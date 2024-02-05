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بوتين يشكر الرئيس الإماراتي على مساعدته في تبادل الأسرى مع أوكرانيا
Военнослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240205/القوات-الروسية-تسيطر-على-زمام-المبادرة-على-الجبهة-1085773897.html
القوات الروسية تسيطر على زمام المبادرة على الجبهة
القوات الروسية تسيطر على زمام المبادرة على الجبهة
صرحت صحيفة أمريكية أن القوات المسلحة الأوكرانية، بسبب نقص الأفراد والذخيرة، "أعطت زمام المبادرة" للقوات الروسية. 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T16:32+0000
2024-02-05T16:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الصحيفة: "الأوكرانيون يجدون أنفسهم في وضع يفوقهم فيه عدد الأشخاص والأسلحة… لقد أعطوا زمام المبادرة لروسيا".ونقلت الصحيفة عن أحد الضباط في القوات المسلحة الأوكرانية قوله: "ليس لدينا ما يكفي من المعدات، وعدد كاف من الأشخاص للهجوم. ولذلك، فإن الهدف الرئيسي الآن هو الحفاظ على مواقعنا الحالية".وأشارت إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تحاول سد النقص في قذائف المدفعية بطائرات انتحارية دون طيار، لكن كما قال الرائد الأوكراني سيرجي بيتس، فهي ليست فعالة للغاية. ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240204/خبير-بريطاني-الجيش-الروسي-يديره-محترفون-1085731855.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

القوات الروسية تسيطر على زمام المبادرة على الجبهة

16:32 GMT 05.02.2024 (تم التحديث: 16:38 GMT 05.02.2024)
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي.
 تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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تابعنا عبر
صرحت صحيفة أمريكية أن القوات المسلحة الأوكرانية، بسبب نقص الأفراد والذخيرة، "أعطت زمام المبادرة" للقوات الروسية.
وقالت الصحيفة: "الأوكرانيون يجدون أنفسهم في وضع يفوقهم فيه عدد الأشخاص والأسلحة… لقد أعطوا زمام المبادرة لروسيا".

وأشارت الصحيفة إلى أنه بسبب النقص الحاد في قذائف المدفعية، اضطرت القوات المسلحة الأوكرانية من تقليل استخدامها، كما أنها تفتقر إلى المكونات اللازمة لإصلاح وصيانة المركبات المدرعة.

ونقلت الصحيفة عن أحد الضباط في القوات المسلحة الأوكرانية قوله: "ليس لدينا ما يكفي من المعدات، وعدد كاف من الأشخاص للهجوم. ولذلك، فإن الهدف الرئيسي الآن هو الحفاظ على مواقعنا الحالية".

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن القوات الروسية قادرة على إطلاق قذائف أكثر بخمس مرات من القوات المسلحة الأوكرانية.

جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير بريطاني: الجيش الروسي يديره محترفون
أمس, 15:37 GMT
وأشارت إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تحاول سد النقص في قذائف المدفعية بطائرات انتحارية دون طيار، لكن كما قال الرائد الأوكراني سيرجي بيتس، فهي ليست فعالة للغاية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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