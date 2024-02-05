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القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة تكتيكية على محور دونيتسك- عاجل
Военнослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240205/القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-تكتيكية-على-محور-دونيتسك--1085759833.html
القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة تكتيكية على محور دونيتسك- عاجل
القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة تكتيكية على محور دونيتسك- عاجل
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة في اتجاه دونيتسك وصدت هجومين شنتهما القوات المسلحة الأوكرانية. 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T12:09+0000
2024-02-05T12:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "في اتجاه دونيتسك، احتلت القوات الروسية على مواقع أكثر فائدة، وألحقت أيضًا أضرارًا بالنيران في القوى العاملة ومعدات الألوية الآلية 22 و28 و93 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع 112 و 114 في مناطق كليشيفكا وكورديوموفكا وأندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "تم صد هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء الهجومي الخامس و 79 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كليشيفكا وكراسنوغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشارت إلى أن "العدو فقد ما يصل إلى 290 عسكريًا واثنين من المدرعات القتالية وأربع سيارات".وأردف البيان: "في اتجاه جنوب دونيتسك، صدت قوات تجمع "الشرق" الروسية، بإسناد من طيران الجيش هجوما لوحدات لواء الدفاع الإقليمي 128، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة بلدة بريوتني في مقاطعة زابوروجيه".وقال البيان: "بلغت خسائر العدو أكثر من 145 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات، بالإضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة ميداني للقوات المسلحة الأوكرانية".
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روسيا

القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة تكتيكية على محور دونيتسك- عاجل

12:09 GMT 05.02.2024 (تم التحديث: 12:20 GMT 05.02.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية "فيغا" يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة في اتجاه دونيتسك وصدت هجومين شنتهما القوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "في اتجاه دونيتسك، احتلت القوات الروسية على مواقع أكثر فائدة، وألحقت أيضًا أضرارًا بالنيران في القوى العاملة ومعدات الألوية الآلية 22 و28 و93 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع 112 و 114 في مناطق كليشيفكا وكورديوموفكا وأندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان: "تم صد هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء الهجومي الخامس و 79 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كليشيفكا وكراسنوغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشارت إلى أن "العدو فقد ما يصل إلى 290 عسكريًا واثنين من المدرعات القتالية وأربع سيارات".
وأردف البيان: "في اتجاه جنوب دونيتسك، صدت قوات تجمع "الشرق" الروسية، بإسناد من طيران الجيش هجوما لوحدات لواء الدفاع الإقليمي 128، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة بلدة بريوتني في مقاطعة زابوروجيه".
وقال البيان: "بلغت خسائر العدو أكثر من 145 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات، بالإضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة ميداني للقوات المسلحة الأوكرانية".
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