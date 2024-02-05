النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي" بالسعودية في صور

شركة "كلاشينكوف" للصناعات العسكرية تعرض البدلة العسكرية الكاملة الجديدة من طراز 3.0، في النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي" في الرياض.
شركة "كلاشينكوف" للصناعات العسكرية تعرض البدلة العسكرية الكاملة الجديدة من طراز 3.0، في النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي" في الرياض.
فريق "الصقور السعودي" للعروض الجوية يؤدي عروضه في النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي" في الرياض، في 4 فبراير 2024.
فريق "الصقور السعودي" للعروض الجوية يؤدي عروضه في النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي" في الرياض، في 4 فبراير 2024.
زوار النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي" في الرياض.
زوار النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي" في الرياض.
عرض نظام الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات "Verba (MANPADS)" خلال فعاليات النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي" في الرياض.
عرض نظام الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات "Verba (MANPADS)" خلال فعاليات النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي" في الرياض.
زوار يحضرون "معرض الدفاع العالمي 2024"، شمال العاصمة السعودية الرياض في 4 فبراير 2024.
زوار يحضرون "معرض الدفاع العالمي 2024"، شمال العاصمة السعودية الرياض في 4 فبراير 2024.
مقاتلات تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، تقدم عرضًا خلال فعاليات النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي" في الرياض.
مقاتلات تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، تقدم عرضًا خلال فعاليات النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي" في الرياض.
قمرة القيادة في المركبة المدرعة "سبارتاك" المتعددة المهمات، في النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي" في الرياض.
قمرة القيادة في المركبة المدرعة "سبارتاك" المتعددة المهمات، في النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي" في الرياض.
عرض طائرة النقل الثقيلة من طراز "إيل -76" الحديثة التابعة لشركة "United "Aircraft Corporation، والتي تعد جزءا من شركة "روستيخ" الحكومية الروسية، خلال فعاليات النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي" في الرياض.
عرض طائرة النقل الثقيلة من طراز "إيل -76" الحديثة التابعة لشركة "United "Aircraft Corporation، والتي تعد جزءا من شركة "روستيخ" الحكومية الروسية، خلال فعاليات النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي" في الرياض.
عرض لقاذفة "دجيغيت" المزودة بنظام تحديد الأهداف ومنظار ليلي في النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي" في الرياض.
عرض لقاذفة "دجيغيت" المزودة بنظام تحديد الأهداف ومنظار ليلي في النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي" في الرياض.
زوار أمام مروحية "أباتشي" التابعة لسلاح الجو السعودي، معروضة في "معرض الدفاع العالمي"، شمالي العاصمة السعودية الرياض.
زوار أمام مروحية "أباتشي" التابعة لسلاح الجو السعودي، معروضة في "معرض الدفاع العالمي"، شمالي العاصمة السعودية الرياض.
زائر يلتقط صورة لجناح شركة "كلاشينكوف"، في النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي" في الرياض.
زائر يلتقط صورة لجناح شركة "كلاشينكوف"، في النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي" في الرياض.
عرض مركبة "سبارتاك" المدرعة المتعددة المهمات في النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي" في الرياض.
عرض مركبة "سبارتاك" المدرعة المتعددة المهمات في النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي" في الرياض.