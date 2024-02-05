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النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي" بالسعودية في صور
النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي" بالسعودية في صور
يقام في المملكة العربية السعودية، النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي"، في الفترة من 4 إلى 8 فبراير/شباط الجاري، حيث تشارك فيه العديد من الشركات الروسية... 05.02.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي" بالسعودية في صور

05:44 GMT 05.02.2024 (تم التحديث: 12:09 GMT 05.02.2024)
تابعنا عبر
يقام في المملكة العربية السعودية، النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي"، في الفترة من 4 إلى 8 فبراير/شباط الجاري، حيث تشارك فيه العديد من الشركات الروسية للتصنيع العسكري.
© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

شركة "كلاشينكوف" للصناعات العسكرية تعرض البدلة العسكرية الكاملة الجديدة من طراز 3.0، في النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي" في الرياض.

شركة &quot;كلاشينكوف&quot; للصناعات العسكرية تعرض البدلة العسكرية الكاملة الجديدة من طراز 3.0، في النسخة الثانية من &quot;معرض الدفاع العالمي&quot; في الرياض. - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Nina Padalko
/
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شركة "كلاشينكوف" للصناعات العسكرية تعرض البدلة العسكرية الكاملة الجديدة من طراز 3.0، في النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي" في الرياض.

© AFP 2023 / Fayez Nureldine

فريق "الصقور السعودي" للعروض الجوية يؤدي عروضه في النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي" في الرياض، في 4 فبراير 2024.

فريق &quot;الصقور السعودي&quot; للعروض الجوية يؤدي عروضه في النسخة الثانية من &quot;معرض الدفاع العالمي&quot; في الرياض، في 4 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي
2/12
© AFP 2023 / Fayez Nureldine

فريق "الصقور السعودي" للعروض الجوية يؤدي عروضه في النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي" في الرياض، في 4 فبراير 2024.

© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

زوار النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي" في الرياض.

زوار النسخة الثانية من &quot;معرض الدفاع العالمي&quot; في الرياض. - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Nina Padalko
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زوار النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي" في الرياض.

© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

عرض نظام الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات "Verba (MANPADS)" خلال فعاليات النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي" في الرياض.

عرض نظام الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات &quot;Verba (MANPADS)&quot; خلال فعاليات النسخة الثانية من &quot;معرض الدفاع العالمي&quot; في الرياض. - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Nina Padalko
/
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عرض نظام الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات "Verba (MANPADS)" خلال فعاليات النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي" في الرياض.

© AFP 2023 / Fayez Nureldine

زوار يحضرون "معرض الدفاع العالمي 2024"، شمال العاصمة السعودية الرياض في 4 فبراير 2024.

زوار يحضرون &quot;معرض الدفاع العالمي 2024&quot;، شمال العاصمة السعودية الرياض في 4 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي
5/12
© AFP 2023 / Fayez Nureldine

زوار يحضرون "معرض الدفاع العالمي 2024"، شمال العاصمة السعودية الرياض في 4 فبراير 2024.

© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

مقاتلات تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، تقدم عرضًا خلال فعاليات النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي" في الرياض.

مقاتلات تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، تقدم عرضًا خلال فعاليات النسخة الثانية من &quot;معرض الدفاع العالمي&quot; في الرياض. - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Nina Padalko
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مقاتلات تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، تقدم عرضًا خلال فعاليات النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي" في الرياض.

© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

قمرة القيادة في المركبة المدرعة "سبارتاك" المتعددة المهمات، في النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي" في الرياض.

قمرة القيادة في المركبة المدرعة &quot;سبارتاك&quot; المتعددة المهمات، في النسخة الثانية من &quot;معرض الدفاع العالمي&quot; في الرياض. - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Nina Padalko
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قمرة القيادة في المركبة المدرعة "سبارتاك" المتعددة المهمات، في النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي" في الرياض.

© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

عرض طائرة النقل الثقيلة من طراز "إيل -76" الحديثة التابعة لشركة "United "Aircraft Corporation، والتي تعد جزءا من شركة "روستيخ" الحكومية الروسية، خلال فعاليات النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي" في الرياض.

عرض طائرة النقل الثقيلة من طراز &quot;إيل -76&quot; الحديثة التابعة لشركة &quot;United &quot;Aircraft Corporation، والتي تعد جزءا من شركة &quot;روستيخ&quot; الحكومية الروسية، خلال فعاليات النسخة الثانية من &quot;معرض الدفاع العالمي&quot; في الرياض. - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Nina Padalko
/
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عرض طائرة النقل الثقيلة من طراز "إيل -76" الحديثة التابعة لشركة "United "Aircraft Corporation، والتي تعد جزءا من شركة "روستيخ" الحكومية الروسية، خلال فعاليات النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي" في الرياض.

© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

عرض لقاذفة "دجيغيت" المزودة بنظام تحديد الأهداف ومنظار ليلي في النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي" في الرياض.

عرض لقاذفة &quot;دجيغيت&quot; المزودة بنظام تحديد الأهداف ومنظار ليلي في النسخة الثانية من &quot;معرض الدفاع العالمي&quot; في الرياض. - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Nina Padalko
/
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عرض لقاذفة "دجيغيت" المزودة بنظام تحديد الأهداف ومنظار ليلي في النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي" في الرياض.

© AFP 2023 / Fayez Nureldine

زوار أمام مروحية "أباتشي" التابعة لسلاح الجو السعودي، معروضة في "معرض الدفاع العالمي"، شمالي العاصمة السعودية الرياض.

زوار أمام مروحية &quot;أباتشي&quot; التابعة لسلاح الجو السعودي، معروضة في &quot;معرض الدفاع العالمي&quot;، شمالي العاصمة السعودية الرياض. - سبوتنيك عربي
10/12
© AFP 2023 / Fayez Nureldine

زوار أمام مروحية "أباتشي" التابعة لسلاح الجو السعودي، معروضة في "معرض الدفاع العالمي"، شمالي العاصمة السعودية الرياض.

© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

زائر يلتقط صورة لجناح شركة "كلاشينكوف"، في النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي" في الرياض.

زائر يلتقط صورة لجناح شركة &quot;كلاشينكوف&quot;، في النسخة الثانية من &quot;معرض الدفاع العالمي&quot; في الرياض. - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Nina Padalko
/
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زائر يلتقط صورة لجناح شركة "كلاشينكوف"، في النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي" في الرياض.

© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

عرض مركبة "سبارتاك" المدرعة المتعددة المهمات في النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي" في الرياض.

عرض مركبة &quot;سبارتاك&quot; المدرعة المتعددة المهمات في النسخة الثانية من &quot;معرض الدفاع العالمي&quot; في الرياض. - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Nina Padalko
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عرض مركبة "سبارتاك" المدرعة المتعددة المهمات في النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي" في الرياض.

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