين 105" في حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".ومن جانبها، قالت "سرايا القدس" في بيان عبر "تلغرام": "قصفنا بصواريخ "107" وعدد من قذائف الهاون تجمعات لجنود وآليات العدو في محاور التقدم، الصبرة وتل الهوا جنوب غرب مدينة غزة".وتابع البيان: "قصفنا برشقات صاروخية وقذائف الهاون تجمعات لجنود وآليات العدو محيط الصناعة والجوازات بمدينة غزة".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.عنصر من "القسام" وجها لوجه أمام مدرعة إسرائيلية وصاروخ يفاجئ سائقها... فيديووردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل وأكثرمن 66 ألف مصاب بين سكان القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240204/القسام-تعلن-عن-سلسلة-عمليات-وسرايا-القدس-توقع-قوة-إسرائيلية-في-كمين-محكم-1085733829.html

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