https://sputnikarabic.ae/20240205/القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-تكتيكية-على-محور-دونيتسك--1085759833.html

القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة تكتيكية على محور دونيتسك- عاجل

القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة تكتيكية على محور دونيتسك- عاجل

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة في اتجاه دونيتسك وصدت هجومين شنتهما القوات المسلحة الأوكرانية. 05.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-05T12:09+0000

2024-02-05T12:09+0000

2024-02-05T12:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "في اتجاه دونيتسك، احتلت القوات الروسية على مواقع أكثر فائدة، وألحقت أيضًا أضرارًا بالنيران في القوى العاملة ومعدات الألوية الآلية 22 و28 و93 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع 112 و 114 في مناطق كليشيفكا وكورديوموفكا وأندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "تم صد هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء الهجومي الخامس و 79 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كليشيفكا وكراسنوغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشارت إلى أن "العدو فقد ما يصل إلى 290 عسكريًا واثنين من المدرعات القتالية وأربع سيارات".وأردف البيان: "في اتجاه جنوب دونيتسك، صدت قوات تجمع "الشرق" الروسية، بإسناد من طيران الجيش هجوما لوحدات لواء الدفاع الإقليمي 128، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة بلدة بريوتني في مقاطعة زابوروجيه".وقال البيان: "بلغت خسائر العدو أكثر من 145 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات، بالإضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة ميداني للقوات المسلحة الأوكرانية".

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