https://sputnikarabic.ae/20240205/امرأة-تسرق-سيارة-دورية-شرطة-وتتسبب-بكارثة-فيديو-1085748223.html
امرأة تسرق سيارة دورية شرطة وتتسبب بكارثة... فيديو
امرأة تسرق سيارة دورية شرطة وتتسبب بكارثة... فيديو
تمكنت امرأة من ولاية فلوريدا من سرقة سيارة شرطة من أحد الضباط وتسببت بمقتل راكبين. 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T10:36+0000
2024-02-05T10:36+0000
2024-02-05T10:36+0000
مجتمع
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التقطت إدارة شرطة مقاطعة ماريون في فلوريدا، مقطع فيديو لامرأة تعرفوا عليها على أنها كندرا بون، وهي تسرق سيارة دورية أحد الضابط.التقط قسم شرطة مقاطعة ماريون في فلوريدا مقطع فيديو لامرأة عرّفوا أنها كندرا بون، وهي تسرق سيارة دورية أحد الضباط. في وقت لاحق، وقد اصطدمت السيدة بشاحنة مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخر بجروح خطيرة، وفقًا للشرطة.ويظهر الفيديو من كاميرة الشرطي لحظة استجابته لحادث تم الإبلاغ عنه، وبعد وصول الشرطي، طلب منها "كندرا" الوقوف خلف السيارة، لكنها قفزت من الشباك وسرقت السيارة وهربت، وحاول الضابط إيقاف السيدة لكنها هربت.يقول مكتب العمدة إن بون هربت لعدة كيلومترات بسرعات تتجاوز 160 كيلومترًا في الساعة، قبل أن تفقد السيطرة وتصطدم بشاحنة، لتقتل بذلك الراكبين في الشاحنة ونفسها، بينما تركت راكبًا آخر بإصابات خطيرة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
امرأة تسرق سيارة دورية شرطة وتتسبب بكارثة... فيديو
تمكنت امرأة من ولاية فلوريدا من سرقة سيارة شرطة من أحد الضباط وتسببت بمقتل راكبين.
التقطت إدارة شرطة مقاطعة ماريون في فلوريدا، مقطع فيديو لامرأة تعرفوا عليها على أنها كندرا بون، وهي تسرق سيارة دورية أحد الضابط.
التقط قسم شرطة مقاطعة ماريون في فلوريدا مقطع فيديو لامرأة عرّفوا أنها كندرا بون، وهي تسرق سيارة دورية أحد الضباط. في وقت لاحق، وقد اصطدمت السيدة بشاحنة مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخر بجروح خطيرة، وفقًا للشرطة.
ويظهر الفيديو من كاميرة الشرطي لحظة استجابته لحادث تم الإبلاغ عنه، وبعد وصول الشرطي، طلب منها "كندرا" الوقوف خلف السيارة، لكنها قفزت من الشباك وسرقت السيارة وهربت، وحاول الضابط إيقاف السيدة لكنها هربت.
يقول مكتب العمدة إن بون هربت لعدة كيلومترات بسرعات تتجاوز 160 كيلومترًا في الساعة، قبل أن تفقد السيطرة وتصطدم بشاحنة، لتقتل بذلك الراكبين في الشاحنة ونفسها، بينما تركت راكبًا آخر بإصابات خطيرة.