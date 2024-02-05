https://sputnikarabic.ae/20240205/القوات-الروسية-تسيطر-على-زمام-المبادرة-على-الجبهة-1085773897.html
القوات الروسية تسيطر على زمام المبادرة على الجبهة
القوات الروسية تسيطر على زمام المبادرة على الجبهة
صرحت صحيفة أمريكية أن القوات المسلحة الأوكرانية، بسبب نقص الأفراد والذخيرة، "أعطت زمام المبادرة" للقوات الروسية. 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T16:32+0000
2024-02-05T16:32+0000
2024-02-05T16:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الصحيفة: "الأوكرانيون يجدون أنفسهم في وضع يفوقهم فيه عدد الأشخاص والأسلحة… لقد أعطوا زمام المبادرة لروسيا".ونقلت الصحيفة عن أحد الضباط في القوات المسلحة الأوكرانية قوله: "ليس لدينا ما يكفي من المعدات، وعدد كاف من الأشخاص للهجوم. ولذلك، فإن الهدف الرئيسي الآن هو الحفاظ على مواقعنا الحالية".وأشارت إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تحاول سد النقص في قذائف المدفعية بطائرات انتحارية دون طيار، لكن كما قال الرائد الأوكراني سيرجي بيتس، فهي ليست فعالة للغاية. ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240204/خبير-بريطاني-الجيش-الروسي-يديره-محترفون-1085731855.html
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روسيا, العالم
القوات الروسية تسيطر على زمام المبادرة على الجبهة
16:32 GMT 05.02.2024 (تم التحديث: 16:38 GMT 05.02.2024)
صرحت صحيفة أمريكية أن القوات المسلحة الأوكرانية، بسبب نقص الأفراد والذخيرة، "أعطت زمام المبادرة" للقوات الروسية.
وقالت الصحيفة: "الأوكرانيون يجدون أنفسهم في وضع يفوقهم فيه عدد الأشخاص والأسلحة… لقد أعطوا زمام المبادرة لروسيا".
وأشارت الصحيفة إلى أنه بسبب النقص الحاد في قذائف المدفعية، اضطرت القوات المسلحة الأوكرانية من تقليل استخدامها، كما أنها تفتقر إلى المكونات اللازمة لإصلاح وصيانة المركبات المدرعة.
ونقلت الصحيفة عن أحد الضباط في القوات المسلحة الأوكرانية قوله: "ليس لدينا ما يكفي من المعدات، وعدد كاف من الأشخاص للهجوم. ولذلك، فإن الهدف الرئيسي الآن هو الحفاظ على مواقعنا الحالية".
ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن القوات الروسية قادرة على إطلاق قذائف أكثر بخمس مرات من القوات المسلحة الأوكرانية.
وأشارت إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تحاول سد النقص في قذائف المدفعية بطائرات انتحارية دون طيار، لكن كما قال الرائد الأوكراني سيرجي بيتس، فهي ليست فعالة للغاية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.