https://sputnikarabic.ae/20240205/الكرملين-هجوم-نظام-كييف-على-ليسيتشانسك-عمل-إرهابي-1085747444.html
الكرملين: هجوم نظام كييف على ليسيتشانسك عمل إرهابي
الكرملين: هجوم نظام كييف على ليسيتشانسك عمل إرهابي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية، على مخبز في ليسيتشانسك غربي جمهورية لوغانسك... 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T09:52+0000
2024-02-05T09:52+0000
2024-02-05T09:52+0000
روسيا
العالم
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وقال بيسكوف للصحفيين: "لا توجد طريقة أخرى لوصف هذا غير عمل إرهابي. استمرار الهجمات على البنية التحتية المدنية، وفي هذه الحالة مخبز، هو عمل إرهابي وحشي، وعدد الضحايا يتحدث عن وحشية هذا العمل الإرهابي".وأضاف: "ولضمان عدم وجود المزيد منها، تجري العملية العسكرية الخاصة".وقصفت القوات المسلحة الأوكرانية، يوم السبت 3 فبراير/ شباط الجاري، مخبزًا في ليسيتشانسك. وارتفعت حصيلة القتلى، بحسب آخر البيانات، إلى 28 شخصا، من بينهم امرأة حامل وطفل في الخامسة من عمره.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان، يوم السبت الماضي، أن الضربة التي نفذها القوات المسلحة الأوكرانية على مدينة ليسيتشانسك غربي جمهورية لوغانسك الشعبية، والتي استهدفت المدنيين، تعبر عن "امتنان وشكر متطرفي كييف على الدعم المالي السخي من دول الاتحاد الأوروبي".وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن "الضربة الأوكرانية على مدينة ليسيتشانسك، تمثل عملا إرهابيا آخر من قبل عصابة زيلينسكي"، مؤكدة أن موسكو ستبلغ المنظمات الدولية باعتداء أوكرانيا الإرهابي على ليسيتشانسك.وأفادت وزارة الطوارئ الروسية عبر "تلغرام"، بأن القوات الأوكرانية قصفت مبنى يضم مخبزًا، مضيفة أنه تم انتشال جثث ضحايا منهم من هو على قيد الحياة من تحت الأنقاض، وحذرت السلطات من أن العشرات قد يكونون عالقين تحت الأنقاض.الاتحاد الأوروبي يتفق على تقديم مساعدات لنظام كييف وعاصمته "تلتهب"... صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20240203/الخارجية-الروسية-القصف-الأوكراني-على-ليسيتشانسك-يعبر-عن-امتنان-متطرفي-كييف-لسخاء-الدعم-الأوروبي-1085715793.html
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روسيا, العالم
الكرملين: هجوم نظام كييف على ليسيتشانسك عمل إرهابي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية، على مخبز في ليسيتشانسك غربي جمهورية لوغانسك الشعبية، هو عمل إرهابي وحشي، والعملية العسكرية الخاصة ستستمر.
وقال بيسكوف للصحفيين: "لا توجد طريقة أخرى لوصف هذا غير عمل إرهابي. استمرار الهجمات على البنية التحتية المدنية، وفي هذه الحالة مخبز، هو عمل إرهابي وحشي، وعدد الضحايا يتحدث عن وحشية هذا العمل الإرهابي".
وأضاف: "ولضمان عدم وجود المزيد منها، تجري العملية العسكرية الخاصة".
وقصفت القوات المسلحة الأوكرانية، يوم السبت 3 فبراير/ شباط الجاري، مخبزًا في ليسيتشانسك. وارتفعت حصيلة القتلى، بحسب آخر البيانات، إلى 28 شخصا، من بينهم امرأة حامل وطفل في الخامسة من عمره.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان، يوم السبت الماضي، أن الضربة التي نفذها القوات المسلحة الأوكرانية على مدينة ليسيتشانسك غربي جمهورية لوغانسك الشعبية، والتي استهدفت المدنيين، تعبر عن "امتنان وشكر متطرفي كييف على الدعم المالي السخي من دول الاتحاد الأوروبي".
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن "الضربة الأوكرانية على مدينة ليسيتشانسك، تمثل عملا إرهابيا آخر من قبل عصابة زيلينسكي"، مؤكدة أن موسكو ستبلغ المنظمات الدولية باعتداء أوكرانيا الإرهابي على ليسيتشانسك.
وأفادت وزارة الطوارئ الروسية عبر "تلغرام"، بأن القوات الأوكرانية قصفت مبنى يضم مخبزًا، مضيفة أنه تم انتشال جثث ضحايا منهم من هو على قيد الحياة من تحت الأنقاض، وحذرت السلطات من أن العشرات قد يكونون عالقين تحت الأنقاض.