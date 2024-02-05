النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي" بالسعودية في صور

يقام في المملكة العربية السعودية، النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي"، في الفترة من 4 إلى 8 فبراير/شباط الجاري، حيث تشارك فيه العديد من الشركات الروسية للتصنيع العسكري.